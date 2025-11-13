Ngày 13/11, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đang điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến quốc lộ 13 (đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ). Thay đổi đáng chú ý nhất là việc quy định lại chi tiết loại xe cho từng làn đường và nâng tốc độ tối đa cho xe ô tô con lên 70 km/h.

TP.HCM điều chỉnh giao thông ở quốc lộ 13, tăng tốc độ ô tô con lên 70km/giờ, phân làn cụ thể. Ảnh: CH

Các điều chỉnh này được đưa ra sau khi Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thực tế vào ngày 5/11. Phương án giao thông mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/11.

Theo quy định mới, việc phân làn trên quốc lộ 13 được xác định rõ ràng, nhằm tối ưu hóa luồng xe: Làn ngoài cùng bên trái (sát dải phân cách): Dành cho tất cả các loại xe ô tô lưu thông.

Làn đường giữa: Dành cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt, và xe tải nhẹ dưới 3,5 tấn.

Làn đường sát vỉa hè (ngoài cùng bên phải): Dành cho xe mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Một thay đổi kỹ thuật quan trọng khác là việc điều chỉnh vạch sơn phân làn giữa làn xe thứ hai và làn ngoài cùng bên phải (làn xe máy) từ vạch nét liền thành vạch nét đứt, giúp tăng tính linh hoạt cho phương tiện.

Quy định mới điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép lưu thông trên tuyến đường này như sau, xe ô tô con: Tốc độ tối đa được nâng lên 70 km/h.

Xe tải, xe khách (trên 25 chỗ), xe 2 và 3 bánh: Giữ tốc độ tối đa 60 km/h.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC khẩn trương lắp đặt, điều chỉnh bổ sung hệ thống biển báo giao thông theo đúng phương án mới, phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Công ty này cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với CSGT và chính quyền địa phương để thông tin rộng rãi về các thay đổi này, đồng thời theo dõi tình hình giao thông trong 30 ngày sau khi triển khai và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng.

Cùng với đó, Công an TP.HCM được đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện lưu thông không đúng quy định trên Quốc lộ 13 nhằm đảm bảo an toàn và trật tự giao thông.