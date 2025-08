Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (điều hành hội nghị); Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; lãnh đạo các tổng cục, cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Báo cáo khẳng định, chấp hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị và các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, đã chỉ đạo 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và nhiều đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt; tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Cùng với đó, quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, nhất là về văn kiện và công tác nhân sự đại hội.

Có thể khẳng định, dự thảo văn kiện đại hội đã được chuẩn bị công phu, khoa học; quán triệt, cụ thể hóa dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng, tiếp thu tối đa ý kiến của các cơ quan, ban đảng Trung ương và các đồng chí nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương và các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đến nay, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đạt được sự thống nhất cao cả về bố cục, nội dung và cách diễn đạt.

Đại tướng Phan Văn Giang điều hành hội nghị.

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại biểu dự hội nghị đã tham gia đóng góp, bổ sung một số ý kiến quan trọng. Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo văn kiện chính trị trình đại hội bảo đảm chất lượng, có tính khái quát, cô đọng, dung lượng hợp lý, kết cấu khoa học. Đồng thời, gợi mở, định hướng một số nội dung cần bổ sung, làm rõ, diễn đạt sâu sắc thêm, nhất là đối với phần phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo, các khâu đột phá và chương trình hành động của đại hội để cơ quan chức năng tiếp thu, hoàn thiện vào các dự thảo văn kiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đã phối hợp làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị của đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp tổ chức đại hội bảo đảm đúng tiến độ, quy định, đạt kết quả tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến đóng góp, trí tuệ của các cơ quan, đơn vị chức năng. Nội dung báo cáo có tính khái quát cao, bảo đảm toàn diện, làm nổi bật những thành tích, kết quả Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất với phần đánh giá tình hình, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong dự thảo báo cáo; đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ thêm một số nội dung về giải pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới. Đối với các bài học kinh nghiệm và mục tiêu, phương hướng, khâu đột phá trình bày trong dự thảo báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm cơ bản nhất trí với các nội dung, lưu ý cần làm rõ thêm công tác nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ và lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng; tham mưu hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, nên bổ sung, thể hiện rõ nét hơn các nội dung về điều chỉnh quy hoạch xây dựng thế trận quốc phòng; công tác phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị cũng như lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; công tác đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng để làm cơ sở xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng định hướng, đối với phần phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo cần thể hiện rõ hơn nữa những nội dung mà Đảng bộ Quân đội xác định tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là việc đột phá vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ là “chiến sĩ số”; tập trung nâng cao hiệu quả công tác tài chính, sắp xếp lại các doanh nghiệp Quân đội bảo đảm hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước cũng như công tác đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, công tác hoàn thiện thể chế quân sự, quốc phòng; việc thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài vào Quân đội...

Cùng với các nội dung trên, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương thống nhất với các nội dung trong dự thảo báo cáo kiểm điểm cùng nội dung dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động, tờ trình báo cáo Bộ Chính trị và thời gian dự kiến tổ chức đại hội cũng như công tác nhân sự đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm giao Tổ biên tập phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội nghị; sớm hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện để báo cáo thông qua theo quy định, bảo đảm đại hội được tổ chức theo đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực về mọi mặt.