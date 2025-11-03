Tin sáng (3/11): Thông tin gây sốc về Công Phượng tại Trường Tươi Đồng Nai

Thông tin gây sốc về Công Phượng tại Trường Tươi Đồng Nai

Tại vòng 6 giải hạng Nhất 2025/2026, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Sự vắng mặt của Công Phượng tạo sự chú ý đáng kể khi trước đó không lâu, hình ảnh cầu thủ này tập luyện được đăng tải trên fanpage chính thức của Trường Tươi Đồng Nai kèm theo dòng chú thích: “Có ai đang chờ đợi sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Công Phượng không?”.

Phía Trường Tươi Đồng Nai cho hay, Công Phượng vẫn chưa có lại thể lục tốt nhất nên chưa được xếp ra sân thi đấu. Tuy nhiên, theo thông tin từ Znews, mối quan hệ giữa Công Phượng và HLV Nguyễn Việt Thắng có thể không thực sự hòa hợp, khi nhà cầm quân này muốn xây dựng lối đá pressing tốc độ, ban bật nhanh, trái ngược với phong cách rê dắt của tiền đạo xứ Nghệ.



Công Phượng chưa thể trở lại thi đấu. Ảnh: Nguyễn Công Phượng JMG

Được biết, Công Phượng đã vắng mặt 7 trận liên tiếp của Trường Tươi Đồng Nai. Như vậy, đóng góp của Công Phượng với đội bóng này từ đầu mùa đến nay vẫn là con số 0.

Mohamed Salah nhận được đề nghị lương 150 triệu euro/năm

Tiền đạo Mohamed Salah vừa được một đội bóng của Saudi Pro League đưa ra đề nghị chuyển nhượng với mức lương lên tới 150 triệu euro/năm. Con số này chắc chắn khiến Salah phải suy nghĩ, đặc biệt khi anh đang có dấu hiệu sa sút tại Liverpool.

Robert Lewandowski có thể sớm chia tay Barcelona

Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều đội bóng của Saudi Pro League đang theo đuổi chân sút Robert Lewandowski. Do cầu thủ người Ba Lan đã lớn tuổi, không loại trừ khả năng Barcelona sẽ bán anh ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 nếu nhận được mức giá hợp lý.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Tottenham sắp chi đậm để cải tổ hàng công

Tottenham Hotspur lên kế hoạch chi đậm hơn 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhằm giải quyết phong độ sân nhà tệ hại. Theo nguồn tin từ Fichajes đăng tải, Spurs sẵn sàng chi khoảng 130 triệu euro (114 triệu bảng) để chiêu mộ tiền đạo Samu Aghehowa của Porto và cầu thủ chạy cánh Jarrod Bowen từ West Ham.

Bạn gái cũ của Lamine Yamal cặp kè với người mới

Cách đây vài ngày, thần đồng Lamine Yamal đã đăng tải dòng chia sẻ về việc chia tay bạn gái là nữ ca sĩ Nicki Nicole. Ngay sau đó, truyền thông đã đăng tải thông tin Nicki sớm có bạn trai mới khi cặp kè với một người đàn ông có tên là Mernuel.