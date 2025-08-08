Tổng Bí thư Tô Lâm: “SBC và Số 7 Thiền Quang” là biểu tượng khiến tội phạm e sợ

Chiều 8/8, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng dự buổi làm việc tại Hà Nội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tòa án và các cơ quan Trung ương cũng có mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: BCA.

Về phía Bộ Công an, có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Ngọc Hà cho biết lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã triệt phá hàng trăm chuyên án, trong đó nhiều vụ xuyên quốc gia; điều tra nhanh các vụ án nghiêm trọng, gây tiếng vang lớn. Những nỗ lực này được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận; riêng Cục Cảnh sát hình sự được trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” năm 2022.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BCA.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những chiến công, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt của lực lượng Cảnh sát hình sự trong suốt 80 năm hình thành và phát triển. Ông nhắc đến những “thương hiệu” từng ghi dấu trong lòng dân như “Số 7 Thiền Quang” ở Hà Nội hay “SBC” tại TP HCM, là biểu tượng của lòng quả cảm và là “nỗi khiếp sợ của tội phạm”.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự phải tiếp tục là “quả đấm thép” trong phòng, chống tội phạm, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Công tác này cần đặt trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, Công an làm nòng cốt”.

Lực lượng cần kiên trì kéo giảm tội phạm một cách thực chất, bền vững; tăng cường phòng ngừa kết hợp tấn công hiệu quả các loại tội phạm truyền thống và phi truyền thống như tội phạm mạng, xuyên quốc gia, công nghệ cao. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nghiệp vụ, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực điều tra, trấn áp tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BCA.

Thay mặt lực lượng, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư. Ông khẳng định toàn thể lực lượng Công an nhân dân sẽ nghiêm túc tiếp thu, thực hiện chỉ đạo; tiếp tục trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.