Chiếm đoạt pháo hoa bằng chiêu "quân nhân uy tín"

Bị cáo Lê Trường An tại tòa. ảnh: KS

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7, Lê Trường An đã thực hiện hai hành vi lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt tổng cộng gần 800 triệu đồng.



Cụ thể, từ ngày 27/11/2023 đến 11/12/2023, Lê Trường An đã giả mạo là quân nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. An mặc trang phục quân đội, giới thiệu mình là quân nhân đã phục viên, và lợi dụng hình ảnh xe ô tô cùng uy tín của quân đội để tạo lòng tin. Với chiêu trò này, An đã mua 80 thùng pháo hoa từ chị Thảo tại Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa số 25, địa chỉ 281/11 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM (cũ).

Sau khi giao dịch, Lê Trường An chỉ thanh toán cho chị Thảo 300 triệu đồng, chiếm đoạt số tiền còn lại là 483 triệu đồng.

Dùng thủ đoạn "chạy việc" vào ngành công an

Ngoài ra, vào tháng 8/2023, Lê Trường An còn thực hiện một vụ lừa đảo khác. Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ lâu với chị Thu, khi biết chị Thu có nguyện vọng cho hai con trai đang là chiến sĩ công an phục vụ có thời hạn tại Công an quận Bình Thạnh (cũ) được tuyển dụng lâu dài vào ngành, An đã đưa ra thông tin gian dối.

Mặc dù không hề có khả năng "chạy việc" như đã hứa, An vẫn cố tình tạo lòng tin, nói với chị Thu rằng: "Em làm trong Quân đội có quen biết nhiều, chị cho em số điện thoại để em hỏi thử, có gì em liên lạc với chị sau".

Bằng cách này, Lê Trường An đã chiếm đoạt của chị Thu số tiền 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ hai vụ việc này đều được An sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Trường An đã thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7 khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, sau khi xem xét đánh giá khách quan, toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự Quân khu 7 đã quyết định áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Lê Trường An 7 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".