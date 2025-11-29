Tin Showbiz 24h: Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm

Tin Showbiz 24h cập nhật những thông tin "nóng hổi" của đời sống showbiz Việt

Đỗ Hải Yến chạm vào một phần ký ức của mình khi trở lại Hà Nội

Diễn viên Đỗ Hải Yến vừa tham gia buổi ra mắt phim “Quán Kỳ Nam” do cô đóng vai chính ở Hà Nội. Những trải nghiệm này gợi lên trong cô bao xúc cảm.

Đỗ Hải Yến trong buổi ra mắt phim "Quán Kỳ Nam" tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên chia sẻ: “Trở lại Hà Nội nhân dịp công chiếu tác phẩm “Quán Kỳ Nam”, tôi luôn có cảm giác như được chạm lại một phần ký ức của chính mình. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cột mốc quan trọng của tôi, từ những ngày còn là một diễn viên trẻ, hồi hộp đứng trong cánh gà, đến những lần ngồi lặng đi trước phản ứng của khán giả.

Tôi biết ơn khán giả Hà Nội vì sự tinh tế và sự kiên nhẫn để lắng nghe Kỳ Nam: một nhân vật không ồn ào, nhưng chứa nhiều điều khó gọi tên. Mỗi ánh mắt, mỗi cái gật đầu, mỗi tràng pháo tay nhẹ trong bóng tối đều khiến tôi thấy ấm lòng. Sau nhiều năm, được trở lại đây, vào những ngày cuối Thu, với một vai diễn mà tôi dành rất nhiều yêu thương… đó là một món quà đẹp mà tôi sẽ nhớ thật lâu”.

Huỳnh Anh nhận mình trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm

Mới đây, diễn viên Huỳnh Anh đã có dòng trạng thái dài nói về hành trình tham gia “Sao nhập ngũ” trên trang cá nhân. Anh gọi đây là hành trình trải nghiệm vô cùng vinh dự.

Nam diễn viên viết: “Từng là một trong những chiến sĩ của mùa đầu tiên năm 2017, đồng chí Huỳnh Anh đã quay trở lại Sao nhập ngũ 2025 sau 8 năm, lần này trong với cương vị là Đội trưởng. Nếu 2017 là hành trình của một tân binh trẻ tuổi đầy bỡ ngỡ, thì 2025 là hành trình của một người chiến sĩ trưởng thành, bản lĩnh và giàu trải nghiệm.

Hình ảnh của Đội trưởng Huỳnh Anh khi tham gia "Sao nhập ngũ". Ảnh: FBNV

Trong suốt mùa năm nay, đồng chí Huỳnh Anh luôn giữ vai trò “đi đầu – chịu đựng – dẫn dắt”: xung phong trong mọi nội dung luyện tập, dốc hết sức trong hội thao cướp bóng với 4 lượt thi liên tiếp, và dù gặp chấn thương ở phút cuối, đồng chí vẫn chiến đấu bằng tinh thần không bỏ cuộc, luôn đặt đồng đội lên trên bản thân.

Tinh thần ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của một Đội trưởng, mà còn là sự tiếp nối đẹp đẽ từ mùa đầu tiên đến mùa 2025 - một hành trình trưởng thành kéo dài 8 năm”.

Lê Vi thấy nhẹ nhõm và thở phào khi còn được chúc mừng sinh nhật mẹ

Ngày 28/11 là ngày sinh nhật của Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai. Vì đang ở Pháp nên Lê Vi không thể ở bên cạnh để tổ chức sinh nhật cho mẹ. Nữ nghệ sĩ đã có những dòng cảm xúc gửi đến người mẹ kính yêu của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai. Ảnh: FB Lê Vi

“Mẹ, cứ mỗi năm đến ngày này lại thêm một lần được chúc mừng mẹ thêm tuổi mới là con lại thấy lòng mình thêm nhẹ nhõm, thở phào. Con lại gửi tặng mẹ món quà vô giá của các chị dành cho con và con vẫn luôn giữ một phần dành cho mẹ…

Đến tuổi này, con rất thấm thía thế nào là tình mẫu tử. Ba chị em chúng con đời này được làm con của bố mẹ là nhờ vào phúc phận của mình. Có thể thấu hiểu, yêu thương nhau thì chính là hiếu thuận với cha mẹ, đó là món quà vô giá là niềm hạnh phúc và tự hào với các bậc làm cha mẹ là không gì sánh được.

Cô út của mẹ vẫn như ngày nào không thay đổi, vẫn y như ngày xưa bé tẹo, bất kể được chia phần ăn gì ngon con cũng luôn giấu đi một phần để dành cho mẹ. Mẹ nhận nhé! Mừng mẹ vui tuổi 87. Chị em chúng con yêu mẹ rất nhiều”.

MC Mạnh Khang VTV: “Ai cũng mang theo một sợi dây vô hình”

MC Mạnh Khang VTV chia sẻ rằng: “Ai cũng mang theo một sợi dây vô hình. Người lo âu quấn nó vào những người thân yêu, sợ một ngày ai đó rời đi mà mình không kịp níu lại. Người né tránh lại buộc dây vào khoảng cách, sợ gần quá sẽ thấy mình mong manh, dễ bị chạm vào những vết thương cũ.

MC Mạnh Khang. Ảnh: FBNV

Người lo âu bấu víu vào gia đình để tìm hơi ấm. Người né tránh lùi ra một nhịp để giấu đi sự yếu lòng.

Rồi càng lớn, ta càng hiểu: Tình thân nào siết quá cũng khiến ta nghẹt thở. Tình thân nào buông quá cũng dễ lạc nhau giữa đời. Điều khó nhất không phải là giữ, hay buông mà là học cách đứng cạnh nhau vừa đủ để yêu thương không thành gánh nặng và khoảng cách không hóa thành mất mát”.