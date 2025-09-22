TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

Việc kiện toàn Tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, giảm tình trạng trễ hạn và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: H.V

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – làm Tổ trưởng; Phó Tổ trưởng là ông Phạm Minh Mẫn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Thành viên gồm lãnh đạo Sở Tài chính, Thanh tra TP, Công an TP, Cục Thuế TP và Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, thống kê các dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng, phân loại nguyên nhân, vướng mắc để đưa ra giải pháp tháo gỡ theo lộ trình cụ thể.

Đồng thời, Tổ sẽ chỉ đạo xuyên suốt từ Thành phố đến cấp xã nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ngoài ra, Tổ công tác còn có trách nhiệm công khai, cập nhật thông tin định kỳ về tình trạng pháp lý của dự án, bao gồm việc thế chấp, vi phạm trật tự xây dựng hay nghĩa vụ tài chính bổ sung, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Theo UBND TP.HCM, việc kiện toàn Tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, giảm tình trạng trễ hạn và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổ sẽ báo cáo kết quả và tự giải thể.