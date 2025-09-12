Tin tối (12/9): Thủ môn Trần Trung Kiên 1m92 tạo nên kỳ tích đáng nể

Cháy tầng 5 ngôi nhà ở phường An Nhơn, cả hẻm nhỏ náo loạn
Lửa bùng lên từ ngôi nhà 5 tầng ở hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn, 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường kịp dập tắt, cả hẻm nhỏ náo loạn
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam gây ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận (ghi 4 bàn thắng và không lọt lưới bàn nào). Nhờ đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc giành vé dự vòng chung kết diễn ra ở Ả Rập Saudi vào tháng 1/2026.
Như vậy, sau cả 3 lần ra sân, thủ môn Trần Trung Kiên đều giữ sạch lưới. Ở vòng loại chỉ có Trung Kiên cùng thủ môn U23 Hàn Quốc và U23 Australia làm được điều này. Nhờ phong độ xuất sắc và ổn định của thủ thành thuộc biên chế HAGL, mành lưới U23 Việt Nam rất khó bị đối thủ xuyên thủng.
Thời gian gần đây, Ulsan Hyundai thể hiện phong độ yếu kém khi toàn thua cả 3 trận ở giải VĐQG Hàn Quốc (K.League 1). Thành tích đó khiến họ bị tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH khi chỉ có 34 điểm, kém đội đầu bảng Jeonbuk Hyundai Motors tới 29 điểm. Vì vậy, HLV Shin Tae-yong đang đứng trước nguy cơ bị Ban lãnh đạo CLB sa thải.
Siêu sao Cristiano Ronaldo đang ra sức thuyết phục người đồng đội trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes chia tay M.U để chuyển sang đầu quân cho Al-Nassr. Được biết, tân HLV Jorge Jesus cũng rất muốn đưa thủ quân "Quỷ đỏ" về sân Al-Awwal Park. Thời gian qua, ngôi sao 31 tuổi cũng nhận được sự quan tâm từ 1 CLB khác ở Ả Rập Saudi là Al-Ittihad.
Chelsea mất Delap 3 tháng
HLV Enzo Maresca vừa xác nhận rằng, Chelsea sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Liam Delap trong vòng 10-12 tuần. Nguyên nhân do chân sút 22 tuổi dính chấn thương gân khoeo. Như vậy, tuyển thủ Anh chỉ có thể trở lại sớm nhất vào tháng 12 tới.
Cựu sao Man City bị bắt vì gian lận thuế
Cựu tiền vệ cánh Man City - Kiki Musampa vừa bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ vì cáo buộc gian lận thuế 100.000 bảng. Sau cuộc đột kích của cảnh sát, các tài liệu và đồng hồ xa xỉ của cựu sao 48 tuổi ở nhà riêng của ông đã bị tịch thu. Hiện tại, Musampa đang là trợ lý HLV ở đội trẻ Ajax Amsterdam.
Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”? Juventus dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Zirkzee; ĐT Việt Nam chạy đà thuận lợi trước Vòng loại futsal châu Á 2026; Chelsea chia tay Fofana; Con gái HLV Polking gây chú ý.