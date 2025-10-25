Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam

HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam

Hôm 17/10, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chính thức nhận quyết định được công nhận là công dân Việt Nam tại Sở Tư pháp TP Hà Nội. Tuy nhiên, theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), đến ngày 20/12/2025, Hoàng Hên mới đủ 5 năm sinh sống ở Việt Nam để khoác áo ĐT Việt Nam.



Đỗ Hoàng Hên sẽ được triệu tập lên ĐT Việt Nam từ tháng 11/2025. Ảnh: Hà Nội FC.

Mặc dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn quyết định triệu tập Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 11/2025 nhằm giúp tiền vệ gốc Brazil có thể làm quen với các đồng đội, lối chơi và triết lý bóng đá của ĐT Việt Nam.

Điều đó cho thấy, HLV Kim Sang-sik muốn tạo điều kiện để Hoàng Hên có thể nhanh chóng thích nghi với lối chơi của ĐT Việt Nam khi anh đủ điều kiện ra sân thi đấu.

ĐT Indonesia không thi đấu giao hữu trong tháng 11

Sau khi ĐT Indonesia không thể giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Patrick Kluivert và các thành viên trong Ban huấn luyện. Do PSSI chưa tìm được người thay thế chiến lược gia người Hà Lan nên ĐT Indonesia sẽ không thi đấu giao hữu ở dịp FIFA Days tháng 11/2025.

HLV Amorim báo tin buồn cho CĐV M.U

Ảnh: ChatGPT.

HLV Ruben Amorim vừa xác nhận rằng, trung vệ Harry Maguire và tiền vệ Mason Mount có thể vắng mặt trong trận đấu giữa M.U với Brighton tại vòng 9 Premier League 2025/26. Nguyên nhân do cả hai đều bị đau nhẹ.

HLV Guardiola mua căn hộ độc thân

Không lâu sau khi ly hôn với vợ cũ Cristina Serra sau 30 năm chung sống, HLV Pep Guardiola đã mua 1 căn hộ dành cho người độc thân tại Barcelona. Căn hộ này nằm cùng khu phố với nhà cũ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha và vợ cũ từng sinh sống nhưng giá trị của nó không được hé lộ.

Bruno Fernandes ở lại M.U vì nghe lời khuyên từ Ronaldo



Ảnh: ChatGPT.

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025, Al-Hilal sẵn sàng chi ra số tiền 100 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes của M.U. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe lời khuyên từ bà xã Ana Pinho và người đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo, ngôi sao 31 tuổi đã quyết định tiếp tục gắn bó với nửa đỏ thành Manchester.