Top 5 thí sinh đáng gờm tại Hoa hậu Việt Nam 2022

Hoa hậu Việt Nam 2022 đang dần đi đến chặng đường cuối. Chỉ còn ít ngày nữa, đêm chung kết sẽ diễn ra, thí sinh xuất sắc nhất sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau một thời gian theo dõi sự thể hiện của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thông qua các hoạt động, thử thách, cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam đã đưa ra dự đoán về thí sinh có khả năng cao giành chiến thắng.

Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122)

Trong đêm chung khảo toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 11/2022, Nguyễn Ngọc Mai là thí sinh đầu tiên được gọi tên lọt top 35, bước tiếp vào đêm chung kết. Ngọc Mai (sinh năm 1999, quê Nam Định) sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười tươi, thân hình cân đối. Cô cao 1,69m cùng số đo ba vòng 79 – 60 – 90cm. Ngọc Mai tốt nghiệp ngành Quản lý giải trí và Tổ chức sự kiện tại Đại học Stenden (Hà Lan) và xuất sắc giành được học bổng của chính phủ Hà Lan.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Mai sở hữu vẻ đẹp hiện đại, nhẹ nhàng, tự tin. (Ảnh: Hoa hậu Việt Nam)

Được biết, khi mới lên lớp 6, Ngọc Mai từng tham gia đội tuyển tiếng Anh, đoạt các giải thưởng cấp quận, thành phố. Khi lên THPT, cô theo học chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, IELTS đạt 7.5. Trong thời gian du học tại Hà Lan, cô có thêm nhiều cơ hội cải thiện kỹ năng ngoại ngữ, nâng điểm lên 8.0. Ngoài tiếng Anh, Ngọc Mai còn có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.



Ngọc Mai catwalk tại phần thi áo tắm, vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. (Clip: Hoa hậu Việt Nam)

Tại vòng casting, Ngọc Mai gây chú ý khi phát huy được thế mạnh của bản thân tại vòng phỏng vấn, tài năng và kỹ năng tiếng Anh. Trong buổi thuyết trình, vấn đáp bằng tiếng Anh hồi đầu tháng 12/2022, Ngọc Mai đạt điểm tốt khi trình bày ý tưởng về dự án "Lớp học cho em". Cô mong muốn dự án này sẽ được triển khai tại xã Suối Giàng, tỉnh Yên Bái. Ở phần thi "Người đẹp tài năng" hồi tháng 11, cô thể hiện bài thuyết trình bằng hai ngôn ngữ. Có thể nói, Ngọc Mai là một trong những đối thủ đáng gờm tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Nhiều khán giả nhận xét Ngọc Mai mang "vẻ đẹp tri thức".

Trần Thị Bé Quyên (SBD 216)

Sau đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên trở thành gương mặt "hot" nhất dàn thí sinh. Hình ảnh, clip của Bé Quyên được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhận về phản hồi tích cực.

Sắc vóc nuột nà của Trần Thị Bé Quyên. (Ảnh: FBNV)

Bé Quyên (sinh năm 2001, quê Bến Tre) hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đồng thời là người mẫu ảnh tự do. Bé Quyên sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông với những đường nét riêng biệt, toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Cô cao 1,75m cùng thân hình mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên từng gây chú ý khi đạt thành tích top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng danh tiếng hiện có, Bé Quyên được dự đoán có khả năng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Trần Thị Bé Quyên được dự đoán là người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. (Ảnh: Hoa hậu Việt Nam)

Bùi Thảo Linh (SBD 010)

Bùi Thảo Linh (sinh năm 2004, quê Thanh Hóa) hiện đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Tài chính trường Đại học Ngoại thương. Cô cao 1,75m cùng số đo ba vòng lần lượt là 72 – 57 – 87cm, ngoại hình sáng. Bùi Thảo Linh là một trong những thí sinh sở hữu đôi chân dài bậc nhất và vòng eo siêu nhỏ tại cuộc thi.

Bùi Thảo Linh sở hữu chiều cao và vòng eo đáng mơ ước. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Bùi Thảo Linh còn có thành tích đáng ngưỡng mộ như: Đạt IELTS 6.5, là học sinh giỏi nhiều năm liền của lớp chuyên toán trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội… Nữ thí sinh cho biết cô vẫn luôn trau dồi và học tập từng ngày để cải thiện kỹ năng ngoại ngữ, sẵn sàng thể hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Bùi Thảo Linh từng chia sẻ mục đích cô đến với Hoa hậu Việt Nam 2022 là hoàn thiện những yếu tố đủ của một hoa hậu và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Bùi Thảo Linh được nhiều khán giả dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV)

Huỳnh Thị Thanh Thủy (SBD 005)

Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 2002, quê Quảng Nam) với gương mặt xinh xắn, trẻ trung cùng chiều cao ấn tượng 1,76m. Cô đang theo học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2016, Thanh Thủy từng đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy từng thử sức với một vài cuộc thi và đạt được thành tích ấn tượng như: Hoa khôi sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh – Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng 2021, Huy chương Bạc nội dung thi Thời trang trẻ Hội hoa xuân Đà Nẵng 2019.

Huỳnh Thị Thanh Thủy có thành tích học tập tốt và từng tham gia một số cuộc thi. (Ảnh: Hoa hậu Việt Nam)

Trong phần thi "Người đẹp nhân ái" được livestream trên fanpage chính thức của Hoa hậu Việt Nam 2022 tối ngày 17/12, Thanh Thủy đã trình bày về hai dự án giúp đỡ những mẹ bầu và hơn 40 em bé tại mái ấm Chúc Từ. Cô mang đến một câu chuyện ấm áp về tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Dự án này nhận được sự ủng hộ của ban bình luận.

Phạm Giáng My (SBD 114)

Phạm Giáng My (sinh năm 2004, quê Ninh Bình) là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp sinh năm 2004 có gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn. Cô cao 1,7m cùng số đo ba vòng lần lượt là 75 – 55 – 89cm. Hiện tại, Giáng My đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Phạm Giáng My được đặc cách vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. (Ảnh: Hoa hậu Việt Nam)

Trước khi ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Giáng My từng tham gia Người đẹp Hoa Lư 2022, giành được ngôi vị cao nhất cùng giải thưởng phụ "Người đẹp mặc trang phục áo tắm đẹp nhất". Với chiến thắng này, cô được đặc cách vào vòng chung khảo của Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức vào tối 23/12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).