Tin Showbiz 24h: NSND Thanh Hoa kể chuyện hát trong tiếng còi báo động, HIEUTHUHAI phân trần không cổ súy tệ nạn

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa kể về thời tập hát trong hầm trú ẩn

Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa đã đăng tải bài viết về những năm tháng không thể quên trong sự nghiệp ca hát của mình, khi tiếng hát vang lên giữa khói lửa chiến tranh. Bà nhớ lại: “Chúng tôi hát trong tiếng còi báo động, tập trong hầm trú ẩn, tiếng loa vang lên: "Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội…", hết báo động, lại chui lên phòng thu. Nhiều ca khúc phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam khi ấy được thu trong hoàn cảnh như vậy".

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Giọng ca của Tàu anh qua núi chia sẻ đó là thời mà mỗi nghệ sĩ đều là một chiến sĩ, hát từ Trường Sơn, từ những ụ pháo, từ các đơn vị dân quân tự vệ. “Chúng tôi đã được sống trong những ngày lịch sử ấy. Hát hôm nay để nhớ về đồng đội, để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Tôi hát với tất cả kỷ niệm thân thương, trao tặng những người thân yêu mà tôi trân quý”, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa xúc động nói.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950 tại Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi của thị xã Hà Đông vào năm 9 tuổi. Đến năm 16 tuổi, bà theo học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và tốt nghiệp hệ Trung cấp vào năm 1970.

Trong sự nghiệp của mình, bà ghi dấu ấn với khoảng 500 bản thu âm, trở thành một trong những giọng ca có số lượng thu âm nhiều nhất tại đài. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa có thể kể đến như: Tình yêu của đất và nước, Con kênh ta đào, Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Đường tàu mùa xuân...

Con trai của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý - MC Thảo Vân tròn 20 tuổi

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân viết: "Tròn 20 tuổi, một dấu mốc quan trọng Tít nhỉ. Chúc Tít của mẹ luôn thật vui, bình an, hạnh phúc nhé con. Mẹ chỉ luôn mong ước như thế".

MC Thảo Vân và con trai. (Ảnh: FBNV)

Tít tên thật là Nguyễn Công Gia Bảo, sinh năm 2005, con trai của MC Thảo Vân và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý. Sau khi bố mẹ ly hôn, Gia Bảo sống cùng mẹ từ khi mới 5 tuổi. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp của bố mẹ, anh được nhận xét là chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép, thừa hưởng nhiều nét giống mẹ về ngoại hình.

Hiện Gia Bảo là sinh viên Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh từng được công chúng biết tới khi tham gia bộ phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện.

HIEUTHUHAI lên tiếng về ca từ bị cho là nhạy cảm

Tối qua (23/10), công ty quản lý của rapper HIEUTHUHAI lên tiếng về ca từ gây tranh cãi trong bài rap Trình do nam nghệ sĩ sáng tác

Theo đơn vị này, câu hát: “Hay anh phải ngừng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc m** th** bật cho mấy thằng nhõi nghiến?” được viết ra với hàm ý châm biếm lời chỉ trích cho rằng nhạc rap phải gai góc, thậm chí thô tục.

Nghệ sĩ HIEUTHUHAI. (Ảnh: FBNV)

“Khi sáng tác bài hát Trình, HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xuý, kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội. Trong bài hát, HIEUTHUHAI luôn cố gắng truyền tải các thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng của một nghệ sĩ trẻ.

HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và các quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật” - phía HIEUTHUHAI khẳng định.

Trịnh Mỹ Anh múa "Giai điệu Việt Nam mình" tại Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2025

Tại phần thi Talent Competition của Miss Earth 2025, đại diện Việt Nam Trịnh Mỹ Anh đã mang đến tiết mục múa mang tên Giai điệu Việt Nam mình, lấy cảm hứng từ âm nhạc và văn hoá dân gian Việt Nam.



Theo ê-kíp của Trịnh Mỹ Anh, cô mong muốn lan tỏa niềm tự hào dân tộc và thông điệp về một Việt Nam trẻ trung, thân thiện, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hoá. Tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và bạn bè quốc tế.

Trịnh Mỹ Anh múa đương đại trong phần thi Tài năng tại Miss Earth 2025 là một trong những thông tin showbiz được quan tâm trong 24h giờ qua. (Ảnh: NVCC)

Cũng trong ngày 23/10, Trịnh Mỹ Anh đã có buổi giao lưu với sinh viên tại trường St. Dominic College of Asia trong khuôn khổ chuỗi hoạt động School Tour của Miss Earth 2025 – nơi lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu với Mẹ Trái Đất. Với vốn tiếng Anh tốt, phong thái tự tin và khả năng trò chuyện duyên dáng, Trịnh Mỹ Anh được đánh giá gần gũi, thân thiện và tràn đầy năng lượng tích cực.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Phan Hiển "nịnh" bà xã Khánh Thi

Trên trang cá nhân, Phan Hiển đăng bức ảnh tình tứ bên vợ - kiện tướng dancesport Khánh Thi kèm chia sẻ: "Trong mắt Hiển, giữa trăm nghìn bông hoa đua nở vẫn không bằng hoa hồng tên Thi". Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của cặp đôi gửi lời khen ngợi, cho rằng sau gần 15 năm bên nhau, tình cảm của cặp đôi vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu.

Phan Hiển đăng ảnh chụp cùng Khánh Thi với lời chia sẻ ngọt ngào dành cho vợ. (Ảnh: FBNV)

Khánh Thi, Phan Hiển có 16 năm gắn bó. Thuở mới công khai yêu nhau, cặp sao dính không ít ồn ào vì lệch tuổi. Tuy nhiên, sau đó họ lại vượt qua định kiến dư luận và tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022.

Năm 2015, Khánh Thi và Phan Hiển chào đón con trai đầu lòng Kubi, tiếp đó là con gái Anna (2018), bé út Lisa (2023).