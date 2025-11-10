Nga dội mưa tên lửa, ông Zelensky kêu gọi khẩn cấp viện trợ phòng không mới

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: UP.

Phát biểu ngày 9/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Những ngày gần đây, tại hầu hết các khu vực, các đội sửa chữa, kỹ sư năng lượng và dịch vụ công cộng đang làm việc gần như suốt ngày đêm. Công tác khôi phục vẫn đang tiếp diễn; dù tình hình rất khó khăn, hàng nghìn người vẫn đang nỗ lực ổn định hệ thống và khắc phục thiệt hại".

Ông nhấn mạnh: "Người Nga đã tăng cường hỏa lực của họ - họ sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo hơn trong các đợt tấn công. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần thêm hệ thống phòng không, thêm dự trữ thiết bị, và một cơ chế phối hợp ở các vùng địa phương nhanh nhạy, hiệu quả hơn”.



Hôm 8/11, Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kiev, Kirovohrad, Poltava, Kharkiv và Dnipropetrovsk.

Nga cũng dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hàng loạt vào hệ thống khí đốt của “Naftogaz”.

Quân đội Nga được cho là đã tiến hành đợt không kích lớn nhất từ đầu cuộc chiến nhằm vào nhà máy nhiệt điện của “Centrenergo”, khiến việc phát điện tại đây phải dừng lại. Nga cũng tiếp tục tấn công vào nhà máy nhiệt điện của tập đoàn DTEK.

Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk cho biết rạng sáng 8/11, Nga đã thực hiện một trong những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp lớn nhất nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, song đến tối cùng ngày, hệ thống đã được ổn định trở lại.

Ukraine muốn mua 27 hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian ngày 9/11, ông Zelensky cho biết, Ukraine mong muốn đặt hàng 27 hệ thống phòng không Patriot từ các công ty Mỹ và đang tìm cách mượn tạm loại vũ khí quan trọng này từ các đồng minh châu Âu trong thời gian chờ đợi.

Ông nhấn mạnh rằng dù Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ từ các đồng minh, nhưng chừng nào cuộc chiến của Nga vẫn tiếp diễn thì Kiev vẫn cần thêm viện trợ.

Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cần phải chấm dứt chiến tranh: “Không bao giờ là đủ. Chỉ đủ khi chiến tranh kết thúc. Và đủ khi Putin hiểu rằng ông ta phải dừng lại".

Các đồng minh của Ukraine tiếp tục cung cấp vũ khí và phối hợp trừng phạt Nga, nhưng sự hỗ trợ này vẫn chưa đủ để ngăn chặn Moscow hay đáp ứng đầy đủ nhu cầu trên chiến trường.

Zelensky cũng cho biết chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 10 diễn ra thuận lợi và ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù nhiều người trên thế giới lo ngại về ông.

“Không… Chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ. Chúng tôi là bạn. Vậy tại sao phải sợ?” - ông Zelensky nói tại Cung điện Mariinsky.

Ukraine từng hy vọng nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk từ Mỹ. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Trump cho biết ông muốn tránh việc này nhưng không loại trừ khả năng trong tương lai.



