Tổng thống Philippines thề tống giam hàng chục nghị sĩ, doanh nhân siêu giàu trước Giáng sinh

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters

Ông Marcos cho biết, ủy ban điều tra độc lập do ông thành lập đã nộp đơn kiện hình sự về tội tham nhũng và biển thủ công quỹ - tội danh không được tại ngoại - đối với 37 nghi phạm nói trên. Ngoài ra, 86 giám đốc công ty xây dựng và 9 quan chức chính phủ khác cũng bị khởi tố vì trốn thuế với tổng số tiền lên tới gần 9 tỷ peso (152 triệu USD).

Tham nhũng bị cho là nguyên nhân dẫn đến các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng, hư hỏng và thậm chí là dự án "ma" trên khắp Philippines - một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão, lũ và thời tiết cực đoan ở châu Á.

Chỉ trong hai tuần qua, bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 232 người thiệt mạng và 125 người mất tích do lũ quét ở miền Trung Philippines, trong khi siêu bão Fung-wong tàn phá miền Bắc khiến 27 người chết và hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ và sạt lở đất.

“Tôi biết rằng trước Giáng sinh, hồ sơ của nhiều người bị nêu tên sẽ được kết luận và họ sẽ vào tù", ông Marcos nói, đồng thời nhấn mạnh sẽ còn nhiều sai phạm khác bị phanh phui. Ông khẳng định các vụ kiện có cơ sở vững chắc và nhằm thu hồi khối tài sản khổng lồ bị đánh cắp từ ngân khố quốc gia.

“Chúng tôi không khởi kiện chỉ để làm màu. Chúng tôi khởi kiện để tống họ vào tù”, ông Marcos nhấn mạnh.

Phát biểu trong buổi họp báo truyền hình, ông Marcos cập nhật tiến trình của chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn mà ông tuyên bố từ tháng 7 trong thông điệp quốc gia thường niên. Vụ bê bối đã thổi bùng phẫn nộ trong công chúng và kích hoạt nhiều cuộc biểu tình, trong đó có cuộc biểu tình kéo dài ba ngày cuối tuần này và một cuộc khác dự kiến vào ngày 30/11.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Sara Duterte - người có mâu thuẫn gay gắt với ông Marcos - phản pháo rằng Tổng thống cũng phải chịu trách nhiệm, vì chính ông đã ký duyệt ngân sách quốc gia năm 2025 chứa các khoản chi cho những dự án hạ tầng sai phạm.

“Ông ấy cũng có lỗi lớn với đất nước, nên nếu công bằng, ông ấy cũng nên tự bỏ tù mình”, bà Duterte nói.

Theo ông Marcos, Hội đồng chống rửa tiền quốc gia (AMLC) đã đóng băng tài sản của các nghi phạm, gồm 1.671 tài khoản ngân hàng, 144 bất động sản, 244 xe hơi và nhiều tài sản khác với tổng trị giá 6,3 tỷ peso (107 triệu USD). Cục Hải quan cũng đã tịch thu 13 xe sang, bao gồm các mẫu xe châu Âu và Anh cao cấp, và bán đấu giá 7 chiếc đầu tiên.

Đại sứ Đan Mạch tại Philippines, Franz-Michael Mellbin, nhận định tại một diễn đàn kinh doanh ở Manila: “Sẽ là tín hiệu tích cực và lành mạnh nếu người dân thực sự thấy những kẻ tham nhũng bị tống giam vì ăn cắp tài sản công".

Tháng trước, chính phủ Philippines đã khánh thành một nhà tù mới ở thành phố Quezon, có sức chứa 800 phạm nhân, dự kiến dành riêng cho các nghi phạm tham nhũng trong thời gian xét xử - và cam kết không có chế độ VIP cho chính trị gia hay doanh nhân quyền lực.

Theo điều tra, có tới 9.855 dự án kiểm soát lũ trị giá 545 tỷ peso (9 tỷ USD) được triển khai kể từ khi ông Marcos nhậm chức giữa năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Ralph Recto cho biết riêng từ năm 2023, khoảng 118,5 tỷ peso (2 tỷ USD) đã biến mất vì tham nhũng.

Những người bị cáo buộc bao gồm cả phe đối lập và đồng minh của ông Marcos, trong đó có cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez - em họ và trợ thủ thân cận của Tổng thống - người đã phủ nhận mọi sai phạm. Một số đồng minh của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cha của Phó Tổng thống hiện nay và là người chỉ trích kịch liệt ông Marcos, cũng nằm trong diện bị điều tra.

“Không ai miễn trừ. Không ai được ngoại lệ trong các cuộc điều tra này”, ông Marcos khẳng định.