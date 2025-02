TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Sát hại người tình đã có chồng vì ghen; đánh người nhập viện vì... "ngứa mắt"

Nam thanh niên sát hại người phụ nữ đã có chồng vì ghen tuông

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Thiện (23 tuổi; ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi sát hại người tình đã có chồng, con.

Đối tượng Nguyễn Minh Thiện. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo vụ giết người xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nạn nhân là chị V.T.N.N (23 tuổi; ngụ tỉnh Bến Tre; tạm trú tại huyện Châu Thành).

Qua điều tra, công an xác minh chị N. đã có chồng (đang làm thuê ở TP.HCM) và con trai 4 tuổi.

Cách nay khoảng 2 năm, chị N. quan hệ yêu đương với Thiện. Khoảng tháng 11/2024, chị N. đến Trà Vinh để làm thuê tại các quán nhậu trên địa bàn TP.Trà Vinh. Thời gian này, Thiện thường xuyên tới lui và quan hệ như vợ chồng với chị N.

Tối 21/2, sau khi uống rượu, Thiện đến nhà trọ nơi chị N. ở để tâm sự và xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Trong lúc cự cãi, Thiện đánh và nắm tóc giật mạnh đầu chị N. vào tường nhiều lần khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Thiện bỏ trốn.

Quá trình xác minh truy bắt đối tượng, đến khoảng 22 giờ ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ Thiện tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Tại cơ quan điều tra, Thiện đã khai nhận hành vi giết người như trên.

Bắt đối tượng đánh người nhập viện vì "ngứa mắt" để điều tra hành vi giết người

Ngày 23/2, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh: Khoảng 18h ngày 18/2, Công an thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) nhận tin báo về việc 1 nam thanh niên bị một đối tượng liên tiếp tấn công với hành vi rất côn đồ tại khu phố Chợ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành. Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận Thành đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra xác minh và làm rõ đối tượng trên là Nguyễn Duy Hảo, 17 tuổi, ở phường An Bình, thị xã Thuận Thành.

Đối tượng Nguyễn Duy Hảo vô cớ đánh người đã bị bắt để điều tra hành vi giết người. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tại cơ quan công an, Hảo khai nhận: khoảng 17h30 ngày 18/2, Hảo gặp Nông Tuấn T. cùng nhóm bạn đang đi chợ về. Mặc dù không quen biết, cũng không có mâu thuẫn từ trước nhưng thấy không vừa mắt nên Hảo đã đuổi đánh nhóm của anh T, khiến anh T phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Thuận Thành.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Duy Hảo đã bỏ học và có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Với hành vi côn đồ và hung hãn trên, Công an thị xã Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hảo về hành vi "Giết người"; đồng thời thu hồi tang vật và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vào khách sạn, ép "bạn gái nhí" lột đồ, quay clip "nóng"

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố bị can Trần Huy Hoàng (17 tuổi, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nữ sinh 12 tuổi bị bạn trai xâm hại. Ảnh minh họa

Hồ sơ thể hiện, tháng 11/2024, ông T. đến Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, trình báo về việc con gái ông thời điểm đó 12 tuổi bị Hoàng xâm hại.

Theo nội dung trình báo, ông T. cho biết thấy con gái có biểu hiện bất thường. Khi được hỏi, bé gái kể quen biết Hoàng qua mạng xã hội. Sau một thời gian, Hoàng đưa nạn nhân vào khách sạn, dùng vũ lực ép bé gái cởi đồ để chụp ảnh, quay clip và xâm hại.

Sau đó, Hoàng tiếp tục dùng hình ảnh, clip nhạy cảm đe dọa, ép bé gái vào khách sạn "quan hệ". Ngoài ra, bị can còn yêu cầu bé gái chụp ảnh khỏa thân gửi cho anh ta, nếu không nghe lời sẽ tung ảnh nóng lên mạng.

Phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen

Người đàn ông tên N.B.T (SN 1957, trú tại ấp 7, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được người dân phát hiện trong tình trạng chết cháy đen khô ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, sáng 23/2.

Lực lượng chức năng xã Vĩnh Lộc A cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan huyện Bình Chánh vừa xử lý xong hiện trường vụ người đàn ông chết cháy đen khô ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: TT

Đến hơn 14h ngày 23/2, lực lượng chức năng xã Vĩnh Lộc A cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan huyện Bình Chánh vừa xử lý xong hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng hơn 10h15 cùng ngày, tại bãi đất trống (thuộc khu Gò Mã), người dân phát hiện 1 xác cháy đen khô.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông này tên N.B.T (SN 1957, trú tại ấp 7, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Cạnh người đàn ông chết cháy này còn có một chiếc xe máy biển số: 59Y1-574.50.

Công an xã Vĩnh Lộc A đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc nam sinh viên cầm dao vào cửa hàng FPT, đe dọa cướp hơn 150 triệu đồng

Ngày 23/2, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ, lấy lời khai đối với Trương Hùng Đức (SN 2003, quê tỉnh Phú Yên) về hành vi cướp tài sản tại FPT Shop, phường Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Camera an ninh ghi lại, Đức bình tĩnh bước vào cửa hàng, người trùm áo khoác, khẩu trang kín mít và đội mũ bảo hiểm.

Camera an ninh cửa hàng FPT ở phường Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã ghi lại khoảnh khắc Trương Hùng Đức xông vào cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản. Clip: PH

Chỉ sau mấy chục giây, Đức đe dọa nữ nhân viên, bỏ hơn 150 triệu đồng vào ba lô lên xe và tẩu thoát khỏi hiện trường. Clip: PH

Đức bật khóc nức nở sau khi gây án. Ảnh: CA

Chỉ sau vài chục giây cầm dao từ ba lô ra, Đức đe dọa nữ nhân viên, bỏ hơn 150 triệu đồng vào ba lô lên xe và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, Đức bị cảnh sát bắt sau 2 tiếng đồng hồ gây án.

Tại cơ quan công an, Đức khai hiện đang là sinh viên năm 4 ngành Xây dựng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đã làm đồ án tốt nghiệp. Thời gian qua do ham mê ăn chơi nên Đức đã lún sâu và hiện còn nợ 180 triệu đồng.

Do bị các chủ nợ liên tục thúc ép nên đối tượng đã nảy ra ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Trước đó, trưa 22/2, Đức lái xe máy rồi đi vào bên trong cửa hàng, dùng hung khí khống chế nhân viên và cướp đi số tiền gần 153 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát về nhà trọ ở phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức và cất giấu số tiền trên, chưa kịp bỏ trốn thì đã bị công an ập vào bắt giữ.