Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 02/12/2025 07:30 GMT+7

Tin showbiz 24h: Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có quyết định bất ngờ

+ aA -
Thủy Vũ Thứ ba, ngày 02/12/2025 07:30 GMT+7
Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trích 6 tỷ đồng tiền mừng cưới con gái gửi miền Trung ... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Lý Hùng tái xuất màn ảnh

Chia sẻ về quyết định trở lại diễn xuất trong Phòng trọ ma bầu, Lý Hùng cho biết anh bị thu hút ngay khi đạo diễn Ngụy Minh Khang gửi kịch bản. Đề tài mới lạ khiến anh nhận lời tham gia, đồng thời đảm nhận thêm vai trò giám khảo casting và cố vấn nội dung cho dự án.

Lý Hùng và các diễn viên phim Phòng trọ ma bầu. Ảnh: FBNV

Trong Phòng trọ ma bầu, nam tài tử hóa thân thành một doanh nhân trung niên lịch lãm, thường xuyên xuất hiện ở các quán bar để thưởng thức âm nhạc và làm quen phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài thành đạt là một người đàn ông vô trách nhiệm, sẵn sàng yêu cầu người tình phá thai mà không quan tâm đến sức khỏe hay sinh mạng của họ.

Dù đã 56 tuổi, Lý Hùng vẫn giữ được phong độ. Với kinh nghiệm lâu năm, vai diễn “trai đểu” không tạo nhiều áp lực đối với anh. Nhân vật của Lý Hùng đóng vai trò tuyến phụ, xuất hiện qua các lát cắt quá khứ nhằm tăng sức nặng cho thông điệp chính mà bộ phim muốn gửi gắm: lên án tình trạng nạo phá thai.

Vợ chổng Rapper Hà Lê đón con đầu lòng

Gia đình rapper Hà Lê và vũ công Gia Linh vừa chào đón thành viên mới sau hơn hai năm kết hôn. Con gái đầu lòng của cặp đôi được đặt tên là Lê Chiêu Linh.

Ngày 1/12, Hà Lê vui mừng thông báo vợ sinh con an toàn. Ngay sau khi tin vui được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đã gửi lời chúc mừng đến gia đình anh.

Vợ chồng Rapper Hà Lê đón con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV

Trong suốt thai kỳ, vũ công Gia Linh vẫn tham gia các dự án của FED Crew. Cô từng chia sẻ bản thân không ngờ có thể góp mặt trong dự án lớn nhất của nhóm khi đã bước sang tuần thai thứ 33.

Hà Lê và Gia Linh làm lễ ăn hỏi vào ngày 28/1/2023 và tổ chức hôn lễ ngày 5/2/2023 tại một khu nghỉ dưỡng ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Trước đó, cả hai đã có sáu năm gắn bó trước khi quyết định về chung nhà. Gia Linh sinh năm 1997, hiện là biên đạo và sở hữu nhóm nhảy riêng. Cặp đôi quen biết khi cô tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy, nơi Hà Lê giữ vai trò giám khảo.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - chồng cựu diễn viên Thủy Tiên trích 6 tỷ tiền mừng cưới con gái để ủng hộ miền Trung

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết sẽ trích 6 tỷ đồng từ khoản tiền mừng cưới của con gái Tiên Nguyễn để hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chồng cựu diễn viên Thủy Tiên trích tiền mừng cưới con gái để ủng hộ miền Trung. Ảnh: FBNV

Tại chương trình nghệ thuật Nghĩa tình phương Nam tối 30/11 ở TP.HCM, ông chia sẻ rằng sau khi gia đình đã đóng góp tại một số đơn vị khác, ông tiếp tục bàn bạc với vợ và các con để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Theo doanh nhân, đây là dịp để gửi gắm “tấm lòng Việt Nam” đến người dân vùng bão lũ.

Ông cũng hài hước nói thêm: “Tôi là chủ tịch nhưng vẫn cần tổng giám đốc phê duyệt và hội đồng quản trị đồng ý mới được chi tiền”. Cuối cùng, gia đình “vua hàng hiệu” thống nhất dành 6 tỷ đồng từ tiền mừng hôn lễ của ái nữ Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen, diễn ra ngày 7/12, để chung tay cùng chương trình Nghĩa tình phương Nam. “Của ít lòng nhiều, chúng tôi mong được góp sức cùng các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ bà con miền Trung”, ông nói.

Tiên Nguyễn là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên.

Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, tác giả ca khúc nổi tiếng Sông quê, đã qua đời lúc 9h58 ngày 1/12 tại nhà riêng ở Vĩnh Điện, TP Đà Nẵng, hưởng thọ 83 tuổi. Thông tin được con trai của ông xác nhận.

Tang lễ của nhạc sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở khối phố 5, phường Điện Nam. Lễ nhập quan diễn ra lúc 21h ngày 1/12 và lễ viếng bắt đầu từ 22h30 cùng ngày. Gia đình cho biết lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày 4/12 tại nghĩa trang gia tộc thuộc phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, tên thật Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện, Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Ông là nhạc sĩ, nhà thơ và nhà giáo có nhiều đóng góp cho đời sống văn học nghệ thuật. Trước năm 1975, ông được biết đến trên văn đàn miền Nam qua tập thơ Mắt đêm (1969), đồng thời giảng dạy ngữ văn cho đến thời điểm đó.

Nhắc đến Đinh Trầm Ca là nhắc tới một phong cách âm nhạc rất riêng – mộc mạc, giàu tự sự và đậm chất miền Trung. Tác phẩm của ông mang hơi thở sông nước, những nỗi niềm về thân phận con người và tình yêu quê hương sâu lắng.

Dù cuộc đời trải qua nhiều biến động, ông vẫn bền bỉ sáng tác với hơn 100 ca khúc. Trong đó, Ru con tình cũSông quê là hai nhạc phẩm được công chúng đón nhận rộng rãi. Riêng Sông quê đã trở thành dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của ông, nhờ giai điệu giản dị, thấm đẫm âm hưởng dân ca và chất hoài niệm, gợi nhớ một miền ký ức chung của nhiều thế hệ.

Tham khảo thêm

Diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' chính thức hé lộ về mối tình kín tiếng: 'Chuyện đã kết thúc 7-8 tháng rồi'

Diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" chính thức hé lộ về mối tình kín tiếng: "Chuyện đã kết thúc 7-8 tháng rồi"

Tin showbiz 24h: Hòa Minzy thắng lớn, Angela Phương Trinh gây tranh cãi

Tin showbiz 24h: Hòa Minzy thắng lớn, Angela Phương Trinh gây tranh cãi

Nghệ sĩ Ưu tú là 'Táo Giao thông' gây bất ngờ khi làm công nhân môi trường

Nghệ sĩ Ưu tú là "Táo Giao thông" gây bất ngờ khi làm công nhân môi trường

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thu Uyên nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp thanh lịch. Ít ai biết, cô học thạc sĩ tại Mỹ, từng là giảng viên đại học.

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Văn hóa - Giải trí
Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Mỹ nhân Việt đầu tiên được mệnh danh siêu mẫu chia sẻ về 9 năm mòn mỏi mong có con

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân Việt đầu tiên được mệnh danh siêu mẫu chia sẻ về 9 năm mòn mỏi mong có con

Ẩm thực dân tộc Sơn La: Từ rau rừng, măng núi đến bữa cơm đậm đà bản sắc níu chân người phương xa

Văn hóa - Giải trí
Ẩm thực dân tộc Sơn La: Từ rau rừng, măng núi đến bữa cơm đậm đà bản sắc níu chân người phương xa

Đọc thêm

Cây cảnh số 1 bảo vệ gia đình, xua đuổi tà khí, xui xẻo, mang lại niềm vui cho ngôi nhà suốt 4 mùa
Gia đình

Cây cảnh số 1 bảo vệ gia đình, xua đuổi tà khí, xui xẻo, mang lại niềm vui cho ngôi nhà suốt 4 mùa

Gia đình

Cây cảnh tươi đẹp này có thể thanh lọc không khí, chữa lành tâm hồn, thậm chí còn có giá trị chữa bệnh, xua đuổi xui xẻo và bảo vệ gia đình.

Thủ tướng lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào
Thế giới

Thủ tướng lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Thế giới

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt.

Bộ Y tế xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, từng bước tiến tới miễn viện phí toàn dân
Xã hội

Bộ Y tế xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, từng bước tiến tới miễn viện phí toàn dân

Xã hội

Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo từng giai đoạn, lên 6% lương cơ sở vào năm 2032, góp phần giải quyết bài toán ngân sách khi tiến tới miễn viện phí toàn dân.

'Chúng tôi đã đạt được điều đó', 'bà trùm' châu Âu Von der Leyen tuyên bố bất ngờ về Ukraine
Thế giới

"Chúng tôi đã đạt được điều đó", 'bà trùm' châu Âu Von der Leyen tuyên bố bất ngờ về Ukraine

Thế giới

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố các nhà lãnh đạo Châu Âu đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình hình ở Ukraine sau chuyến thăm Paris của Tổng thống Zelensky.

Du lịch cộng đồng ở Ba Bể, Thái Nguyên: Hướng phát triển bền vững giúp người dân đổi đời
Nhà nông

Du lịch cộng đồng ở Ba Bể, Thái Nguyên: Hướng phát triển bền vững giúp người dân đổi đời

Nhà nông

Những năm gần đây, du lịch cộng đồng đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên). Từ những mô hình homestay gắn với văn hóa bản địa đến sự ra đời của các hợp tác xã du lịch đã giúp tạo sinh kế ổn định và mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ gia đình.

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Bật tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Bật tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới tháng mới bật tăng mạnh mẽ.

Ai là “phao cứu sinh” của Hương Tràm?
Văn hóa - Giải trí

Ai là “phao cứu sinh” của Hương Tràm?

Văn hóa - Giải trí

Sau 5 năm tái xuất, Hương Tràm đã chia sẻ về hành trình tìm lại bình yên, tìm lại lý do để đứng trên sân khấu. Tất cả chỉ có thể nhờ âm nhạc, tình yêu và cả sự đổ vỡ để tự bước ra khỏi bóng tối.

Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư gần 2.600 tỷ đồng làm dự án tại Gia Lai
Nhà đất

Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư gần 2.600 tỷ đồng làm dự án tại Gia Lai

Nhà đất

Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 tại Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 2.599 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện khoảng 2.466 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 153 tỷ đồng.

Hàng trăm dự án có tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng chuẩn bị khởi công và khánh thành trên cả nước
Nhà đất

Hàng trăm dự án có tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng chuẩn bị khởi công và khánh thành trên cả nước

Nhà đất

Cả nước sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành 232 dự án, công trình với tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Đây là loạt dự án được lựa chọn triển khai trong dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra tháng 1/2026.

Quà quê làng cổ Bắc Ninh, thứ bánh lạ hình nón quai thao, thấy nổi lên trong chảo mỡ là ngoài ngõ mùi thơm phưng phức
Nhà nông

Quà quê làng cổ Bắc Ninh, thứ bánh lạ hình nón quai thao, thấy nổi lên trong chảo mỡ là ngoài ngõ mùi thơm phưng phức

Nhà nông

Làng Đào Xá-một làng cổ Bắc Ninh ở phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu được biết là một trong 49 làng quan họ gốc của vùng Kinh Bắc. Phụ nữ nơi đây nổi tiếng đảm đang, hát hay, lại có tài chế biến các món ăn vừa ngon vừa khéo...Trong số những đặc sản làm nên bản sắc ẩm thực Đào Xá, món bánh cắp độc đáo luôn được nhắc đến với niềm tự hào riêng có.

Đối tượng tông người đàn ông văng lên vỉa hè rồi hành hung dã man ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Đối tượng tông người đàn ông văng lên vỉa hè rồi hành hung dã man ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Làm việc với cơ quan công an, Khanh khai nhận do mâu thuẫn phát sinh khi xảy ra va chạm giao thông nên cùng Tuyến đã đuổi đánh anh H. khiến nạn nhân bị thương tích 13%. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ việc này.

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc
Nhà nông

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc

Nhà nông

Xuất khẩu gạo của Pakistan sang Trung Quốc đã tăng 63% trong quý 3/2025, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các loại gạo của Pakistan-quốc gia Trung Á và là nước đứng thứ 4 trong số 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 2 sau Ấn Độ.

Ở một xã mới của Ninh Bình, dân trồng lúa nếp cái hoa vàng rộng 100ha, là cánh đồng tiền tỷ, lúa chín đẹp như phim
Nhà nông

Ở một xã mới của Ninh Bình, dân trồng lúa nếp cái hoa vàng rộng 100ha, là cánh đồng tiền tỷ, lúa chín đẹp như phim

Nhà nông

Lúa đặc sản-lúa nếp cái hoa vàng đang được duy trì sản xuất tại các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) của xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Gia Viễn trước đây) với tổng diện tích gần 100ha; được phát triển theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo nóng liên quan sự cố mất điện diện rộng ở Phú Quốc
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo nóng liên quan sự cố mất điện diện rộng ở Phú Quốc

Tin tức

Tối 1/12, công tác khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc được triển khai khẩn trương theo chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng. Mặc dù Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã huy động máy phát điện và thực hiện cấp điện luân phiên, cuộc sống và kinh doanh của hàng chục ngàn người dân và doanh nghiệp trên đảo vẫn bị đảo lộn nghiêm trọng.

Chán nản vì ngày càng nghe kém, tai chảy dịch đau nhức, điều trị mãi không khỏi
Xã hội

Chán nản vì ngày càng nghe kém, tai chảy dịch đau nhức, điều trị mãi không khỏi

Xã hội

Bệnh nhân đã phải sống chung với tình trạng nghe kém trong nhiều năm nay, tai thường xuyên chảy dịch, đau đớn.

'U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội'
Thể thao

"U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội"

Thể thao

Đỗ Hùng Dũng khẳng định, sức mạnh của U22 Việt Nam không đến từ một cá nhân cụ thể, mà hình thành qua sự kết nối: “Đội tuyển U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội. Sức mạnh đến từ tập thể và tôi nghĩ toàn đội sẽ quyết tâm 100% cho kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan”.

Nông dân 9X Hưng Yên chia sẻ bí quyết đưa chiếu cói truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu 10 tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân 9X Hưng Yên chia sẻ bí quyết đưa chiếu cói truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu 10 tỷ/năm

Nhà nông

Nghề dệt chiếu cói, một nghề thủ công truyền thống lâu đời, đang đứng trước thách thức lớn của thị trường hiện đại. Tuy nhiên, tại Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui ở xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (cũ) nay là xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Nguyễn Văn Quý (SN 1993), một nông dân trẻ đầy nhiệt huyết, đã chứng minh rằng, với sự sáng tạo và đầu tư công nghệ, sản phẩm thủ công hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu OCOP 3 sao, hướng tới xuất khẩu thị trường châu Âu.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Tỉnh nào trong 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam có một nơi ví như 'đất biết nở, rừng biết đi'?
Nhà nông

Tỉnh nào trong 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam có một nơi ví như "đất biết nở, rừng biết đi"?

Nhà nông

Thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có diện tích tự nhiên 41.862 ha, gồm: 12.203 ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 2.859 ha phân khu phục hồi sinh thái và phần diện tích còn lại thuộc phân khu hành chính.

Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nối dài những câu chuyện truyền cảm hứng của người đồng bằng
Nhà nông

Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nối dài những câu chuyện truyền cảm hứng của người đồng bằng

Nhà nông

Trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025, loạt ký sự truyền hình: Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm vươn ra biển lớn" của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Vĩnh Long gây dấu ấn đặc biệt nhờ những câu chuyện dựng xây đất chín rồng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.

Định giá đất: Mắt xích quyết định trong sửa Luật Đất đai 2024 (Bài 2)
Nhà đất

Định giá đất: Mắt xích quyết định trong sửa Luật Đất đai 2024 (Bài 2)

Nhà đất

Luật Đất đai 2024 đang được xem xét sửa đổi, trong đó, định giá đất nổi lên như một “điểm nghẽn” then chốt, tác động trực tiếp đến ngân sách Nhà nước, quyền lợi người dân, doanh nghiệp và sự vận hành của toàn bộ thị trường bất động sản.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu

Pháp luật

Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Hà Nội; công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu; lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến 1 phụ nữ tử vong ở Tây Ninh... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nga đẩy người Ukraine ra khỏi các thị trấn biên giới quan trọng
Thế giới

Nga đẩy người Ukraine ra khỏi các thị trấn biên giới quan trọng

Thế giới

Quân đội Nga đã kiểm soát một số thành phố tiền tuyến quan trọng, bao gồm Pokrovsk và Volchansk ở vùng Kharkov, Tổng tham mưu trưởng Nga, Valery Gerasimov, đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin.

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo
Nhà nông

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Nhà nông

Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan kiến nghị tăng cường năng lực hệ thống thú y
Nhà nông

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan kiến nghị tăng cường năng lực hệ thống thú y

Nhà nông

Góp ý cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cần nhấn mạnh hơn yêu cầu tăng cường năng lực hệ thống thú y.

Con số may mắn hôm nay ngày 2/12: Tý- Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ - Mão tình cảm chứa chan, Hợi làm gì cũng xui xẻo
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 2/12: Tý- Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ - Mão tình cảm chứa chan, Hợi làm gì cũng xui xẻo

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 2/12, hầu như 12 con giáp đều gặp vận may, sự nghiệp thuận lợi, tài lộc gia tăng, chuyện tình cảm cũng ấm êm, hạnh phúc.

Xem phim, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như 'vặt vãnh' nhưng đau suốt cả đời
Gia đình

Xem phim, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như "vặt vãnh" nhưng đau suốt cả đời

Gia đình

Không phải tất cả nỗi đau đều nhìn thấy bằng mắt.

Video: Tăng cường hợp tác công - tư giữa Khuyến nông và doanh nghiệp
Video

Video: Tăng cường hợp tác công - tư giữa Khuyến nông và doanh nghiệp

Video

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam chuyển mạnh sang mô hình xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, hợp tác công – tư (PPP) trở thành yêu cầu cấp thiết. Sự kết nối giữa hệ thống khuyến nông và doanh nghiệp được kỳ vọng thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Lên ngôi hoàng đế, con trai Lê Lợi vì đa tình, ham mê tửu sắc mà gây ra hàng loạt thảm án
Đông Tây - Kim Cổ

Lên ngôi hoàng đế, con trai Lê Lợi vì đa tình, ham mê tửu sắc mà gây ra hàng loạt thảm án

Đông Tây - Kim Cổ

Lê Thái Tông là vị hoàng đế tài giỏi biết nối giữ cơ đồ. Song, vì đa tình, quá mê tửu sắc, đến nỗi thình lình băng hà ở bên ngoài cũng là tự mình chuốc lấy tai họa. Và theo sử cũ thì đây là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án tàn khốc và cũng là oan án lớn nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến ở Việt Nam - vụ án “Lệ Chi Viên”.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại