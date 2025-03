TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xử vụ buôn lậu 6 tấn vàng; tông CSGT gãy 2 xương sườn

Tuyên án vụ buôn lậu 6 tấn vàng

Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử và tuyên án liên quan đến vụ án buôn lậu 6 tấn vàng diễn ra ở Tây Ninh và Campuchia.

Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, ngoài cùng bên phải quê Bình Định) bị tuyên y án 18 năm tù về tội "Buôn lậu". Ảnh: C.H

Cụ thể, HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) tuyên y án 18 năm tù về tội "Buôn lậu". Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cũng bị y án 15 năm tù về cùng tội danh.

Liên quan tới vụ án, tòa chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo khác, tuyên giảm từ một năm 6 tháng tới 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Tòa đồng thời bác đơn kháng cáo của một số người liên quan việc xin lại một số vàng, tiền mặt bị thu giữ trong vụ án, bởi các tài sản này có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự, tòa giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, tuyên tịch thu phần giá trị 6 tấn vàng các bị cáo buôn lậu (khoảng 8.500 tỷ đồng) để sung công quỹ vì đây là tang vật vụ án. Trong đó, bị cáo Phụng và nhóm đường dây của mình phải chịu trách nhiệm nộp lại phần giá trị tang vật của 4.830kg vàng. Bị cáo Phượng và đồng phạm trong đường dây thứ 2 phải nộp lại phần giá trị tương đương 1.320kg vàng.

Theo bản án sơ thẩm, Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia. Năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam với nhiều người tham gia, có sự phân công từng giai đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ. Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước rồi liên hệ với người tại Campuchia để đặt số lượng.

Phụng giao cho Giàu tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng theo chiều ngược lại. Phụng, Giàu đã liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic PhnomPenh (Campuchia) để đặt vàng. Tiếp đó, bà Giàu liên hệ với nhóm người Campuchia để nhận vàng rồi giấu trong ngăn bí mật của xe ba gác chở nước đá về cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).

Sau khi qua biên giới, vàng sẽ được đưa tới một xưởng nước đá lạnh do con trai bà này quản lý. Giàu chỉ đạo nhóm người vận chuyển chia nhỏ giao cho Phụng tại nhiều điểm ở TP.HCM.

Số vàng này Phụng bán lại cho chủ các tiệm vàng, khách lẻ, còn lại 76kg cơ quan điều tra phát hiện khi khám xét và đã tạm giữ.

Còn Phượng cầm đầu nhóm khác buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng, hưởng lợi 132.000USD (hơn 3 tỷ đồng).

Bắt đối tượng đâm xe vào đại uý cảnh sát giao thông làm gãy 2 xương sườn

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 2001), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh đã được cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam về tội "Chống người thi hành công vụ". Ảnh: CATB

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/3, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại đường liên xã Đông La đi xã Đông Xá thuộc thôn Đồng Vi (xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), tổ công tác của Trạm CSGT cầu Nghìn - Phòng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe mô tô biển kiểm soát 17B3-469.03 do một nam thanh niên điều khiển. Tuy nhiên, người này không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào lực lượng đang làm việc rồi bỏ chạy. Hậu quả, đại úy Ngô Việt Thành - cán bộ Trạm CSGT cầu Nghìn bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Ngay sau sự việc, tổ công tác đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tiến Nam là đối tượng gây ra vụ việc trên.

Cũng trong sáng 27/3, đoàn công tác do đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên đại úy Ngô Việt Thành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; đồng thời chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ theo quy định.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt 1 đối tượng vụ nam sinh bị nhóm người cầm hung khí đánh gục trên đường

Ngày 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ 1 đối tượng liên quan đến vụ việc học sinh đánh nhau gây thương tích xảy ra gần cổng Trường THPT Tân Hòa, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa. Hiện Công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nam sinh bị đánh gục. Ảnh cắt từ clip.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh đi bộ trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh - thiếu niên lao vào hành hung.

Theo hình ảnh từ clip trên, gần 11h ngày 27/3, nhóm này dùng hung khí đánh vào vùng đầu nạn nhân, khiến em gục tại chỗ.

Sau khi nam sinh nằm bất động trên đường, nhóm thanh niên mới rời đi. Nạn nhân được xác định là em N.M.T. (17 tuổi, học sinh một trường trên địa bàn phường).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Bà Trương Mỹ Lan xin miễn hơn 30 tỷ đồng án phí theo Luật Người cao tuổi

Ngày 27/3, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi bà Trương Mỹ Lan ( sinh năm 1956 - 69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) cùng các đồng phạm. Nhiều bị cáo trong vụ án đã bày tỏ sự ăn năn, khẳng định không nhận thức được việc phát hành trái phiếu có sai phạm.

Các bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quản lý Acumen), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), Bùi Đức Khoa (Phó Tổng giám đốc Natural Land), Trần Thụy Thúy Ái (cựu Kiểm soát viên ngân quỹ SCB) và Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán Sài Gòn Peninsula) đều cho rằng họ chỉ biết về hậu quả vụ việc khi làm việc với cơ quan điều tra. Dựa trên đó, các bị cáo này đồng loạt đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại vai trò của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan trình bày lý do kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá lại toàn diện vụ án, bao gồm bối cảnh dẫn đến sai phạm, mức độ trách nhiệm của từng cá nhân và những tình tiết có lợi mà bà cho rằng chưa được làm rõ.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: X.H.

Bà Lan nhấn mạnh rằng bản thân không sử dụng số tiền từ việc phát hành trái phiếu nhưng lại đứng ra chịu trách nhiệm chi trả cho các trái chủ. Ngoài ra, bà cũng cho rằng số liệu cáo buộc liên quan đến tội danh rửa tiền chưa đảm bảo tính chính xác, cần được xem xét lại.

Bên cạnh đó, bà Lan khẳng định không có căn cứ pháp lý để buộc tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét lại nội dung này. Ngoài ra, bà cũng đề nghị SCB hoàn trả các tài sản không có đảm bảo, xác định lại khoản tiền tái cơ cấu và xem xét bản chất thực sự của vụ án.

Các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Ảnh: X.H.

Bà Lan khẳng định dù còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, bà vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả để bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan. Đồng thời, bà cũng đề nghị miễn khoản án phí 30,2 tỷ đồng theo Luật Người cao tuổi.

Bà Lan kiến nghị Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trừ 1.612 tỷ đồng (liên quan đến sáu trái chủ của Sunny World và một số tài sản đảm bảo khác) khỏi số tiền 30.092 tỷ đồng mà bản án sơ thẩm giai đoạn 2 đã xác định. Theo bà, sau khi trừ đi khoản này, nghĩa vụ dân sự đối với các trái chủ còn lại chỉ còn 28.480 tỷ đồng.

Bà Lan cũng cho biết tổng số tiền phải nộp theo quyết định thi hành án là 32.153 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng, dự kiến thu hồi gần 8.100 tỷ đồng trong thời gian tới và tiếp tục thu hồi khoảng 12.800 tỷ đồng. Với tổng số tiền lên đến 29.545 tỷ đồng, bà Lan khẳng định đã có đủ khả năng đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả cho các trái chủ.

Trong khi đó tại tòa, bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Trương Mỹ Lan) đã quyết định rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên kháng cáo về việc đề nghị hủy lệnh phong tỏa tài khoản cá nhân có số dư 13 tỷ đồng, khẳng định đây là tài sản hợp pháp, không liên quan đến bà Lan.

Trước câu hỏi từ Hội đồng xét xử về việc có nhận 1 tỷ đồng từ bà Lan như cáo buộc của cơ quan tố tụng hay không, ông Dũng phủ nhận và cho biết chỉ được trả 50 triệu đồng. Số tiền còn lại, theo ông, có nguồn gốc từ hoạt động môi giới bất động sản, tiền đền bù đất từ mẹ vợ và tiền bán nhà riêng. Hội đồng xét xử yêu cầu ông Dũng cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc số tiền này để xem xét trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Gần 5 giờ giải cứu nghẹt thở vụ đối tượng dùng dao khống chế bé gái trên mái nhà ở Bắc Ninh

Liên quan vụ bé gái 9 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt làm con tin, Thượng tá Phạm Văn Ngư - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã chia sẻ về quá trình giải cứu nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, xác định đối tượng tên Phan Văn Tuấn, sinh ngày 6/5/1983 ở tại Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đối tượng có 3 tiền án, tiền sự và sau khi bị bắt, test nhanh đối tượng nghiệm ma túy.

"Vụ án hết sức đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy, dẫn đến ngáo đá và bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và bắt cóc tống tiền. Hiện tại, lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm và làm rõ toàn bộ vụ án, khởi tố và bắt giam" - ông Ngư nói.

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuấn.

Theo ông Ngư, vào khoảng 4h sáng ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của công an phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về việc có một đối tượng nam thanh niên đi xe máy ập vào nhà cháu Tr., sinh năm 2016 ở khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.



"Trên tay đối tượng cầm hai con dao dạng thái thịt, khống chế cháu bé trên tầng 2 đòi yêu sách cung cấp xe máy và tiền nhằm mục đích bỏ trốn" - Thượng tá Ngư nói.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động tổng thể các lực lượng gồm đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ cùng toàn bộ công an ở cơ sở có mặt ngay tại hiện trường.



Tại hiện trường, đối tượng đưa ra nhiều yêu sách và luôn luôn kề dao vào cổ của cháu Tr. Sau 4 tiếng 30 phút đàm thoại, trao đổi, lực lượng công an đã mưu mẹo, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bằng việc cung cấp xe máy, cung cấp tiền cho đối tượng để đối tượng dịch chuyển từ trên tầng 2 đi xuống.

Trong quá trình dịch chuyển, Tuấn luôn luôn kề dao vào cổ cháu bé nhằm mục đích đưa cháu bé lên trên xe để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã mưu trí đàm thoại để phân tán tư tưởng đối tượng để khi đối tượng tiếp cận đến xe thì đã có dịch chuyển con dao ra khỏi cổ cháu bé. Lợi dụng sơ hở này, lực lượng công an ập vào bắt giữ, đã giải thoát cháu bé thành công, đảm bảo tuyệt đối tính mạng, an toàn cho cháu và bắt giữ đối tượng, thu giữ bằng chứng.

Trước đó, vào 23h ngày 26/3, đối tượng Phan Văn Tuấn cầm hai con dao đến Trạm y tế phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, Hải Dương sách nhiễu với cán bộ y tế. Khi nhận được tin báo, công an phường Cổ Thành tiến hành quây bắt, đối tượng chạy ra đường, khống chế xe máy và người của anh Trần Mạnh Cường, sinh năm 2003 ở Đồng Tâm, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương.

Đối tượng Tuấn yêu cầu anh Cường chở, chạy khỏi hiện trường về hướng thị xã Quế Võ, Bắc Ninh. Khi đi đến thị xã Quế Võ, Bắc Ninh, anh Cường thấy một tổ tuần tra ban đêm của lực lượng công an thì anh Cường đã lái xe về hướng tổ tuần tra và kêu: "Cướp". Lực lượng tuần tra đã cứu được anh Cường và tiếp tục truy bắt đối tượng.

Đối tượng đã chạy về một quán ăn và cướp xe máy Dream của anh Nguyễn Văn Biên, sinh năm 1992, ở Guột, Việt Hùng, thị xã Quế Võ đi tới nhà cháu Tr.

Hiện tại, lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm và làm rõ toàn bộ vụ án, khởi tố và bắt giam.