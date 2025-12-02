Tin showbiz 24h: Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có quyết định bất ngờ

Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Lý Hùng tái xuất màn ảnh

Chia sẻ về quyết định trở lại diễn xuất trong Phòng trọ ma bầu, Lý Hùng cho biết anh bị thu hút ngay khi đạo diễn Ngụy Minh Khang gửi kịch bản. Đề tài mới lạ khiến anh nhận lời tham gia, đồng thời đảm nhận thêm vai trò giám khảo casting và cố vấn nội dung cho dự án.

Lý Hùng và các diễn viên phim Phòng trọ ma bầu. Ảnh: FBNV

Trong Phòng trọ ma bầu, nam tài tử hóa thân thành một doanh nhân trung niên lịch lãm, thường xuyên xuất hiện ở các quán bar để thưởng thức âm nhạc và làm quen phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài thành đạt là một người đàn ông vô trách nhiệm, sẵn sàng yêu cầu người tình phá thai mà không quan tâm đến sức khỏe hay sinh mạng của họ.

Dù đã 56 tuổi, Lý Hùng vẫn giữ được phong độ. Với kinh nghiệm lâu năm, vai diễn “trai đểu” không tạo nhiều áp lực đối với anh. Nhân vật của Lý Hùng đóng vai trò tuyến phụ, xuất hiện qua các lát cắt quá khứ nhằm tăng sức nặng cho thông điệp chính mà bộ phim muốn gửi gắm: lên án tình trạng nạo phá thai.

Vợ chổng Rapper Hà Lê đón con đầu lòng

Gia đình rapper Hà Lê và vũ công Gia Linh vừa chào đón thành viên mới sau hơn hai năm kết hôn. Con gái đầu lòng của cặp đôi được đặt tên là Lê Chiêu Linh.

Ngày 1/12, Hà Lê vui mừng thông báo vợ sinh con an toàn. Ngay sau khi tin vui được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đã gửi lời chúc mừng đến gia đình anh.

Vợ chồng Rapper Hà Lê đón con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV

Trong suốt thai kỳ, vũ công Gia Linh vẫn tham gia các dự án của FED Crew. Cô từng chia sẻ bản thân không ngờ có thể góp mặt trong dự án lớn nhất của nhóm khi đã bước sang tuần thai thứ 33.

Hà Lê và Gia Linh làm lễ ăn hỏi vào ngày 28/1/2023 và tổ chức hôn lễ ngày 5/2/2023 tại một khu nghỉ dưỡng ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Trước đó, cả hai đã có sáu năm gắn bó trước khi quyết định về chung nhà. Gia Linh sinh năm 1997, hiện là biên đạo và sở hữu nhóm nhảy riêng. Cặp đôi quen biết khi cô tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy, nơi Hà Lê giữ vai trò giám khảo.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - chồng cựu diễn viên Thủy Tiên trích 6 tỷ tiền mừng cưới con gái để ủng hộ miền Trung

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết sẽ trích 6 tỷ đồng từ khoản tiền mừng cưới của con gái Tiên Nguyễn để hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chồng cựu diễn viên Thủy Tiên trích tiền mừng cưới con gái để ủng hộ miền Trung. Ảnh: FBNV

Tại chương trình nghệ thuật Nghĩa tình phương Nam tối 30/11 ở TP.HCM, ông chia sẻ rằng sau khi gia đình đã đóng góp tại một số đơn vị khác, ông tiếp tục bàn bạc với vợ và các con để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Theo doanh nhân, đây là dịp để gửi gắm “tấm lòng Việt Nam” đến người dân vùng bão lũ.

Ông cũng hài hước nói thêm: “Tôi là chủ tịch nhưng vẫn cần tổng giám đốc phê duyệt và hội đồng quản trị đồng ý mới được chi tiền”. Cuối cùng, gia đình “vua hàng hiệu” thống nhất dành 6 tỷ đồng từ tiền mừng hôn lễ của ái nữ Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen, diễn ra ngày 7/12, để chung tay cùng chương trình Nghĩa tình phương Nam. “Của ít lòng nhiều, chúng tôi mong được góp sức cùng các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ bà con miền Trung”, ông nói.

Tiên Nguyễn là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên.

Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, tác giả ca khúc nổi tiếng Sông quê, đã qua đời lúc 9h58 ngày 1/12 tại nhà riêng ở Vĩnh Điện, TP Đà Nẵng, hưởng thọ 83 tuổi. Thông tin được con trai của ông xác nhận.

Tang lễ của nhạc sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở khối phố 5, phường Điện Nam. Lễ nhập quan diễn ra lúc 21h ngày 1/12 và lễ viếng bắt đầu từ 22h30 cùng ngày. Gia đình cho biết lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày 4/12 tại nghĩa trang gia tộc thuộc phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, tên thật Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện, Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Ông là nhạc sĩ, nhà thơ và nhà giáo có nhiều đóng góp cho đời sống văn học nghệ thuật. Trước năm 1975, ông được biết đến trên văn đàn miền Nam qua tập thơ Mắt đêm (1969), đồng thời giảng dạy ngữ văn cho đến thời điểm đó.

Nhắc đến Đinh Trầm Ca là nhắc tới một phong cách âm nhạc rất riêng – mộc mạc, giàu tự sự và đậm chất miền Trung. Tác phẩm của ông mang hơi thở sông nước, những nỗi niềm về thân phận con người và tình yêu quê hương sâu lắng.

Dù cuộc đời trải qua nhiều biến động, ông vẫn bền bỉ sáng tác với hơn 100 ca khúc. Trong đó, Ru con tình cũ và Sông quê là hai nhạc phẩm được công chúng đón nhận rộng rãi. Riêng Sông quê đã trở thành dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của ông, nhờ giai điệu giản dị, thấm đẫm âm hưởng dân ca và chất hoài niệm, gợi nhớ một miền ký ức chung của nhiều thế hệ.

