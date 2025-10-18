Tọa đàm “Cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường – chìa khóa giúp nông dân giảm nghèo bền vững”

Thế giới

Nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản Sanae Takaichi, 64 tuổi không chỉ được biết đến là chính trị gia bảo thủ, học trò trung thành của cố Thủ tướng Shinzo Abe mà còn khiến cả nước bất ngờ khi quá khứ của bà được hé lộ: Từng là tay trống trong một ban nhạc heavy metal.