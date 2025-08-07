TP.HCM có động thái mới thúc tiến độ dự án trọng điểm Vành đai 3

Giải quyết vấn về thiếu vật liệu dự án Vành đai 3

Dự án Vành đai 3 là công trình trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng, chiều dài 76,4 km đi qua TP.HCM cũ, Đồng Nai cũ, Bình Dương cũ và Long An cũ.

Với đoạn qua TP.HCM cũ, tuyến có tổng chiều dài 47,3 km, tổng mức đầu tư 41.317 tỷ đồng (xây dựng 22.411 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 18.906 tỷ đồng)

Thời gian qua, dự án xây dựng Vành đai 3 TP.HCM đang gặp khó khăn liên quan vấn đề thiếu vật liệu. Việc này đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công trên công trường, nhất là dự án thành phần trên địa bàn TP.HCM cũ.



Dự án xây dựng Vành đai 3 TP.HCM đang gặp khó khăn liên quan vấn đề thiếu vật liệu. Ảnh: Gia Linh

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) cho các dự án thành phần (dự án Thành phần 1, dự án Thành phần 5) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Tổ Công tác tham mưu UBND TP giải quyết theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ, của thành phố. Định kỳ hằng tuần hoặc trong trường hợp cần thiết tổ chức kiểm tra công trường, tổ chức các cuộc họp để kịp thời tham mưu giải quyết các nội dung hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

Được biết, Tổ Công tác gồm 18 thành viên, do ông Trần Quang Lâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng. UBND TP.HCM giao Tổ Công tác nhiệm vụ theo dõi, kịp thời nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) của dự án Thành phần 1, dự án Thành phần 5 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Theo đó, thành viên của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất, gửi báo cáo về Tổ Công tác đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Tổ Công tác báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết dự án trong thời gian qua đang gặp khó khăn do lượng cát về công trường chưa đáp ứng nhu cầu thi công.