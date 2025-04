Toàn cầu trong "cơn khát", giá một loại hạt thơm phức của Việt Nam tăng mạnh chưa từng có

Giá cà phê tăng mạnh

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những ngày giữa tháng 3/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội tăng mạnh so với thời điểm đầu tháng 3/2025. Giá cà phê vào ngày 18/3/2025 tăng từ 4.500 – 5.200 đồng/kg so với ngày 01/3/2025, dao động từ 132.700 – 134.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Tháng 01/2025, lượng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica giảm so với tháng 01/2024, trong khi xuất khẩu cà phê chế biến tăng trưởng khả quan là do các doanh nghiệp tập trung vào việc nâng cao chất lượng cà phê, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ tiên tiến...

Trên thị trường thế giới, giữa tháng 3/2025, giá cà phê tiếp tục xu hướng tăng do đồng USD suy yếu so với đồng Real của Brazil. Cùng với đó, thông tin lượng mưa tại các vùng trồng cà phê của Brazil thấp hơn dự báo cũng hỗ trợ thị trường. Giá cà phê vẫn giữ được đà tăng từ đầu năm nay do lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ các nhà sản xuất chính.

Tại Brazil, trong tháng 2/2025, tổng lượng cà phê xuất khẩu đã giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 3,27 triệu bao, đã hỗ trợ giá.

Theo Hiệp hội Cà phê Brazil (Cecafe), lượng xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong tháng 2/2025 giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2024, chỉ đạt 3 triệu bao (loại 60kg) do giá kém cạnh tranh khi so sánh với các nhà sản xuất khác; xuất khẩu Arabica giảm 2% so với cùng kỳ năm 2024 xuống còn 2,77 triệu bao; xuất khẩu Robusta giảm mạnh khoảng 60% xuống còn khoảng 226.000 bao.

Giá cà phê tăng mạnh trong những ngày giữa tháng 3/2025. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 của Việt Nam dự kiến giảm 5% so với niên vụ trước đó xuống khoảng 27 triệu bao, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và diện tích trồng bị thu hẹp.

Tuy nhiên, giá cà phê trong thời gian tới sẽ chịu áp lực điều chỉnh do nguồn cung vừa được thu hoạch dần được đưa ra thị trường và Brazil sắp tới vụ thu hoạch. Bên cạnh đó, nhu cầu cà phê trên thế giới đang có dấu hiệu giảm do giá bán ở mức quá cao. Theo các chuyên gia, giá cà phê giữ ở mức cao có thể khiến nhu cầu giảm và gây áp lực lên giá trong thời gian tới.

Giá cà phê xuất khẩu sang Nhật Bản tăng tới 101%

Theo số liệu thống kê từ cơ quan Hải quan Nhật Bản, tháng đầu năm 2025, nhập khẩu cà phê của Nhật Bản đạt 29.600 tấn, trị giá 179,3 triệu USD, giảm 10,0% về lượng, nhưng tăng 51,8% về trị giá so với tháng 01/2024.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản tháng 2/2025 đạt 11.000 tấn, trị giá 67,9 triệu USD, tăng 13,1% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với tháng 01/2025; tăng 57,4% về lượng và tăng 145,6% về trị giá so với tháng 2/2024.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản đạt 20.700 tấn, trị giá 127,6 triệu USD, giảm 11,5% về lượng, nhưng tăng 56,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Về giá, tháng 2/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 6.175 USD/tấn, tăng 0,4% so với tháng 01/2025 và tăng 56,1% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu cà phê sang thị trường này đạt bình quân 6.163 USD/tấn, tăng 76,3% so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân nhập khẩu cà phê từ Việt Nam vào Nhật Bản trong tháng 01/2025 tăng mạnh nhất, tăng 106,2% so với tháng 01/2024, lên mức 5.771 USD/tấn.

Tháng đầu năm 2025, Nhật Bản nhập khẩu cà phê từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Nhật Bản trong tháng đầu năm 2025, tiếp theo là Việt Nam, trong tháng đầu năm 2025, lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam vào Nhật Bản đạt 9.300 tấn, trị giá 53,9 triệu USD, giảm 30,6% về lượng nhưng tăng 43,1% về trị giá so với tháng 01/2024.

Theo https://www.renub.com, tiêu thụ cà phê của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 0,47% trong giai đoạn năm 2025 - 2033 và ước tính đạt 5,66 tỷ USD vào năm 2033, từ mức 5,43 tỷ USD vào năm 2024. Nhu cầu về cà phê gia tăng cùng với sự phát triển của các quán cà phê đặc sản, sở thích đối với các sản phẩm cà phê cao cấp và tiện lợi của người tiêu dùng Nhật Bản do lối sống và thị hiếu đang thay đổi.

Cục Xuất nhập khẩu khuyến cáo, để xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản tăng trưởng trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà phân phối, mà còn giúp nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, bảo quản, tối ưu hóa hệ thống logistics và tiếp cận thị trường.