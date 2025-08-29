Top 5 nội binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Quang Hải vắng mặt

1. Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định, 650.000 euro)

Ảnh: FBNV.

Đứng đầu danh sách là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, ngôi sao sáng của Thép xanh Nam Định. Với lối chơi thông minh, khả năng đi bóng và dứt điểm tố, Xuân Son không chỉ là trụ cột của đội bóng thành Nam mà còn là nhân tố quan trọng trong đội hình ĐTViệt Nam.

Giá trị của Xuân Son hiện được định giá 650.000 euro, cao nhất trong số các nội binh V.League. Tuy nhiên, do chưa bình phục chấn thương nên anh chưa thể trở lại thi đấu.

2. Cao Pendant Quang Vinh (CLB CAHN, 500.000 euro)



Ảnh: CLB CAHN.

Xếp thứ hai là Cao Pendant Quang Vinh, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp hiện khoác áo CLB CAHN. Với nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và sự đa năng, Quang Vinh được định giá 500.000 euro. Tuyển thủ Việt Nam hứa hẹn sẽ có đóng góp to lớn cho lối chơi đội bóng ngành công an ở mùa giải này.

3. Nguyễn Filip (CLB CAHN, 450.000 euro)



Ảnh: CLB CAHN.

Ngay phía sau đồng đội Quang Vinh là Nguyễn Filip, một trong những cầu thủ Việt kiều đáng chú ý của V.League. Người gác đền 33 tuổi được định giá 450.000 euro nhờ phong độ ổn định và khả năng đóng góp đều đặn cho lối chơi của CLB CAHN và phong độ khá ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam.

=4. Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do, Ninh Bình FC, 400.000 euro)



Ảnh: Ninh Bình FC.

Góp mặt trong top 5 còn có Trần Thành Trung, ngôi sao của Ninh Bình FC, với giá trị 400.000 euro. Tiền vệ Việt kiều này vừa rời Bulgaria để về nước thi đấu. Do chưa thích nghi với môi trường khí hậu mới nên cầu thủ 20 tuổi vẫn chưa được thi đấu nhiều.

=4. Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC, 400.000 euro)



Ảnh: Hà Nội FC.

Khép lại danh sách là tiền đạo Phạm Tuấn Hải của Hà Nội FC, cũng được định giá 400.000 euro. Tiền đạo quê Hà Nam nổi tiếng với lối chơi xông xáo, khả năng dứt điểm đa dạng và tinh thần chiến đấu máu lửa.

Nhiều năm qua, Tuấn Hải luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền đạo ĐT Việt Nam và hiện tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công Hà Nội FC ở V.League 2025/2026.