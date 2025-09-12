Ngày 12/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU. Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu lập đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra nội dung trên, tại các phường, xã, cảng cá, văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá.

Hoạt động kiểm tra này nhằm chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5, trên địa bàn TP.HCM. Tiến đến để EC gỡ cảnh báo Thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, khi xuất khẩu vào châu Âu.

Đồn Biên phòng Bình Châu tuần tra, kết hợp tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU đến các chủ tàu. Ảnh: Vương Lâm

Theo UBND TP.HCM, công tác kiểm tra này, cũng là thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy (Tỉnh ủy trước đây), UBND về công tác chống khai thác IUU, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đó, đánh giá đúng, đầy đủ những mặt làm được, chưa làm được… Qua đó, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót. Đồng thời, chuẩn bị nội dung báo cáo, kế hoạch để làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 (dự kiến tháng 10 tháng 2025).

Việc kiểm tra là dịp nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền địa phương; người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân, ngư dân trong việc bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuỷ sản, quy định chống khai thác IUU.

Cán bộ Đồn biên phòng Bình Châu tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân ở cảng Bến Lội-Bình Châu, xã Xuyên Mộc, TP.HCM. Ảnh: Võ Ngọc Nguyên Minh

Hai tàu cá BV 90150 TS và BV 90628 TS vi phạm đánh bắt hải sản không theo quy định. Ảnh: Võ Ngọc Nguyên Minh

Thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”. Triển khai khắc phục tất cả các tồn tại hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU, đảm bảo hoàn thành trước khi Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC).

Được biết, đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại: UBND 2 phường Tam Thắng và Phước Thắng; UBND các xã: Bình Châu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm và Phước Hải; Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư; Tổ chức quản lý cảng cá; Văn phòng Đại diện kiểm tra kiểm soát nghề cá và các Tổ chức, cá nhân có liên quan đến khai thác thuỷ sản.