Tọa đàm "Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều"

Kế hoạch bí mật của EU và Ukraine được tiết lộ tại Đức
Các chính trị gia châu Âu sẽ hành động cùng với chính quyền Kiev để phản đối các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, tờ báo Đức Die Zeit đưa tin.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại quyết định số 72/QĐ-XPHC UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hà Cương có địa chỉ phường Tây Hiếu (Nghệ An) về hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất.