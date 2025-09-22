Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:51 GMT+7

"Derby ruột thịt" Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định: Vắng lặng khán giả trước giờ bóng lăn!

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:51 GMT+7
15h20 tại sân Ninh Bình vắng lặng khán giả trước trận derby "đặc biệt" giữa Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định. Cuộc so tài này không chỉ là trận cầu đỉnh cao của V.League mà còn là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai ông bầu là anh em ruột trong một nhà.
"Derby ruột thịt" Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định

Đúng 18h00 ngày 22/9, vòng 4 V.League 2025/2026 sẽ chứng kiến một trong những trận cầu được mong chờ nhất mùa giải: cuộc chạm trán giữa Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định.

SVĐ Ninh Bình (phường Hoa Lư) nơi diễn ra trận đấu Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định. Ảnh: VT
Trên khán đài các ghế ngồi vẫn chưa có khán giả. Ảnh: VT

Phóng viên Dân Việt có mặt tại SVĐ Ninh Bình lúc 15h20, nhưng khác với trận gặp Đông Á Thanh Hóa, ở trận này trên khán đài sân Ninh Bình vắng lặng khán giả.

Được biết, đây là lần đầu tiên cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và Nam Định mang tính chất của một trận derby đúng nghĩa. Cả hai đội đều sở hữu dàn sao chất lượng hàng đầu bóng đá Việt Nam và có chung tham vọng lớn tại mùa giải năm nay.

Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo trật tự Ảnh: VT

Về phía đội chủ nhà, Ninh Bình FC đang có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn. Sau 3 vòng đấu, đội bóng của Hoàng Đức toàn thắng, ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, tạm thời chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu với nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định sẽ là "thuốc thử" quan trọng để kiểm chứng thực lực và tham vọng của đội bóng đất cố đô.

Video: SVĐ Ninh Bình lúc 15h20 ngày 22/9

Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định, đội bóng hai lần liên tiếp vô địch V.League, lại có khởi đầu chưa thực sự như ý. Sau 4 vòng đấu, họ chỉ có 7 điểm, tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng (thắng 2, hòa 1, thua 1). Đặc biệt, thất bại 1-2 trước SLNA trên sân Vinh đã tạo ra áp lực không nhỏ cho đội bóng thành Nam.

Tuyến đường trước SVĐ Ninh Bình cũng vắng lặng. Ảnh: VT

Điểm nhấn đặc biệt của trận đấu này nằm ở cuộc chiến nội bộ giữa hai ông bầu nổi tiếng chịu "chơi" của bóng đá Việt Nam: anh em ruột Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Văn Thiện.

Với sự quyết tâm và đầu tư lớn từ cả hai phía, trận derby này hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn và nhiều khả năng sẽ khó phân thắng bại.

Tất cả đã sẵn sàng cho một buổi tối bóng đá đỉnh cao tại sân Ninh Bình. Cùng chờ đón màn trình diễn của những ngôi sao hàng đầu và xem đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ này.

