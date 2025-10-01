TP.HCM kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Trong văn bản triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2025, UBND TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng.

Theo đó, lãnh đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện, xã, phường phải tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nhất là những thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Thành phố đặt mục tiêu bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC và giảm 30% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm phục vụ, không sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: H.V

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, giám sát, xử lý hồ sơ, hạn chế tối đa tình trạng trễ hẹn, gây bức xúc. Đồng thời, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, giải quyết đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh việc kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà. UBND TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị. Cùng với đó, Thành phố sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu đến cuối năm 2025 có 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến. Thành phố cũng đặt mục tiêu 80% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để bảo đảm tính an toàn, Công an TP.HCM được giao tăng cường giám sát an ninh mạng, bảo mật dữ liệu công dân, thiết lập cơ chế ứng cứu sự cố 24/7. Ngoài ra, các sở ngành khác như Tư pháp, Khoa học & Công nghệ, Nội vụ cũng được phân công triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PAR Index và SIPAS.