TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào ô tô tải tự vẫn; khởi tố, bắt tạm giam Vi "ngộ"

Nghi án đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào ô tô tải tự vẫn

Sáng 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra làm rõ nghi án người đàn ông dùng hung khí đâm trọng thương bạn gái rồi sau đó lao vào ôtô tải đang lưu thông trên QL1 đoạn qua xã Quế Phú, huyện Quế Sơn tự vẫn.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 29/6, tại nhà bà Nguyễn Hoa Tường V (SN 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), ông Trương Mạnh Th (SN 1988, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn với bà V nên đã dùng dao Thái Lan có cán gỗ đâm nhiều nhát vào người của bà V, sau đó bỏ chạy bộ về hướng tuyến QL1.

Hiện trường khu vực ông Th lao vào ôtô tải lưu thông trên QL1 dẫn đến tử vong. Nguồn: CAND

Đến 14h40 cùng ngày, khi ông Lê Phước Đ (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển một chiếc ôtô tải lưu thông tại làn đường sát dải phân cách của phần đường bên phải theo hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ trên QL1 thuộc địa phận thôn Mộc Bài, xã Quế Phú thì bất ngờ ông Th chạy ra, lao người vào xe của ông Đ dẫn đến tử vong tại chỗ.

Còn bà V, sau khi bị ông Th đâm trọng thương được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả xác minh tại bệnh viện, bà V bị thủng phổi, đứt ruột, tay bị đâm dẫn đến mất nhiều máu và nhiều vết xay sát tại vùng cổ, tai.

Tiếp nhận thông tin, điều tra viên (khu vực 2) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, Công an xã Quế Phú đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện (ôtô không có tải)… để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố, bắt tạm giam Vi "ngộ" ở Thanh Hóa

Chiều 30/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, sinh năm 1981, ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) và các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự, đảm bảo không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") và các đối tượng khác để điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Qua đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Vi và các đối tượng liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (trung tá Đinh Việt Tiến - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0915.142.165) để được giải quyết.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục mở rộng, điều tra vụ việc.

Công an Hà Nội khởi tố vụ án vô ý làm lộ bí mật Nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Ngày 30/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm lộ bí mật Nhà nước (theo Điều 338, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Hà Nội vào ngày 26/6/2025.

Cơ quan công an làm việc với thí sinh vi phạm. Nguồn: ANTĐ

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện nghi vấn liên quan đến việc lọt đề thi môn Toán. Theo đó, ảnh chụp một phần đề thi đã được đăng tải trên ứng dụng giải toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI) khi chưa kết thúc thời gian làm bài (từ 14h30’ - 16h00’ ngày 26/6/2025). Thông tin này khiến thí sinh, phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng về công tác bảo mật đề thi và tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ thi.

Khởi tố vụ án "làm lộ bí mật nhà nước" trong thời gian thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trên cơ sở thông tin trao đổi, đề nghị phối hợp từ Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc. Thực hiện chỉ đạo của Cục An ninh chính trị nội bộ và Giám đốc Công an TP, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP tiến hành các biện pháp điều tra.

Từ đó, lực lượng chức năng bước đầu xác định: thí sinh N.V.K đã lén mang điện thoại di động vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề thi môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải đề thi nhưng chỉ chép được đáp án của 2 câu hỏi thi. Ngoài ra, N.V.K còn chụp ảnh và đăng tải đề thi môn Hoá học, Vật lý trong buổi thi vào ngày 27/6/2025.

Mở rộng điều tra, còn phát hiện 1 trường hợp khác cũng sử dụng điện thoại để gian lận thi cử. Tương tự như N.V.K, thí sinh L.T.M.A đã lén mang điện thoại vào phòng thi để chụp ảnh đề thi môn Toán, môn Lịch sử, môn Tiếng Anh rồi sử dụng ứng dụng AI Gemini trên điện thoại giải đề thi. Hội đồng coi thi đã phát hiện, lập biên bản vi phạm quy chế thi, đình chỉ thi.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng Công an TP khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kẻ dùng súng bắn chết người lĩnh án tử hình

Chiều 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Toàn (31 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (tổng hình phạt tử hình).



Bắt 4 người có tiền án, tiền sự nổ súng vào nhà dân ở Cà Mau

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào ngày 30/8/2024, Đặng Văn Toàn trong lúc làm việc tại chợ Hóa An (địa chỉ tại khu phố An Hòa, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa) thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với anh N.Đ.D. (ngụ xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc); anh M.V.A. (ngụ phường Hóa An) và chị Đ.T.T. (vợ anh A.). Tức giận nên Toàn nảy sinh ý định đánh 3 người này để trả thù.

Đến 1h30 ngày 30/8/2024, Toàn về nhà lấy 1 khẩu súng ngắn (Toàn khai mua trên mạng xã hội vào năm 2023).

Sau khi lắp đạn vào súng, Toàn điều khiển xe máy đi đến chợ Hóa An tìm gặp anh D., anh A. và chị T. Khi đến nơi, Toàn nhìn thấy 3 người đang ngồi uống cà phê nên cầm súng bắn anh D. nhưng không trúng, bắn tiếp 2 phát vào lưng và đầu anh A., bắn 2 phát vào người chị T.

Toàn tiếp tục đuổi theo bắn anh D. nhưng súng hết đạn nên đã điều khiển xe bỏ trốn. Hậu quả khiến anh A. tử vong, chị T. bị thương tích 51%. Đến chiều cùng ngày, Toàn bị Công an tỉnh bắt giữ.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc núp bóng xổ số điện toán Vietlott

Ngày 30/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Công an TP.HCM) đấu tranh triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xố số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đường dây này do đối tượng Phạm Quốc Anh (SN 1989), trú tại TP Vũng Tàu cầm đầu tổ chức.

Đối tượng Phạm Quốc Anh cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nguồn: CAND

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện tại một số huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tồn tại tình trạng tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua việc lợi dụng, sử dụng các điểm kinh doanh xổ số điện toán Vietlott làm bình phong để tổ chức mua, bán số lô, đề với quy mô lớn. Thực trạng này đã diễn ra một thời gian dài, hoạt động công khai, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định, Phạm Quốc Anh cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng được sự giúp sức của một số người thân trong gia đình và khoảng 70 đối tượng khác ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, tạo lập, xây dựng thương hiệu 15 điểm kinh doanh xổ số điện toán Vietlott làm bình phong để hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề trên địa bàn TP Vũng Tàu và huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ kết quả đấu tranh, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rìa – Vũng Tàu, Phòng 4 (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an một số phường của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và kiểm tra hành chính tại 15 đại lý vé số ở TP Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã tổ chức khám xét 3 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và 15 điểm bán vé số nêu trên; triệu tập và mời 79 đối tượng có liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc về trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra, làm rõ. Kết quả đã thu giữ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; 661 tờ phơi đề; 78 điện thoại di động các loại, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan công an xác định, vợ chồng Phạm Quốc Anh và Lê Thị Mỹ Dâng đứng sau điều hành, thuê người khác ký kết hợp đồng thuê mặt bằng; đồng thời giao cho vợ chồng Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai của Mỹ Dâng) đứng tên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Vietlott với Công ty TNHH Happy Win có trụ sở tại TP Vũng Tàu và một số công ty khác. Sau đó, tạo lập 15 điểm kinh doanh xổ số điện toán Vietlott và đại lý vé số kiến thiết để tổ chức hoạt động bán số lô, đề với quy mô lớn.

Đáng chú ý, các đại lý này đều được đối tượng Quốc Anh đặt ở vị trí đắc địa, tại mặt tiền của các trục đường lớn và thuộc các khu vực đông dân cư, khu vực buôn bán sầm uất; được xây dựng rất bài bản, quy mô, có biển hiệu hoành tráng, có nhận diện thương hiệu riêng như: Tất các các đại lý đều có tên cuối là “Phát”, logo nhận biết của chuỗi là 79, có hình tròn, in số 79 màu xanh cách điệu trên nền màu trắng được trang trí tại tất cả các tụ điểm và trên đồng phục của nhân viên.

Qua công tác đấu tranh, ghi lời khai của các đối tượng bị bắt quả tang, đối tượng bị triệu tập làm việc; kết hợp với những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay, cơ quan công an đã điều tra làm rõ, hoạt động kinh doanh các đại lý vé số chỉ là bình phong để vợ chồng Quốc Anh và Mỹ Dâng che giấu cơ quan chức năng nhằm mục đích hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề được thua bằng tiền. Hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc này được Quốc Anh tổ chức từ đầu năm 2022 đến nay, với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn con bạc mua số lô, số đề mỗi ngày. Quốc Anh là nhà cái, bao thầu toàn bộ tiền mua số lô, đề của con bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền đánh bạc của đường dây cờ bạc này hơn 500 triệu đồng mỗi ngày. Đối tượng Quốc Anh ngoài cầm đầu, điều hành toàn bộ, còn chỉ đạo, phân công người thân quản lý các đại lý, sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian để giao nhận tiền đánh bạc; chỉ đạo tiêu hủy phơi đề mỗi ngày.

Theo cơ quan công an, các con bạc trả tiền mua số lô, đề hoặc nhận tiền trúng đề chủ yếu bằng tiền mặt tại các điểm bán hàng của xổ số điện toán Vietlott, phần còn lại giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó được chuyển đến đích cuối là Mỹ Dâng. Để thực hiện việc bán lô đề cho các con bạc, Đặng Nhật Linh và Lê Hoàng Ngọc Tuấn đã tuyển mộ, thuê, mướn và đào tạo các nhân viên thành người quản lý tại các đại lý vé số để các đối tượng quản lý đứng ra trông coi, quản lý việc bán lô đề tại đại lý. Sau đó, các quản lý sẽ báo lại thông tin bán lô, đề cho các con bạc và chuyển tiền về cho Linh và Tuấn. Sau đó, Linh và Tuấn sẽ chốt tổng tiền thắng thua với Quốc Anh và Mỹ Dâng.

Lộ diện ông trùm điều hành đường dây đánh bạc qua mạng hơn 2.000 tỷ đồng

Cơ quan công an cũng làm rõ, hoạt động ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Vietlott qua thiết bị đầu cuối của đối tượng Quốc Anh và các đối tượng giúp sức, sau đó thành lập và lợi dụng hệ thống các điểm bán hàng của xổ số điện toán Vietlott để làm bình phong cho việc bán số lô, đề với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các đối tượng đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, chính sách của xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết của Nhà nước, gây tác động đến nguồn thu ngân sách của địa phương, các hoạt động phúc lợi xã hội, việc làm và thu nhập; gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của các cơ quan thuộc bộ, ngành có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 68 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Bắt tạm giam về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 12 đối tượng trong nhóm cầm đầu, tổ chức, gồm: Phạm Quốc Anh, Lê Hoàng Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thanh, Từ Ngọc Anh Thư, Trần Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Anh Phương Trang, Trần Thị Yến Nhi, Lê Hoàng Ngọc Tuấn, Bùi Hoài Trinh, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hoàng Huy.

Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 56 đối tượng giúp sức, thừa hành về hành vi tổ chức đánh bạc; trong đó, có 6 đối tượng nữ thuộc nhóm cầm đầu, tổ chức nhưng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ngoài ra, cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng Lê Thị Mỹ Dâng cùng các đối tượng liên quan đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.