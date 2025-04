Tòa án xem xét lại bản án đối với diễn viên "Squid Game" trong vụ quấy rối tình dục

Diễn biến tại phiên phúc thẩm: Viện kiểm sát giữ nguyên mức án đề nghị

Ngày 4/4, tại Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc), Viện kiểm sát đã yêu cầu mức án một năm tù giam đối với ông Oh Youngsoo (81 tuổi) trong phiên xử phúc thẩm liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục. Đây là mức án tương tự mà Viện kiểm sát từng đề nghị trong phiên sơ thẩm.

Trong phiên tòa, công tố viên nhấn mạnh: “Bị cáo chưa nhận được sự tha thứ từ nạn nhân, thậm chí còn cho rằng lời khai của nạn nhân là bịa đặt”. Viện kiểm sát cũng cho rằng, ông Oh, với kinh nghiệm hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, đã lợi dụng vị thế để tấn công một đồng nghiệp trẻ, không có quyền lực trong ngành sân khấu.

Oh Youngsoo là diễn viên được chú ý sau "Squid Game". Ảnh: Korea Times.

Phiên tòa cũng ghi nhận lập luận từ phía luật sư bào chữa cho ông Oh. Luật sư cho rằng, lời khai của nạn nhân – bằng chứng duy nhất trong vụ án thiếu tính nhất quán, cụ thể và đáng tin cậy. Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc tòa sơ thẩm đưa ra phán quyết dựa phần lớn vào một tin nhắn xin lỗi mà ông Oh gửi cho nạn nhân. Theo phía bào chữa, ông Oh đã viết tin nhắn này trong hoàn cảnh chịu áp lực khi nạn nhân bất ngờ yêu cầu xin lỗi vào thời điểm bộ phim “Squid Game” bắt đầu nổi tiếng toàn cầu. Luật sư khẳng định: “Ông ấy chỉ muốn bảo vệ bản thân cũng như các đồng nghiệp trong ê-kíp”.

Tại tòa, ông Oh Youngsoo phát biểu: “Nếu lời nói hay hành vi của tôi khiến cô ấy tổn thương, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối”. Tuy vậy, ông vẫn giữ nguyên lập trường phủ nhận cáo buộc. “Tôi vẫn cho rằng, hành động của mình thời điểm đó không thể xem là quấy rối. Tôi đã chịu đựng quá nhiều. Xin hãy giúp tôi trở lại vị trí vốn có của mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Nạn nhân yêu cầu bản án nghiêm khắc, bản án phúc thẩm sẽ được tuyên vào ngày 3/6

Phía nạn nhân cho rằng, ông Oh chưa từng đưa ra một lời xin lỗi chân thành nào trong suốt quá trình xét xử. Luật sư của nạn nhân phát biểu trước tòa: “Chúng tôi mong hội đồng xét xử tuyên một bản án nghiêm khắc để răn đe và ngăn ngừa các hành vi tương tự trong ngành sân khấu”.

Theo nội dung vụ việc, ông Oh Youngsoo bị cáo buộc có hành vi ôm chặt nạn nhân tại một con đường mòn vào tháng 8/2017. Một tháng sau, ông tiếp tục bị cho là đã hôn lên má nạn nhân bên ngoài nơi cư trú trong lúc cả hai cùng lưu diễn tại một thành phố tỉnh lẻ phục vụ vở kịch.

Trong phiên sơ thẩm trước đó, tòa tuyên ông Oh 8 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo trong 2 năm. Bản án khi đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ và giới hoạt động sân khấu tại Hàn Quốc.

Vụ việc này thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi ông Oh là một trong những diễn viên kỳ cựu của làng kịch Hàn Quốc, đồng thời trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi thủ vai “ông già Gganbu” trong bộ phim “Squid Game” – loạt phim gây chấn động trên nền tảng Netflix năm 2021.

Hiện tại, tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong phiên phúc thẩm vào ngày 3/6/2025.