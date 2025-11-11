Nguyễn Xuân Son tập trung cùng ĐT Việt Nam, mang theo thủ môn cao 1m98

Nguyễn Xuân Son tập trung cùng ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam đã hội quân từ chiều ngày 10/11, nhưng mới chỉ có Ban huấn luyện và các tuyển thủ gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Bảo Toàn, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Tiến Linh cùng 2 tân binh Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường.

Đặng Văn Lâm chấn thương ngay buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam

Điều này cũng dễ hiểu, bởi 2 trận đấu tại vòng 11 V.League 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định vs Hà Nội FC, CLB CAHN vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải tới tối muộn ngày 10/11 mới kết thúc. Nhóm tuyển thủ Việt Nam của Thép xanh Nam Định, CLB CAHN và Hà Nội FC chỉ có thể hội quân tại Phú Thọ vào sáng hoặc trưa ngày 11/11.

Nguyễn Xuân Son đã có mặt tại nơi hội quân của ĐT Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Trong số những cầu thủ tập trung muộn, cái tên được mong chờ nhất không ai khác chính là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút nhập tịch gốc Brazil vừa mới bình phục hoàn sau chấn thương gặp phải tại ASEAN Cup 2024, nhưng ngay lập tức đã được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại ĐT Việt Nam.

Dù chưa chơi một trận đấu chính thức nào trong gần 1 năm qua, song sự trở lại của Nguyễn Xuân Son vẫn mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ ĐT Việt Nam. Cơ hội đá chính khá khó, song nếu tập luyện và duy trì thể trạng tốt, rất có thể tiền đạo thuộc biên chế CLB Thép xanh Nam Định sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Lào.

Trưa ngày 11/11, theo ghi nhận, Nguyễn Xuân Son đã có mặt tại khách sạn Sài Gòn (Phú Thọ) để hội quân cùng ĐT Việt Nam. Đi cùng anh có cô vợ Marcele Seippel, HLV thể lực Dilson Neto và người đồng đội ở Thép xanh Nam Định - thủ môn Caique Santos.

Không ít CĐV tò mò khi Caique Santos - thủ môn có chiều cao lên tới 1m98 và từng khoác áo U20 Brazil, đi cùng Nguyễn Xuân Son tới nơi hội quân của ĐT Việt Nam. Có lẽ thủ thành thuộc biên chế Thép xanh Nam Định muốn xem bầu không khí ở ĐT Việt Nam có gì đặc biệt.

Thủ môn Caique Santos nổi bật với chiều cao 1m98 và từng khoác áo U20 Brazil. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Tại Phú Thọ, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 11 đến 14/11. Đến ngày 15/11, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển sang Lào và thi đấu với đội chủ nhà tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 (19/11).

ĐT Việt Nam đón chào sự trở lại của một số gương mặt trong đợt tập trung này như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phan Tuấn Tài, trung vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Lê Văn Đô. Dù vậy, danh sách lần này vẫn có một vài sự vắng mặt đáng tiếc như thủ môn Nguyễn Filip hay trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Bên cạnh đó, cầu thủ vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng chưa có tên, dù liên tục tỏa sáng ở những trận gần đây của Hà Nội FC. Lý do vì tiền vệ sinh năm 1994 chưa đủ thời gian 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Phải đến hết tháng 12/2025 điều kiện này mới hoàn thành, vậy nên anh sẽ bỏ lỡ đợt tập trung này.



Lúc này tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam hiện xếp thứ 2 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Ở trận đấu với ĐT Lào ngày 19/11 tới đây, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn phải là 3 điểm để duy trì cơ hội giành ngôi đầu bảng.