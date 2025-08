Chiều 31/7, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Phúc, 21 tuổi, ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, làm rõ về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ ngày 24/7, đối tượng Phúc sơn lại xe máy, sau đó tháo biển số để tránh sự phát hiện của bị hại và cảnh sát hình sự tuần tra trên đường.

Tang vật nghi phạm Lê Minh Phúc cướp giật tài sản người đi đường. Ảnh: CACC

Đến 16 giờ cùng ngày, Phúc giấu con dao vào người rồi chạy vòng quanh trên Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp, lúc này phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng G. (23 tuổi ngụ xã An Thạnh Thủy) đang chạy xe máy một mình phía trước trên cổ đeo dây chuyền vàng khá to.

Đối tượng Phúc bám sát theo phía sau cho tới đoạn lộ vắng thuộc xã An Thạnh Thủy rồi nhanh chóng vượt lên áp sát nạn nhân giật dây chuyền bỏ chạy.

Chưa thỏa mãn món hàng vừa giật được, 4 giờ sau, Phúc tiếp tục cướp giật một dây chuyền vàng của một phụ nữ khác chỉ cách hiện trường vụ trước hơn 2 km. Có "chiến lợi phẩm", Phúc mang cả hai dây chuyền về cất giấu tại nhà trọ để chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Sáng 25/7, nghi phạm cầm hai dây chuyền đến một tiệm vàng thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Tổng tài sản cướp được trên 47 triệu đồng, trong đó, một nửa đối tượng đưa cho bạn gái chi phí quần áo, trang điểm và trả tiền nhà trọ.

Đối tượng Phúc đã có hồ sơ quản lý của công an về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hiện đang trong quá trình điều trị bệnh.