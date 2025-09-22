Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Một số nguồn tin cho biết, Thép xanh Nam Định vừa chiêu mộ tiền đạo Richmond Nji. Thế nhưng, đội chủ sân Thiên Trường vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Mới đây, chân sút người Cameroon đã tập luyện cùng đương kim vô địch V.League.



Richmond Nji (số 15) tập luyện cùng Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Richmond Nji năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo cắm. Hồi năm 2024, chân sút sinh năm 2000 này từng nhận được sự quân tâm của Benfica. Điều đó cho thấy, tài năng của anh được đánh giá khá cao. Trước khi cập bến Thép xanh Nam Định, Nji là thành viên của CLB Victoria United (Canada).

Ngay cả khi hoàn tất hợp đồng với Thép xanh Nam Định, Nji cũng không thể tham dự V.league 2025/2026 vì các CLB đã chốt xong danh sách. Thay vào đó, anh sẽ được sử dụng tại AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship.

Trọng tài người Bahrain bắt chính trận Nepal vs ĐT Việt Nam

Ngày 14/10 tới, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Nepal trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã phân công trọng tài người Bahrain - Mohamed Khaled Tarrar Deham cầm còi ở trận này. 2 trợ lý của ông gồm Salman Mohamed Ebrahim Mohamed Salman Talasi và Salah Abdulaziz Abdulla Mohamed Janahi cùng trọng tài thứ 4 Ahmed Mohamed Khalil Saad đều là người Bahrain. Giám sát trận đấu là ông Richard Del Fonso Joson (Philippines), giám sát trọng tài là ông Saleh Mohamed Abdulla Hasan Al Marzouqi (UAE).

Lamine Yamal mặc áo Messi

Yamal mặc áo đấu in tên Messi. Ảnh: Football_shorts_yt.

Mới đây, cầu thủ chạy cánh Lamine Yamal của Barcelona đã thu hút sự chú ý khi mặc chiếc áo số 10 của Inter Miami có in tên siêu sao Lionel Messi. Một số ý kiến cho rằng, chân sút 18 tuổi muốn “xin vía” thủ quân ĐT Argentina trước thềm lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or) 2025. Trong quá khứ, Messi đã có 8 lần giành giải thưởng danh giá này.

Calafiori dứt điểm nhiều nhất Arsenal

Theo thống kê của hãng Opta, Riccardo Calafiori đã thực hiện 10 cú dứt điểm sau 5 trận đã qua ở Premier League 2025/26, nhiều cú sút hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào khác tại. Đáng chú ý, tuyển thủ Italia thường xuyên được HLV Mikel Arteta xếp thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái thay vì trung vệ.

Guehi muốn đầu quân cho Real



Ảnh: ChatGPT.

Mới đây, trung vệ Marc Guehi đã nói với các cố vấn của mình rằng, anh muốn chuyển sang đầu quân cho Real Madrid trong tương lai. Hồi mùa Hè vừa qua, cầu thủ 25 tuổi đã được kiểm tra y tế ở Liverpool nhưng thương vụ này đổ bể vào phút chót do Crystal Palace không tìm được người thay thế. Tuyển thủ Anh chỉ còn hợp đồng với “Đại bàng” tới tháng 6/2026.