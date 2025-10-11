TP. HCM yêu cầu chủ đầu tư không uỷ quyền đặt cọc, mua bán cho sàn môi giới bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản tại TP. HCM phải công bố thông tin rõ ràng

Sở Xây dựng TP. HCM vừa có thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở đề nghị doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn công khai thông tin về thực hiện giao dịch kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh...

TP. HCM yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản công khai đầy đủ thông tin pháp lý, tiến độ và điều kiện kinh doanh trước khi mở bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng dự án. Ảnh: Hoàng Huy

Cùng với đó, TP. HCM yêu cầu chỉ chủ đầu tư mới được ký hợp đồng với người mua hoặc thuê mua sản phẩm bất động sản. Việc ủy quyền cho sàn giao dịch hoặc cá nhân thực hiện thay được xem là vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

Quy định này nhằm ngăn tình trạng chủ đầu tư giao cho sàn môi giới ký hợp đồng thay, dẫn đến rủi ro pháp lý cho người mua. Thực tế, nhiều khách hàng từng mất tiền cọc hoặc rơi vào tranh chấp khi dự án bị đình trệ, trong khi chủ đầu tư không thừa nhận hợp đồng do bên thứ ba ký kết.

Ngoài ra, trước khi mở bán, cho thuê mua hay chuyển nhượng sản phẩm, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ các thông tin dự án gồm: Vị trí, pháp lý, quy mô, tiến độ và các điều kiện đủ để kinh doanh. Sau khi có giao dịch, doanh nghiệp cũng phải cập nhật tình hình mua bán, chuyển nhượng để cơ quan chức năng theo dõi.

Sở Xây dựng cho biết, các hành vi như chuyển nhượng dự án trái phép, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện hoặc sử dụng tiền khách hàng sai mục đích đều bị xử phạt từ 200 đến 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6 - 12 tháng.

Sở Xây dựng TP. HCM nhấn mạnh chỉ chủ đầu tư mới được ký hợp đồng với khách hàng, nhằm tránh rủi ro pháp lý phát sinh từ việc ủy quyền cho sàn môi giới. Ảnh: Dân Việt

Doanh nghiệp bất động sản sử dụng vốn huy động không đúng sẽ bị đình chỉ hoạt động

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản thì bị xử phạt theo Nghị định 16.

Trong đó, các hành vi vi phạm: "Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định;

Sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết" sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định.