TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND TP.HCM vừa tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2025.

Trong các phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được luôn chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ làm thước đo mức độ hài lòng của người dân. Ảnh: H.V

Cắt giảm gần 2.000 ngày làm việc

Theo UBND TP.HCM, từ tháng 7 đến giữa tháng 9/2025, Thành phố đã công bố 415 thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, nâng tổng số TTHC đang áp dụng lên 2.223 thủ tục.

Cùng với đó, Thành phố đã phê duyệt 26 thủ tục nội bộ, đảm bảo công khai, minh bạch trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đáng chú ý, trong chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Thành phố đã rà soát 298 thủ tục và đề xuất cắt giảm tương đương 1.944 ngày làm việc, tương ứng hơn 15.500 giờ. Một số thủ tục được đơn giản hóa mạnh mẽ như việc không còn yêu cầu bản sao giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Ngoài ra, TP.HCM cũng phối hợp Bộ Tư pháp kết nối dữ liệu hộ tịch điện tử, qua đó cắt giảm 38 thủ tục không cần nộp giấy tờ hộ tịch khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong quý III, toàn Thành phố tiếp nhận và giải quyết hơn 1,3 triệu hồ sơ, trong đó 96,63% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Các lĩnh vực còn tồn tại tình trạng trễ hạn chủ yếu liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh và hộ tịch.

Nhiều sáng kiến mới, hài lòng gần 100%

Song song với việc cắt giảm thủ tục, TP.HCM đã triển khai nhiều sáng kiến cải cách hành chính ở cấp cơ sở. Nổi bật có mô hình “ATM hồ sơ 24/7” ở phường Bình Tiên, “Phiên chợ hành chính công” tại phường Bình Cơ, hay “Quầy tự phục vụ” với nước uống, bánh ngọt cho người dân khi chờ đợi ở phường Tân Uyên.

Nhiều xã, phường đã có nhiều sáng kiến cải cách hành chính để gần dân hơn. Ảnh: C.H

Các sáng kiến này góp phần đưa dịch vụ hành chính công đến gần dân hơn, nhất là nhóm yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật. Một số phường còn triển khai mô hình giao trả hồ sơ tại nhà cho người có công, hộ nghèo, người già neo đơn.

Đặc biệt, Thành phố đã áp dụng công nghệ mới như Chatbot tra cứu thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân loại thủ tục tại cấp xã, hay QR code hướng dẫn thao tác đăng ký hộ tịch, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công.

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Trong đó, mức độ hài lòng với việc xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, còn tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Tiếp tục mục tiêu giảm 30% chi phí thủ tục

Trong quý IV/2025, TP.HCM đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, giảm 30% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, Thành phố phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Những kết quả trên cho thấy TP.HCM đang kiên trì hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.