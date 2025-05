Top 5 ứng viên sáng giá nhất chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025

Bán kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 (Miss International Queen Vietnam) khép lại với kết quả Top 13 thí sinh sẽ tranh tài tại chung kết cuộc thi gồm: Nguyễn Thủy Tiên - Hải Dương; Tô Ngọc Bảo Linh - Bắc Giang; Phạm Thư Kỳ - Trà Vinh; Lê Tuệ Vy - Hà Nội; Hoàng Bảo Anh - Hà Nội; Trần Quân - An Giang; Trần Mẫn Nhi - Đà Nẵng; Lộ Lộ - Kiên Giang; Bùi Phạm Phương Nhã - Hà Nội; Nguyễn Cao Minh Anh - Hà Nội; Trần Khởi My - TP.HCM; Hà Tâm Như - Vĩnh Long; Huỳnh My - Bến Tre.

Dựa vào sự thể hiện của dàn thí sinh trong suốt hành trình "chinh chiến" tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, cộng đồng yêu nhan sắc đã đưa ra dự đoán về những ứng viên sáng giá có thể trở thành người kế nhiệm của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 Nguyễn Hà Dịu Thảo.

Nguyễn Thủy Tiên được kỳ vọng giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025

Trên các diễn đàn sắc đẹp, người đẹp Nguyễn Thủy Tiên được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Hà Dịu Thảo, trở thành đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.

Người đẹp sinh năm 1999, đến từ Hải Dương sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-62-92cm. Thủy Tiên tốt nghiệp khoa Luật - Đại học Văn hóa Hà Nội.

Người đẹp Thủy Tiên sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-62-92cm. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt, mỹ nhân gốc Hải Dương cho biết, cô may mắn có được sự đồng hành của bố mẹ trong hành trình trở thành một cô gái hoàn thiện về mặt cơ thể lẫn tâm hồn. "Khi tôi nói về quyết định phẫu thuật chuyển giới, bố mẹ hỏi tôi rằng: "Con suy nghĩ kỹ chưa? Con tìm hiểu kỹ chưa? Bởi vì đây là quyết định quan trọng khi đã thực hiện sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Nếu con đã cảm thấy mình đã chín chắn trong suy nghĩ của mình thì bố mẹ đồng ý. Bố mẹ tôi đón nhận việc tôi quyết định phẫu thuật chuyển giới như một lẽ đương nhiên, tình cảm", Thủy Tiên bày tỏ.

Trước chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Thủy Tiên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm. (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân gốc Hải Dương được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng với gương mặt sắc sảo, phong cách thời trang quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Cơ hội nào cho Trần Khởi My (Mỹm Trần) tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025?

Trần Khởi My (Mỹm Trần) từng lọt Top 10 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Người đẹp 28 tuổi tên thật Trần Khởi Minh, hiện tại cô là người mẫu ảnh.

Lợi thế của Khởi My so với các thí sinh là cô có khoảng thời gian tham gia nhiều sàn diễn, trau dồi kỹ năng trước khi trở lại tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. "Thay vì chạy theo các tiêu chuẩn, tôi học cách yêu bản thân nhiều hơn. Ai trong chúng ta cũng có điểm mạnh và yếu riêng. Tôi không ngừng cố gắng để tiến bộ", cô cho biết.

Trần Khởi My (Mỹm Trần) từng lọt Top 10 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Nhan sắc của Mỹm Trần được nhận xét có nhiều nét giống với Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada Thurapan. (Ảnh: FBNV)

Đề cập đến lý do thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Khởi My mong muốn thay đổi góc nhìn của mọi người theo hướng tích cực về cộng đồng LGBTQ+ nói chung và chuyển giới nữ nói riêng.

"Không phải ai sinh ra cũng may mắn sống đúng với cơ thể mình mong muốn. Nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta bỏ cuộc, chấp nhận số phận. Chúng ta phải chiến đấu để chứng minh cho xã hội thấy rằng, những điều mọi người làm được thì cộng đồng LGBTQ+ cũng có thể thực hiện, thậm chí tốt hơn nữa", Trần Khởi My chia sẻ.

Trần Khởi My sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng lần lượt là 90-67-92cm. (Ảnh: FBNV)

Với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Mỹm Trần được cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025.

Thứ hạng của Tô Ngọc Bảo Linh (Lynk Lee) tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 thế nào?

Lynk Lee tên thật Tô Mạnh Linh, quê Bắc Giang. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Lynk Lee hoạt động showbiz hơn 10 năm với vai trò ca sĩ, từng có các ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Buồn thì cứ khóc đi.

Lynk Lee công khai chuyển giới năm 2020. Sau đó một năm, Lynk Lee phẫu thuật yết hầu để giọng nói nữ tính hơn. Ngoài ra, Lynk Lee từng phẫu thuật thẩm mỹ vẻ ngoài nữ tính, gợi cảm hơn. Cô từng thí sinh Gương mặt thân quen 2020, Chị đẹp Đạp gió rẽ sóng 2023...

Tô Ngọc Bảo Linh (Lynk Lee) thắng giải "Best Talent" vào thẳng chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Ảnh: FBNV)

Trong quá trình thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Hoa hậu Hương Giang khen Lynk Lee có bước catwalk chắc chắn. Cô chọn về đội của Hoa hậu Lê Hoàng Phương với mong muốn học hỏi kinh nghiệm trình diễn của Miss Grand Vietnam 2023. "Tôi quyết định ghi danh tại cuộc thi vì muốn thử sức, cho bản thân cơ hội tỏa sáng ở lĩnh vực mới. Với tôi, thành công không phải giữ chặt điều đang có, mà phải bước ra khỏi vùng an toàn", người đẹp chia sẻ.

Tại bán kết Miss International Queen Vietnam 2025, Lynk Lee nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cộng đồng yêu nhan sắc khi thể hiện bản mash-up Tuổi mộng mơ và Đi giữa trời rực rỡ. Nhờ đó, người đẹp sinh năm 1988 thắng giải "Best Talent" vào thẳng chung kết cuộc thi.

Với nhan sắc ngày càng nữ tính, kinh nghiệm sân khấu dày dặn và sự tự tin, Lynk Lee được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Ảnh: FBNV)

Trần Quân

Trần Quân sinh năm 2003, quê An Giang. Cô sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-62-94cm. Được biết, người đẹp gốc An Giang từng làm công nhân, sau đó bén duyên với công việc người mẫu...

Trần Quân Cô sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-62-94cm. (Ảnh: FBNV)

Cô từng giành giải Thí sinh có gương mặt đẹp nhất, lọt Top 10 ở mùa giải trước. (Ảnh: FBNV)

Trần Quân được Hoa hậu Hương Giang khen "gương mặt như búp bê", vóc dáng quyến rũ. Trước chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Trần Quân được khen "lột xác" về nhiều mặt, tự tin, bản lĩnh hơn. (Ảnh: FBNV)

Hà Tâm Như sở hữu chiều cao "khủng" tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025

Hà Tâm Như (sinh năm 1998) là thí sinh thuộc đội Huấn luyện viên Lê Hoàng Phương. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhan sắc nhờ sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1,8m.

Hà Tâm Như sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao "khủng" tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Ảnh: FBNV)

Trong những ngày đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, người đẹp gốc Vĩnh Long chia sẻ: "Tôi mong muốn cho mọi người có một góc nhìn khác về phụ nữ chuyển giới. Bởi nhiều người cho rằng, phụ nữ chuyển giới trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sẽ khiến sức khỏe của họ yếu. Tôi tin rằng, khi chúng ta có một lối sống lành mạnh sẽ giúp chúng ta có sức khỏe tốt".

Trên trang cá nhân, Hà Tâm Như thường xuyên chia sẻ loạt ảnh cô tích cực tập luyện để duy trì vóc dáng săn chắc và lan tỏa lối sống lành mạnh. (Ảnh: FBNV)