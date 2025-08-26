Tin sáng (26/8): Được gọi lên U23 Việt Nam, Trần Thành Trung có hành động đặc biệt

Được gọi lên U23 Việt Nam, Trần Thành Trung có hành động đặc biệt

Mới đây, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) được LĐBĐ thế giới (FIFA) chấp thuận việc đổi quốc tịch thể thao để đủ điều kiện chơi cho các đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đó, Trần Thành Trung đã được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Từng có thời gian tập luyện, thi đấu ở cấp độ CLB cũng như các đội trẻ lứa U của Bulgaria, Trần Thành Trung đã có chia sẻ mang tính tri ân. Trên trang cá nhân, Trần Thành Trung viết: “Tôi khép lại một trang đầy ắp thành công, bạn bè và những khoảnh khắc khó quên. Được bảo vệ màu cờ Bulgaria là một niềm tự hào và vinh dự lớn lao. Xin cảm ơn sự ủng hộ, cảm ơn những kỷ niệm và cảm ơn vì tất cả”.

Trần Thành Trung hiện tại khoác áo CLB Ninh Bình với bản hợp đồng dài hạn. Những động thái vừa qua cho thấy, Trần Thành Trung có quyết tâm gắn bó lâu dài tại V.League và rất muốn cống hiến cho U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam trong tương lai.

Trần Thành Trung gửi lời tri ân trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình của Techz

Chelsea cho Bayern Munich mượn Nicolas Jackson

Chelsera đã đồng ý cho Bayern Munich mượn tiền đạo người Senegal 24 tuổi Nicolas Jackson. Hiện tại, cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca.

Rasmus Hojlund sẽ được tăng lương nếu tới Napoli

Tiền đạo người Đan Mạch của M.U là Rasmus Hojlund, sẽ được tăng lương đáng kể nếu anh đồng ý gia nhập Napoli trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Thương vụ này được cho là đang dần đi đến hồi kết khi Hojlund cũng khá cởi mở trước viễn cảnh trở lại Serie A chơi bóng.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

AS Roma và Marseille quan tâm đến Kostas Tsimikas

Ban lãnh đạo AS Roma sẽ có cuộc họp với Liverpool về thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái người Hy Lạp Kostas Tsimikas. Trong khi đó, Marseille cũng quan tâm đến cầu thủ này.

HLV Hansi Flick lo sốt vó về Lamine Yamal

Mới đây, thần đồng Lamine Yamal (18 tuổi) đã công khai bạn gái mới hơn anh 6 tuổi là Nicky Nicole. Việc bộ đôi này quấn quýt bên nhau đang khiến HLV Hansi Flick của Barcelona cảm thấy không vui vẻ vì ông lo học trò của mình ham vui chuyện hậu trường mà dễ đánh mất phong độ.