Nữ sinh đại học ở Hà Nội mất tích bí ẩn

Công an phường Tương Mai (TP.Hà Nội) vừa tiếp nhận trình báo của gia đình chị Trần Hồng Hạnh (SN 2004, trú tại tổ 61, phường Tương Mai) về việc chị Hạnh rời khỏi nhà từ chiều 28/7 đến nay chưa trở về, không để lại bất kỳ lời nhắn hay liên lạc nào.

Hình ảnh chị Trần Hồng Hạnh. Ảnh: Công an Hà Nội. Nguồn: SKĐS

Theo thông tin từ gia đình, khi đi chị Hạnh mặc áo khoác trắng, mang theo một laptop và điều khiển xe máy biển kiểm soát 29BH-131.76. Chị Hạnh là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học tại TP.Hà Nội.

Gia đình hiện rất lo lắng và đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Mong cộng đồng chia sẻ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm nữ sinh. Ai có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ qua các số điện thoại: 0917.838.737 - 0938.156.636 - 0912.371.616.

Phát hiện thi thể nghi can vụ một người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Tối 29/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc một người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ, có một sợi dây dù siết trên cổ.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là chị P.T.M.H. (SN 1987, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, vào khoảng 21h đêm 28/7, sau khi đi ăn cùng nhóm bạn thì chị P.T.M.H. đến nhà nghỉ Kim Thư ở phường Thành Nhất thuê phòng 105 nghỉ qua đêm.

Nghi can liên quan đến cái chết của chị P.T.M.H. được phát hiện tử vong tại một vườn cà phê của người dân. Nguồn: CAND

Khoảng 20 phút sau, có một người đàn ông đến quầy lễ tân nhà nghỉ tự xưng là chồng của chị P.T.M.H. và hỏi chị đang ở phòng nào. Sau đó, nhân viên lễ tân đã dẫn người đàn ông này lên phòng 105.

Đến khoảng 10h ngày 29/7, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện chị P.T.M.H. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên cổ bị siết bởi một sợi dây dù nên đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Theo Cơ quan điều tra, trong quá trình truy xét nghi can nghi ngờ đến cái chết của chị P.T.M.H., lực lượng công an phát hiện nghi can này đã tử vong tại một rẫy cà phê của người dân, bên cạnh có một chai thuốc trừ sâu đã uống dở.

Xác minh vụ nhóm nam thanh niên hành hung phụ nữ trước quán karaoke

Ngày 30/7, đại diện UBND phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc 3 phụ nữ bị nhóm thanh niên hành hung trước cửa một quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm nội dung phản ánh vụ việc được đăng tải từ tài khoản Facebook "MaiTrang Nguyen" và một số tài khoản khác.

Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra vào tối 27/7 tại quán karaoke Phantom, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Hình ảnh nhóm thanh niên hành hung người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Công Lý

Trong clip, một phụ nữ trong nhóm vừa bước vào cửa quán thì bị một người đàn ông bất ngờ tiếp cận và có hành vi ôm eo.

Sau khi bị đẩy ra, người này tỏ thái độ hung hăng, có biểu hiện đe dọa tấn công. Khi nhóm phụ nữ phản ứng, khoảng 10 người đàn ông khác từ khu vực sảnh lao tới, tham gia hành hung.

Điều tra nhóm người phá quán ăn, hành hung phụ nữ và trẻ em

Đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo trắng, váy xám bị nhóm đối tượng dồn vào khu vực gần tấm tôn, liên tục tát và đạp.

Khi nạn nhân chạy ra đến lòng đường, vẫn bị một người đàn ông mặc áo đen đuổi theo đánh tiếp. Nhiều người xung quanh cũng chửi bới và có hành vi tấn công. Chỉ đến khi nạn nhân ngồi gục xuống vỉa hè, nhóm người trên mới dừng lại.

Danh tính người phụ nữ bị hành hung được xác định là chị Phạm Ánh T. (trú tại khu 2, phường Bãi Cháy).

Trao đổi với PV, chị T. cho biết: “Hôm đó tôi bị đuổi đánh, may mắn chạy kịp vào trình báo Công an phường. Nhưng điều khiến tôi bức xúc là sau khi nhập viện điều trị 4 ngày, không một ai đến thăm hỏi hay liên hệ”.

Lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy cho biết, đã giao Công an phường vào cuộc điều tra, xác minh nhân thân những người liên quan, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chàng trai trẻ ngỡ ngàng khi được công an giải cứu khỏi vụ "bắt cóc online"

Thêm một vụ” bắt cóc online”, đòi gia đình nộp 250 triệu đồng tiền chuộc vừa được Công an phường Từ Liêm (TP.Hà Nội) kịp thời ngăn chặn, giải cứu thành công “con tin” là một nam thanh niên.

Nạn nhân là anh P.N.D, 18 tuổi, HKTT tại phường Từ Liêm, Hà Nội. Anh D bị các đối tượng giả danh công an thao túng tâm lý, yêu cầu ra “nơi yên tĩnh” là một nhà nghỉ trên địa bàn để làm việc, đồng thời nhắn tin cho bố mẹ thông báo D bị “bắt cóc” và đòi gia đình đưa 250 triệu đồng tiền chuộc.

Sau gần 2 ngày "tự cách ly" ở một nhà nghỉ để yên tĩnh làm việc, ghi lời khai theo yêu cầu của kẻ giả danh cán bộ công an cho đến lúc được các cán bộ Công an phường Từ Liêm tìm đến tận nơi "giải cứu", P.N.D vẫn ngỡ ngàng, không tin là mình bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo.

Khi cán bộ Công an phường Từ Liêm đến tận nhà nghỉ giải cứu, ứng dụng Zoom trên điện thoại của D vẫn đang mở. Nguồn: CAND

Theo trình bày của P.N.D, sáng 26/7, D nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an, thông báo D có liên quan đến một người có hành vi rửa tiền ở TP.HCM. Để chứng minh mình không liên quan, D phải đến cơ quan công an ở Hà Nội hoặc TP.HCM để trình bày sự việc.

Khi anh D nói bản thân mình không có điều kiện đến những nơi như vậy, đối tượng này nói anh có thể làm việc thông qua ứng dụng Zoom. Theo lời D, khi đăng nhập vào ứng dụng Zoom do đối tượng gửi đường link truy cập, D thấy nhiều người mặc quần áo công an đi lại, có bàn làm việc như trụ sở công an thật. Đối tượng này còn cho anh D xem "thẻ ngành" khiến D hoàn toàn tin là thật.

Đối tượng này còn yêu cầu cuộc trò chuyện này chỉ có 2 người biết, nếu có người thứ 3 biết, công an lập tức đến nhà bắt giữ và phạt gia đình 150 triệu đồng. Chính vì lý do này mà D không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng và răm rắp làm theo lời đối tượng.

Sau một hồi trao đổi, đối tượng hẹn anh D khoảng 7h30 ngày 27/7 sẽ tiếp tục ghi hồ sơ làm việc. Đúng giờ hẹn, D tiếp tục vào làm việc và theo lời đối tượng đã đến một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại đây, các đối tượng đã hỏi D sử dụng ngân hàng gì. Khi biết D sử dụng ứng dụng Momo, ngân hàng MB, các đối tượng đã yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền từ ví điện tử Momo sang cho chúng để xem có phải là tiền “bẩn” của đối tượng rửa tiền gửi không.

Anh D làm theo và chúng tiếp tục thao túng, nói “người đàn ông trong vụ án rửa tiền đã khai D đang cầm 250 triệu đồng tiền bán dữ liệu. Để chứng minh mình “trong sạch”, D phải chuyển cho các đối tượng 250 triệu đồng".

Giải cứu thêm 1 nữ sinh bị "bắt cóc online"

Lúc này, D nói mình không có tiền, các đối tượng liền soạn sẵn một tin nhắn rất dài, yêu cầu D gửi cho bố mẹ. Nội dung đoạn tin nhắn nói D đỗ vào Đại học Điện lực, đủ điểm đi du học, yêu cầu gia đình phải có 250 triệu đồng chứng minh tài chính. Ngoài ra, bọn chúng còn có giấy tờ thông báo điểm của Đại học Điện lực. D làm theo.

Lúc này, tại nhà nghỉ, các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu D xóa hết các ứng dụng trên điện thoại, không được nói chuyện với bất cứ ai và không được thoát ứng dụng Zoom, khi nào cán bộ công an bảo xong việc mới được về.

Khi nhận được tin nhắn và giấy báo điểm do D gửi về, ông P.V.T (bố của D) phát hiện sự việc không bình thường, nên đã chủ động xác minh thông tin tại nhà trường và được trường thông báo là giấy tờ giả. Ông T đã nhắn tin yêu cầu con đi về, không mắc bẫy các đối tượng lừa đảo.

Trong khi D bị các đối tượng thao túng tâm lý, “ghìm chân” tại nhà nghỉ thì đồng thời bọn chúng cũng gọi điện cho ông P.V.T nói đã bắt cóc con trai P.N.D và yêu cầu gia đình ông phải đưa 250 triệu đồng tiền chuộc thì mới thả con về. Ông T vội vàng đến Công an phường Từ Liêm trình báo.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ Công an phường nghi vấn đây có thể là một trường hợp “bắt cóc online”, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nhằm vào đối tượng học sinh, sinh viên đang rất phổ biến thời gian gần đây.

Đáng chú ý, khi bố mẹ anh P.N.D đang ở Công an phường Từ Liêm, các đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu gia đình khẩn trương đưa tiền chuộc, nhưng khi nêu yêu cầu được gặp mặt con thì các đối tượng không đồng ý, chỉ cho gặp nếu tiền đã chuyển vào tài khoản.

Các trinh sát hình sự đặt ra nghi vấn anh D đang ở một mình tại một nhà nghỉ gần đây chứ không hề trong tay các đối tượng bắt cóc. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm thấy anh D tại một nhà nghỉ trên địa bàn và đưa về trụ sở Công an phường.

Trưa 27/7, khi 2 cán bộ Công an phường Từ Liêm có mặt tại nhà nghỉ, anh P.N.D vẫn không tin đối diện với mình là cán bộ công an thật. Chiếc điện thoại của D vẫn hiện màn hình ứng dụng Zoom. D khá bình tĩnh trả lời câu hỏi của cán bộ Công an phường Từ Liêm. D chia sẻ lý do mình có mặt tại đây là do “cán bộ công an trong ứng dụng Zoom yêu cầu tìm một nơi yên tĩnh để làm việc… ghi lời khai vào hồ sơ”.

Bạo hành con vợ hờ đến chết, cha dượng lãnh án

Sáng 30/7, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trường (24 tuổi) án chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2024, do có mâu thuẫn nên N.T.N.N và T.V.K không chung sống với nhau như vợ chồng nữa, cả hai có 2 con chung là T.V.Kh (SN 2020) và T.T.K.A (SN 2022).

Lê Văn Trường trước toà. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau đó, N quen biết và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Trường cùng 2 con ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cũ.

Khoảng 16h ngày 24/3, bé Kh khóc đòi Trường chở đi tìm mẹ. Trường tức giận kéo Kh vào phòng ngủ dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào vùng cằm, tai và vùng bụng của bé.

Thấy Kh khóc, van xin Trường đừng đánh, mẹ của Trường đến can ngăn. Do bị đánh chấn thương vùng bụng nên từ ngày 24 đến 25/3, cháu Kh bị sốt nhưng gia đình Trường cũng không đưa Kh đi điều trị.

Đến khoảng 8h30 ngày 26/3, Trường đang điều khiển xe mô tô chở Kh đến nhà trẻ thì Kh ngất xỉu, bất tỉnh. Trường chở Kh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong trước khi vào viện.

Sau đó Trường đem Kh đến chôn tại nghĩa trang và thông tin cho cha cháu bé biết.

Do nghi vấn nguyên nhân chết của Kh nên ông K gửi đơn đến Công an phường Long Thạnh yêu cầu khai quật mộ và trưng cầu giám định pháp y làm rõ nguyên nhân chết của con trai.

Ngày 27/3, Trường đến công an đầu thú.

Kết luận giám định tử thi cho thấy cháu Kh bị bầm máu ngoài da rải rác nhiều nơi trên cơ thể, gãy lồi cầu xương hàm, vỡ gan, lách phức tạp. Nguyên nhân tử vong do sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín gây vỡ gan, vỡ lách.