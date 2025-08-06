TP.HCM kiểm tra sản phẩm Tick xanh, siêu thị nói điều bất ngờ

Ngày 6/8, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, điểm bán sản phẩm Tick xanh trách nhiệm.

Tick xanh có quầy kệ riêng, quét QR truy xuất nguồn gốc

Tick xanh trách nhiệm là tên gọi tắt của Chương trình Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM do thành phố phát động nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa tại các chuỗi phân phối dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia của các nhà phân phối và nhà cung cấp.

Đến nay, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đều đã tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm và phân phối các sản phẩm Tick xanh trách nhiệm tới người tiêu dùng.

Sở Công Thương TP.HCM đã khảo sát, kiểm tra các điểm bán sản phẩm Tick xanh trách nhiệm, gồm: Siêu thị Co.opmart Thắng Lợi, siêu thị MM Mega Market Hiệp Phú, cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Hà Huy Giáp và Công ty TNHH Mekong Delta Foods.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương (trái) kiểm tra các mã vạch của sản phẩm Tick xanh. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ghi nhận, các điểm bán đều có khu vực riêng dành cho sản phẩm Tick xanh trách nhiệm với logo và thông tin giới thiệu về chương trình cho người tiêu dùng. Các quầy dành riêng cho sản phẩm Tick xanh trách nhiệm được đặt ở khu vực trung tâm để thu hút khách.

Sản phẩm tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm hiện nay hầu hết là rau củ quả, một số điểm bán bắt đầu áp dụng với nhóm sản phẩm thịt cá tươi sống, trứng gia cầm.

Sản phẩm tham gia chương trình đều có logo nhận diện “Tick xanh” dán trên bao bì. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, khách hàng có thể quét mã vạch, truy xuất nguồn gốc, đọc thông tin sản phẩm, nhà cung cấp sản phẩm.

Siêu thị nói điều bất ngờ

Đáng chú ý, trái với giai đoạn đầu, các nhà bán lẻ đều cho biết số lượng nhà cung cấp tham gia Tick xanh trách nhiệm đang ngày càng tăng, số lượng sản phẩm gắn logo Tick xanh lên kệ cũng tăng theo.

Một điểm tích cực khác là sau hơn một năm triển khai, người tiêu dùng đã bắt đầu dành sự quan tâm cho nhóm sản phẩm gắn Tick xanh, sản lượng siêu thị bán ra tăng cao hơn.

Khách hàng kiểm tra quét mã vạch sản phẩm Tick xanh trách nhiệm. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Võ Thị Bích Thủy - quản lý ngành hàng cao cấp Saigon Co.op, cho biết tính đến tháng 7/2025, Saigon Co.op có 99 nhà cung cấp tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm. Hệ thống đã rà soát và phê duyệt hơn 1.000 sản phẩm của nhà cung cấp tham gia chương trình và được gắn logo Tick xanh để khách hàng nhận biết.

“Khách hàng đang rất quan tâm sản phẩm có dán logo Tick xanh. Doanh số tháng 7 của chúng tôi bán ra tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tốt, cho thấy chương trình đang tạo sự nhận diện tích cực cho khách hàng”, bà Thủy nói.

Các hệ thống siêu thị cho biết nhiều nhà cung cấp đang ủng hộ và tham gia vào chương trình Tick xanh trách nhiệm. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Đinh Quang Khôi - Giám đốc Marketing MM Mega Market, cho biết đến cuối tháng 7/2025, MM có 47 nhà cung cấp đã đăng ký tham gia Tick xanh trách nhiệm trên hệ thống với 164 sản phẩm đã được phê duyệt. Người tiêu dùng có thể quét mã vạch trên sản phẩm Tick xanh để truy xuất nguồn gốc, đọc thông tin về sản phẩm.

“Số lượng nhà cung cấp và sản phẩm tham gia chương trình đang không ngừng gia tăng. 100% sản phẩm rau củ đến từ khu vực Đà Lạt - một trong những vùng canh tác chủ lực của chúng tôi đã được đăng ký và cấp Tick xanh trách nhiệm, chiếm khoảng 75% tổng lượng rau củ đang được phân phối tại các siêu thị MM trên toàn quốc”, ông Khôi nói thêm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết, hiện một số nhà phân phối lớn như: Saigon Co.op, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh đang triển khai tốt chương trình Tick xanh trách nhiệm với số lượng nhà cung cấp và sản phẩm tham gia chương trình tăng nhanh.

Theo ông Phương, ý nghĩa chương trình mang lại rất lớn. Nhiều chú thể có liên quan đã có những giải pháp khả thi để nhận được cam kết của nhà cung cấp để tham gia chương trình.

“Đợt khảo sát, kiểm tra này là bước để chúng tôi kiểm soát chất lượng hàng hóa. Trước đây, chương trình chỉ khuyến khích và thuyết phục các đơn vị tham gia nhưng hiện nay Sở sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát, loại trừ và vinh danh đơn vị làm tốt để tiếp tục nhân rộng chương trình”, ông Phương nói.