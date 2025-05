Chiều 10/5, Phó Giám đốc Ban QLDA công trình xây dựng Long An, ông Trần Thiện Trúc thông tin, cầu vượt ngang nối cao tốc Bến Lức – Long Thành thuộc gói thầu XL-03, dự án đường Vành đai 3 qua Long An đã cơ bản hoàn thành.

Nhà thầu đã lắp đặt xong 497m lan can thép, 3 khe con giãn của cầu, hiện tập trung thi công hoàn thiện đường vào mố cầu M2, cấp phối đá dăm lớp 5 của đường dẫn mố M1.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trực tiếp khảo sát tuyến cầu vượt Vành đai 3. Ảnh: T.L

“Việc đưa cầu vượt này vào khai thác do Hội đồng nghiệm thu quốc gia, đơn vị quản lý đường cao tốc Bến Lức – Long Thành quyết định. Dự kiến trong tuần tới, Long An sẽ mời đơn vị quản lý đường cao tốc Bến Lức – Long Thành xuống để thực hiện các bước bàn giao công trình”, ông Trúc xác định.

Dự án Vành đai 3 qua địa phận tỉnh Long An, có 8 gói thầu thi công xây dựng. Trong đó 3 gói thầu chính đạt tiến độ sản lượng từ 70% trở lên, các gói thầu phụ còn lại đạt tiến độ được duyệt.

Phương tiện đang khẩn trương thi công sớm bàn giao công trình. Ảnh: T.L

Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, có giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án Vành đai 3 được thông xe kỹ thuật ngày 2/9 năm nay, khánh thành ngày 30/10.

Dự án Vành đai 3 qua Long An khởi công tháng 6/2023, có chiều dài 6,8km. Điểm đầu tại ranh TP.HCM - Long An, điểm cuối nút giao Mỹ Yên nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đi qua địa bàn huyện Bến Lức, Long An.

Tổng mức đầu tư 4.208 tỷ đồng. Trong đó, phần xây dựng 3.040 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư 1.168 tỷ đồng.

Trong dự án này, nhà thầu cam kết đảm bảo thi công đúng tiến độ.