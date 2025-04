Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 9 án tử hình, 2 án tù chung thân và 1 án 20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án ma bán trái phép chất ma túy do Trần Hoàng Tín cầm đầu. Đường dây này đã mua bán trái phép tổng cộng hơn 91 kg ma túy.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử và bị tuyên án tử hình gồm: Trần Hoàng Tín (SN 1986, ngụ quận 8, TP.HCM), Nguyễn Văn Cần (SN 1978, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Viết Minh Anh (SN 1997, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), Phạm Minh Tài (SN 1993, ngụ Bình Dương), Cao Thiên Phước (SN 1970, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Văn Chín (SN 1983, ngụ Bình Thuận), Phạm Quang Sơn (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), Bùi Văn Dương (SN 1989, ngụ Bình Thuận) và La Gia Cường (SN 1970, ngụ quận 10, TP.HCM).

Hai bị cáo bị tuyên án tù chung thân là Dương Thị Thảo (SN 1989, ngụ Sóc Trăng) và Trần Trung Tín (SN 1995, ngụ Tiền Giang). Bị cáo Nguyễn Phi Phát (SN 1984, ngụ quận 7, TP.HCM) bị tuyên án 20 năm tù.

Các bị cáo bị tuyên án về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; hoặc cả 2 tội danh “Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị tuyên phạt bổ sung số tiền từ 20 - 50 triệu đồng.

Theo HĐXX, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Tín là người cầm đầu, móc nối với nhiều người Việt Nam và Campuchia, mua bán số lượng ma túy đặc biệt lớn…

Trưa 9/4/2023, tại khu đô thị Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Cần đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 21 kg ma tuý các loại.

Mở rộng điều tra, CQĐT Bộ Công an tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng gồm Trần Hoàng Tín, Nguyễn Phi Phát, La Gia Cường thu giữ một số lượng nhỏ ma tuý các loại. Ngay trong tối cùng ngày, tại chung cư Sky Garden 3, số 68 Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, cơ quan chức năng cũng bắt quả tang Dương Thị Thảo và Trần Trung Tín đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 993,2 gram ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo, cơ quan chức năng thu giữ 670,5 gram ma tuý các loại.

Tiếp theo cơ quan chức năng lần lượt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của nhiều đối tượng khác trong đường dây thu giữ hàng chục kg ma túy.

CQĐT xác định đây đường dây mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, khép kín từ khâu mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP.HCM và tỉnh Bình Thuận do Trần Hoàng Tín cầm đầu.

Các bị cáo sử dụng máy lọc không khí, xe máy điện đã qua sử dụng để cất giấu ma túy, sau đó vận chuyển qua đường mòn, lối mở và đường sông qua biên giới Campuchia vào Việt Nam. Các mắt xích trong đường dây này sử dụng Telegram, Viber, Whap app và các số điện thoại khác nhau để liên lạc, giao dịch. Các bị cáo trực tiếp nhận tiền mặt hoặc thông qua nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đường dây này hoạt động trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023 thì bị phát hiện, triệt phá. Khối lượng chất ma túy các bị cáo mua bán là đặc biệt lớn - trên 91kg. Cá nhân Trần Hoàng Tín thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng.

Tại tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Chiều 26/4, thượng tá Lại Minh Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 18h ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự có tiếp nhận tin báo xảy ra vụ xô xát đánh nhau và có tiếng súng nổ ở quán karaoke V V thuộc xã Tiên Nha, huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng tiếp cận hiện trường và khống chế đối tượng nghi can, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 17h ngày 24/4, có một nhóm khách đến hát tại quán karaoke V V, gồm: D.V.L (SN 1988), N.V.Q (SN 1987), H.V.D (SN 1989), T.B.D (SN 1989), đều trú tại xã Đông Phú, huyện Lục Nam. Trong lúc đang hát, nhóm này có xảy ra xô xát, lời qua tiếng lại với Nguyễn Đăng C (SN 1994, ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam). C là con rể của chủ quán karaoke V V.

Đối tượng Nguyễn Đăng C.



Sau đó, đối tượng C lấy ra một khẩu súng (tính năng của súng đang được cơ quan chức năng giám định) có bắn về phía anh D.V.L 4 lần, trong đó có 1 viên đạn trúng vùng ngực và 1 viên trúng đùi. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ vật hình súng, một hộp tiếp đạn vẫn chứa 2 viên đạn, một vỏ đạn và một mảnh cao su đầu đen (nghi đầu đạn).

Sau đó, anh L đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Trong quá trình đưa đi cấp cứu, anh L vẫn tỉnh táo và làm việc được với cơ quan chức năng. Hiện sức khỏe của anh L vẫn ổn định.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.



Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Đăng C để điều tra theo quy định. Cơ quan công an tiếp tục củng cố chứng cứ và giám định vật nghi súng để xử lý theo quy định.

Thượng tá Lại Minh Tiến cho biết thêm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng khống chế đối tượng Nguyễn Đăng C nổ súng vì đã bố trí các tổ công tác bám sát địa bàn trong tỉnh sau khi dừng công an cấp huyện. Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân giao nộp các loại vũ khí.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật" quy định tại khoản 2, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Thu Thảo (SN 1991, trú tại phường Việt Hưng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, HKTT tại xã thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2001, HKTT tại thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).



Các đối tượng: Phạm Thu Thảo, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Hoàng Sơn bị khởi tố và bắt tạm giam.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 18/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Việt Hưng (TP.Hạ Long) tiến hành kiểm tra nơi ở của Thảo và phát hiện 6 bao tải hạt nêm do Việt Nam sản xuất, 1 máy hàn túi nylon bằng nhiệt, 2.350 gói và 5.600 vỏ gói thuốc trừ cỏ mang nhãn hiệu BIOGLY88.8SP của Công ty TNHH Nông Sinh cùng một số đồ vật có liên quan.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong cốp xe ô tô BKS 14A - 409.24 đỗ trong sân nhà Thảo có 1.655 gói thuốc trừ cỏ mang nhãn hiệu BIOGLY88.8SP chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 đối tượng trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời tự nguyện giao nộp thêm 280 gói thuốc trừ cỏ giả mang nhãn hiệu BIOGLY88.8SP, 14 bao tải dứa chứa hạt nêm, 5.200 vỏ gói thuốc trừ cỏ giả nhãn hiệu BIOGLY88.8SP cùng một số đồ vật khác đang cất giấu tại nhà ông H.M.T (hàng xóm của Thảo).

Thuốc bảo vệ thực vật giả của nhóm đối tượng sản xuất.

Nguyễn Văn Thủy khai nhận, các đối tượng đã sản xuất bán ra khoảng 60.000 sản phẩm thuốc diệt cỏ, thu lợi gần 600 triệu đồng.

Để có vỏ bao bì thuốc diệt cỏ nhãn hiệu BIOGLY88.8SP, Thủy thông qua hội nhóm "sản xuất bao bì" trên mạng xã hội, sau đó liên hệ đặt mua 80.000 vỏ bao với giá 100 triệu đồng.

Ngoài ra, sau khi mua 10 gói mẫu thuốc diệt cỏ chính hãng trên mạng xã hội, thấy bên trong có chứa các hạt nhỏ màu vàng giống với đặc điểm của gia vị hạt nêm được sử dụng tạo ngọt trong thực phẩm, Thủy và Thảo đã thống nhất mua hạt nêm với giá 370.000 đồng/bao 20kg cùng các đồ vật để làm giả thuốc trừ cỏ rồi tập kết tại nhà của Thảo và gửi tại nhà hàng xóm của Thảo.

Sau khi sản xuất thuốc diệt cỏ giả, Thủy và Thảo tạo lập 2 Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên "Trừ Cỏ Lưu Dẫn Biogly888", "Diệt Cỏ Tận Gốc biogly88" để sử dụng làm phương tiện quảng cáo bán thuốc diệt cỏ giả. Các đối tượng chi hơn 134 triệu đồng để quảng cáo Facebook trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 21/2 đến ngày 17/4, Thủy, Thảo và Sơn đã bán 62.455 gói thuốc diệt cỏ giả tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hơn 15h ngày 26/4, các lực lượng chức năng phường 12, quận 10, TP.HCM đã xử lý xong hiện trường vụ nam thanh niên nhảy từ tầng 7 Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.

Hiện trường cơ bản đã được xử lý trong vụ nam thanh niên nhảy lầu tự tử ở Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.

Bước đầu, theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, khi kiểm tra đồ giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng phát hiện mảnh giấy được cho là của nạn nhân để lại chứa nội dung tiêu cực. Trong mảnh giấy, nạn nhân viết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, xin lỗi ba mẹ và ghi lại số điện thoại của người thân gồm chị và bạn thân.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân bên trong trung tâm thương mại nghe tiếng động mạnh. Đến kiểm tra, họ phát hiện một thanh niên đã tử vong với tư thế nằm úp mặt vào một gian quần áo.

Theo UBND phường 12, quận 10, nhận được tin báo của người dân về việc có người nhảy lầu tự tử tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, lực lượng chức năng nhanh chóng xuống hiện trường và ghi nhận tại đây có 1 nam thanh niên tử vong ở sảnh trệt của trung tâm thương mại. Qua xem xét hệ thống camera của trung tâm và video clip do người dân cung cấp, bước đầu ghi nhận hình ảnh 1 nam thanh niên nhảy từ lan can lầu 7 xuống sảnh của trung tâm. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 2002, nơi thường trú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chiều 26/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan vụ va chạm giữa xe rác và hai xe máy ở địa bàn ấp Kênh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, hiện có thêm 2 người đã tử vong, nâng tổng số lên 4 nạn nhân tử vong. Xác định đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã vào Long An phối hợp điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe chở rác và 2 xe máy khiến 4 người chết ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Theo báo cáo của CSGT, khoảng 7h ngày 26/4, Trần Văn Hậu (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) điều khiển ô tô chở rác biển số 62C-024.47 lưu thông hướng huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đi Quốc lộ 62, huyện Tân Thạnh đến khu vực km 86+200m Quốc lộ N2 thuộc ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh.

Khi vừa vào địa phận này, ô tô chở rác va chạm xe máy biển số 66CA-051.70 do anh P.H.T (18 tuổi, ngụ ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cầm lái chở theo sau là chị N.T.T.D (46 tuổi, ngụ tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Sau đó, ô tô chở rác tiếp tục va chạm xe máy biển số 59Y3-766.39 do anh N.V.Q.T (23 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) điều khiển chở theo sau P.H.T (16 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn). Cả hai xe máy đi hướng ngược chiều lại với ô tô.

Tai nạn rất nghiêm trọng làm anh T và chị D tử vong tại chỗ, anh T.Y và anh T.N bị thương rất nặng đưa bệnh viện cấp cứu (sau đó đã tử vong).

Theo CSGT Long An, ô tô tải chở rác do Công ty cổ phần Công trình đô thị Tân Thạnh là chủ sở hữu. Chứng nhận kiểm định số VA-0137382 có hiệu lực đến ngày 7/10/2025, do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Long An cấp ngày 8/4/2025, số phiếu kiểm định 6201S-11364/25.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, tài xế điều khiển ô tô tải chở rác BKS 62C 024.47 lưu thông trên quốc lộ N2 từ hướng Đồng Tháp qua địa phận huyện Tân Thạnh. Đến đoạn Km86+200 thuộc địa bàn ấp Kênh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, va chạm với hai xe máy BKS 66-CA 051.70, 59-Y3 766.39 khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người người bị thương được chuyển Bệnh viện huyện Tân Thạnh cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, ô tô tải chạy sụp lề đường dẫn đến lấn làn, tông hai xe máy đi chiều ngược lại.