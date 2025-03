Đại uý Cảnh sát giao thông ở Thái Bình bị tông thẳng xe vào người gãy xương sườn

Sáng 27/3, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình cho biết, liên quan vụ việc một cán bộ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này bị thương khi đang làm nhiệm vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang vào cuộc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại uý Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình Ngô Việt Thành bị đối tượng đâm thẳng xe máy vào người khi đang thực hiện nhiệm vụ vào tối 26/3 trên địa bàn huyện Đông Hưng. Ảnh: TU

Về diễn biến vụ việc, vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào tối ngày 26/3, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình (gồm 3 thành viên) đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với chuyên đề phòng, chống vi phạm nồng độ cồn ở địa bàn Đông La.

Đối tượng đâm xe vào đại uý Thành cũng ngã ngay sau đó, hiện đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để xác minh, làm rõ vụ việc. Ảnh: TU

Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, đại uý Ngô Việt Thành – thuộc tổ công tác – đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Clip hiện trường đại uý Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình bị đâm thẳng xe máy vào người khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tối 26/3. Clip: MXH

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà đâm thẳng xe máy vào người đại uý Ngô Việt Thành.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hậu quả của vụ việc khiến đại uý Ngô Việt Thành bị gãy xương sườn số 4, 5 bên phải, xây sát ở vùng đầu bên phải, vùng cẳng chân phải.

Hiện đại uý Thành đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Về người điều khiển phương tiện, nam thanh niên này sinh năm 2001, trú Thái Bình.

