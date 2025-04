Công Phượng ‘phát tín hiệu’ đến HLV Kim Sang-sik

Tại ASEAN Cup 2024 cũng như FIFA Days tháng 3 vừa qua, Công Phượng đều không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam vì một số lý do, trong đó có việc chấn thương. Tuy nhiên, ngay khi trở lại thi đấu, Công Phượng đã liên tục tỏa sáng trong màu áo CLB Bình Phước.

Chiều qua (12/4), tại vòng 14 giải hạng Nhất, Công Phượng đã có cú đúp kiến tạo, góp công lớn giúp CLB Bình Phước giành chiến thắng 2-0 trước CLB Khánh Hòa. Với phong độ xuất sắc hiện tại, nếu giữ được sự ổn định, Công Phượng chắc chắn khiến HLV Kim Sang-sik phải lưu tâm, đặc biệt khi hàng công ĐT Việt Nam đang sứt mẻ đáng kể với những chấn thương của Nguyễn Xuân Son và Bùi Vĩ Hào.

Phong độ cao của Công Phượng sẽ khiến HLV Kim Sang-sik chú ý. Ảnh: CLB Bình Phước

Công ty mẹ của Chelsea lỗ tiền

Theo The Times, công ty mẹ của Chelsea, 22 Holdco Ltd đã lỗ 445,5 triệu bảng Anh vào năm ngoái. Trước đó, vào năm 2023, doanh nghiệp này cũng lỗ 653 triệu bảng. Khoản lỗ này phần lớn do đầu tư vào đội hình thi đấu Chelsea.

Real Madrid chờ mua Saliba miễn phí

Hợp đồng của William Saliba với Arsenal sẽ hết hạn vào hè 2027. Trung vệ người Pháp đang là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Los Blancos sẵn sàng chờ đến năm 2027 để chiêu mộ Saliba theo dạng chuyển nhượng tự do.

Real Madrid quan tâm đến Saliba. Ảnh: Metro

Sacha Boey có thể chia tay Bayern Munich

Mùa hè năm ngoái, Sacha Boey đã chia tay Galatasaray để gia nhập Bayern Munich. Hiện hậu vệ phải người Pháp đã phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong đội hình của HLV Vincent Kompany. Theo truyền thông Đức, Galatasaray đã lên kế hoạch “giải cứu” Boey vào phiên chợ hè tới.

M.U cạnh tranh Cunha với Newcastle

Theo Goal, M.U cân nhắc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng của Matheus Cunha với Wolves. Bên cạnh Quỷ đỏ, Newcastle cũng sẵn sàng bạo chi vì tiền đạo người Brazil.