Tin vui với nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng

Chiều tối 10/10, trao đổi với PV báo Dân Việt, PGS.TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Trường vừa có quyết định công nhận trúng tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử đối với em Lang Đức Bằng, là cựu học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An.

Cũng theo PGS Trần Bá Tiến, nhà trường sẽ liên hệ với em Bằng và em sẽ chính thức nhập học vào thứ Hai, ngày 13/10 sắp tới.

Ngay sau khi nhận được thông tin, em Lang Đức Bằng cũng bày tỏ vui mừng và mong chờ thông báo từ Trường Đại học Vinh.

Không chỉ có Trường Đại học Vinh sẵn sàng tiếp nhận thí sinh xuất sắc này, đại diện Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế cũng tiếp nhận nếu thí sinh bày tỏ nguyện vọng với Ban đào tạo Đại Học Huế.

Em Lang Đức Bằng - cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đã được Trường Đại học Vinh chấp nhận trúng tuyển. Ảnh: NVCC

Như Dân Việt đã đưa tin, em Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An, thời gian qua vô cùng nóng ruột, chạnh lòng khi nhìn các bạn đi học đại học, còn mình phải ở nhà vì lý do bất khả kháng.

Bài viết thu hút nhiều người quan tâm và đều bày tỏ tiếc nuối khi em cho biết, đạt tới 29 điểm khối C00, cả điểm ưu tiên là 29,37 điểm nhưng vẫn trượt đại học. Ai cũng bày tỏ mong có cơ hội cho em được đi học, viết tiếp ước mơ đến trường để cống hiến cho xã hội và giúp đỡ gia đình bớt khó khăn.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chỉ làm nương rẫy ở bản Kẻ Mẻ, Mâu Thành, Nghệ An, Lang Đức Bằng, dân tộc Thái, đã luôn nỗ lực để học tập thật tốt để thoát nghèo. Sau 3 năm học tập và rèn luyện, tháng 8/2025 vừa qua, Lang Đức Bằng trở thành một trong 75 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương với Văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 10.

Với điểm số này, Bằng đã đặt 3 nguyện vọng vào 3 trường: ngành Biên phòng – Học viện Biên phòng (nguyện vọng 1); ngành Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Vinh (nguyện vọng 2) và ngành Sư phạm Lịch sử (Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế) (nguyện vọng 3).

Cộng cả điểm ưu tiên, Bằng được 29,37 điểm và đã xuất sắc trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng. Đây là ngôi trường mà em luôn mơ ước từ thuở nhỏ và là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô.

Thế nhưng, ngày 9/9, sau khi tham gia khám phúc tra sức khỏe, em nhận tin dữ: bị viêm gan B. Dù đã được tạo điều kiện điều trị tích cực, kết quả không cải thiện nên ngày 27/9, Học viện Biên phòng buộc phải trả Bằng về địa phương.

