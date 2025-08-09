Tọa đàm "Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều"

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Mất tiếng là một trong những tình trạng rối loạn giọng nói phổ biến, thường gặp ở các giáo viên, ca sĩ, MC, phát thanh viên... Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng sống. Vậy mất tiếng do nguyên nhân nào và làm gì để cải thiện an toàn, bền vững? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.