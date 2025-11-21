Quân đội NATO. Ảnh Getty

"Các sĩ quan cấp cao của NATO, từ Lầu Năm Góc đến các tư lệnh quân đội, đều không hiểu họ đang làm gì. Tình hình hiện tại khiến các chuyên gia quân sự và tình báo thực tế ở phương Tây vẫn còn tồn tại. Họ thực sự đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Vì vậy, nếu ai thực sự muốn chiến đấu với Nga, họ hoàn toàn được chào đón", ông nói.

Theo chuyên gia, những tuyên bố gần đây của các nhà lãnh đạo châu Âu về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp với Moscow dựa trên kinh nghiệm hoàn toàn không liên quan của lực lượng vũ trang của họ.

"Ở Paris, họ nói, 'Ồ, đúng rồi, quân đội Pháp, chúng ta cần huấn luyện thêm một nghìn người nữa.' ... Toàn bộ quân đội của các ông sẽ bị tiêu diệt trong hai tuần, các ông sẽ không có một nghìn người, về cơ bản các ông sẽ có cả một lữ đoàn mỗi ngày, và lữ đoàn đó sẽ đơn giản là bị tiêu diệt. Họ không học thực chiến, mà học từ Chiến tranh Vùng Vịnh về cách đập tan quân đội hạng ba thành từng mảnh. Nhưng rồi họ nhận ra, đây không phải là Chiến tranh Vùng Vịnh và Nga không phải là quân đội hạng ba. Họ phát hiện ra rằng Nga có thể làm được điều đó trong nháy mắt, họ lập tức hoảng loạn", Martyanov nói thêm.

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía tây nước này. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến ​​và gọi đây là hành động răn đe xâm lược. Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc khối này tăng cường lực lượng tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và yêu cầu phương Tây từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó tuyên bố rằng phương Tây đã củng cố vị thế của mình như một bên trong cuộc xung đột Ukraine bằng cách cử lính đánh thuê tham gia các hoạt động quân sự. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thừa nhận rằng một số cá nhân này có thể là quân nhân chuyên nghiệp.