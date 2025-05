Đông Á Thanh Hó bổ nhiệm HLV người Brazil vào “ghế nóng”?

Sau thất bại 1-2 trước Hải Phòng ở vòng 23 V.League diễn ra hôm 16/5 vừa qua, HLV Tomislav Steinbruckner đã tuyên bố sẵn sàng từ chức sau khi cùng Đông Á Thanh Hóa trải qua 4 trận toàn thua liên tiếp. Hiện tại, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của nhà cầm quân 58 tuổi.



HLV Stefano Cugurra. Ảnh: Bali United.

Theo một số nguồn tin, Đông Á Thanh Hóa đang nhắm tới HLV người Brazil - Stefano Cugurra để thay ông Tomislav Steinbruckner. Nhà cầm quân 50 tuổi đã có nhiều năm gắn bó với các CLB Malaysia, Thái Lan, Indonesia như Kuala Muda Naza, Chiangrai United, Phuket, Osotspa Samut Prakan, Royal Thai Navy, Persija Jakarta và Bali United.

HLV Stefano Cugurra đã giành được 3 chức VĐQG Indonesia cùng Persija Jakarta và Bali United. Hiện tại, nhà cầm quân người Brazil đang “thất nghiệp” nên Đông Á Thanh Hóa sẽ không mất tiền giải phóng hợp đồng cho ông.

Nguyễn Filip gửi lời xin lỗi CĐV

Sau khi CLB CAHN để thua 2-3 trước Buriram United trân loạt đá luân lưu ở trận chung kết lượt về ASEAN Club Championship 2024/2025 (hòa 3-3 sau 120 phút, chung cuộc 5-5 qua 2 lượt trận), thủ môn Nguyễn Filip đã lên trang Facebook cá nhân để gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ. Trận này, thủ thành Việt kiều cản phá được 2 quả luân lưu.

Heung-min bị thương nhẹ khi ăn mừng



Heung-min bị thương nhẹ. Ảnh chụp màn hình.

Do quá phấn khích trong lúc nâng cao chiếc cúp vô địch Europa League nên tiền đạo Son Heung-min của Tottenham đã bị thương nhẹ, chảy máu ở trán. Ở trận thắng 1-0 trước M.U, chân sút 32 tuổi chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Đây chính là danh hiệu đầu tiên ở cấp độ CLB của tuyển thủ Hàn Quốc.

M.U nhắm HLV Allegri thay Amorim

Sau khi M.U để thua 0-1 trước Tottenham ở trận chung kết Europa League và phải trải qua mùa giải trắng tay, HLV Ruben Amorim đã bỏ ngỏ khả năng ra đi. Theo tờ The Sun, Ban lãnh đạo M.U đang xem HLV Massimiliano Allegri (tự do) là ứng cử viên số một để ngồi vào “ghế nóng” tại sân Old Trafford nếu Amorim ra đi.

Chelsea nhảy vào cuộc đua giành Ekitike



Ekitike vẫn còn hợp đồng với Frankfurt tới tháng 6/2029. Ảnh: Instagram nhân vật.

Sau Arsenal và Liverpool, đến lượt Chelsea nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Hugo Ekitike. Theo báo chí Anh, Eintracht Frankfurt chỉ chấp nhận bán chân sút 22 tuổi với giá từ 67-84 triệu bảng. Ekitike có 15 pha lập công và 8 đường kiến tạo thành bàn sau 33 trận mùa này.