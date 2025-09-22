Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 22/09/2025 10:20 GMT+7

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

+ aA -
Hồ Văn Thứ hai, ngày 22/09/2025 10:20 GMT+7
TP.HCM kiện toàn Tổ công tác nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại, đảm bảo quyền lợi người dân và doanh nghiệp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

Việc kiện toàn Tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, giảm tình trạng trễ hạn và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: H.V

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – làm Tổ trưởng; Phó Tổ trưởng là ông Phạm Minh Mẫn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Thành viên gồm lãnh đạo Sở Tài chính, Thanh tra TP, Công an TP, Cục Thuế TP và Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, thống kê các dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng, phân loại nguyên nhân, vướng mắc để đưa ra giải pháp tháo gỡ theo lộ trình cụ thể.

Đồng thời, Tổ sẽ chỉ đạo xuyên suốt từ Thành phố đến cấp xã nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ngoài ra, Tổ công tác còn có trách nhiệm công khai, cập nhật thông tin định kỳ về tình trạng pháp lý của dự án, bao gồm việc thế chấp, vi phạm trật tự xây dựng hay nghĩa vụ tài chính bổ sung, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Theo UBND TP.HCM, việc kiện toàn Tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, giảm tình trạng trễ hạn và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổ sẽ báo cáo kết quả và tự giải thể.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton, cảnh sát phong toả một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Người dân tại khu vực đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong thùng carton. Vụ việc được phát hiện tại một con hẻm không số, nằm bên hông siêu thị Co.opmart, sáng 25/9.

Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện

Chuyển động Sài Gòn
Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện

6 người được cứu trong vụ cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
6 người được cứu trong vụ cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM

Hoạt động mại dâm "biến tướng", TP.HCM kiến nghị sửa luật, tăng chế tài khi tái phạm

Chuyển động Sài Gòn
Hoạt động mại dâm 'biến tướng', TP.HCM kiến nghị sửa luật, tăng chế tài khi tái phạm

Hàng trăm Cảnh sát giao thông TP.HCM được tập huấn chuyên sâu về ứng dụng AI vào một số lĩnh vực công tác

Chuyển động Sài Gòn
Hàng trăm Cảnh sát giao thông TP.HCM được tập huấn chuyên sâu về ứng dụng AI vào một số lĩnh vực công tác

Đọc thêm

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026
Giáo Dục

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026

Giáo Dục

Lễ phát động Đấu trường Toán học Châu Á-AIMO năm học 2025-2026 đã chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 26/9.

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng
Doanh nghiệp

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng

Doanh nghiệp

Từ những ngày đầu gian khó trong hành trình gần 4 thập niên, các thế hệ cán bộ, người lao động Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bền bỉ góp sức, đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ lực trong trụ cột cốt lõi năng lượng của Tập đoàn.

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (26/9), bão BUALOI đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Ảnh

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ảnh

Chiều 26/9, tại hội trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra.

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'
Thế giới

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'

Thế giới

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị cáo buộc khai man và cản trở công lý trong phiên điều trần trước Quốc hội năm 2020 liên quan đến bê bối Russiagate - cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?
Thể thao

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?

Thể thao

Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?; Việt Nam được đề cử 2 giải thưởng của bóng đá châu Á; HLV Pellegrini hé lộ cách giúp Antony hồi sinh; HLV Maresca báo hung tin về Palmer; De Ligt bất bình vì lối sống mê tín của vợ.

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026

Văn hóa - Giải trí

Thông tin do nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ về "Táo Quân 2026" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện
Thế giới

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện

Thế giới

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp sẽ tạo xung lực để quan hệ hai bên vốn đã bền chặt sẽ trở nên năng động hiệu quả hơn, giúp mở rộng phạm vi quan hệ sang các lĩnh vực mới mang tính toàn cầu - Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế Maros Sefcovic nói với báo chí chiều 26/9.

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Văn hóa - Giải trí

Chiều nay (26/9) tại Văn phòng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc.

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố
Tin tức

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố

Tin tức

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 373-QĐ/TW, ngày 23/9/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố).

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn
Chuyển động Sài Gòn

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt xóa thêm 1 đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn trên địa bàn.

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú
Nhà nông

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú

Nhà nông

Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai sát thực tế, quyết liệt và tuyệt đối không được chủ quan. Trong khi tỉnh Quảng Trị khẩn trương gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14
Tin tức

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 14 tháng 11/2025.

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa

Chuyển động Sài Gòn

Trận bóng đá giao hữu giữa Đội bóng cán bộ, công chức Thành phố và Đội bóng văn nghệ sĩ TP.HCM chiều 26/9 trên sân Thống Nhất đã vận động được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này sẽ được may mắn vây quanh trong tháng 10 tới, giúp cho họ nâng cao hiệu suất công việc, có khả năng cao được thăng chức, tăng lương.

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục
Nhà đất

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục

Nhà đất

Phiên 26/9, nhóm cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh nhờ VIC tăng 3,8% lên đỉnh vốn hóa 636.000 tỷ đồng, giúp nâng VN-Index và đưa tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm kỷ lục 15,8 tỷ USD.

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng
Chuyển động Sài Gòn

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang xác minh thông tin về vụ vỡ hụi với số tiền được cho là lên đến 200 tỷ đồng. Hàng trăm người dân đã kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền.

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
Pháp luật

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
10

Pháp luật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?
Bạn đọc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?

Bạn đọc

Theo luật sư, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất ngoài việc được bồi thường (nếu đủ điều kiện được bồi thường) thì còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ'
Thể thao

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ"

Thể thao

Chỉ mới đặt chân tới Việt Nam chưa lâu, nhưng HLV Gerard Albadajejo đã nhanh chóng cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với bóng đá nơi đây. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League.

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo
Chuyển động Sài Gòn

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy nhỏ xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chiều 26/9, được xác định do chập điện. Lửa được dập tắt sau khoảng 10 phút.

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều tháng im ắng vì tranh chấp hợp đồng và khủng hoảng cá nhân, Triệu Lộ Tư chính thức có tín hiệu trở lại với hình ảnh trưởng thành

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm
Xã hội

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm

Xã hội

Amber Berrington và Andreas Lundqvist là hai trong số ít người chấp nhận trải qua ca phẫu thuật đầy rủi ro để thu gọn chiều cao.

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng
Nhà nông

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây, một phiên livestream bán hàng đặc sản Tây Đô đã chốt hơn 500 đơn hàng chỉ sau 3 giờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc đầu tư một dự án cải tạo cho sông Tô Lịch không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này 'biến thành' nước ép, mỹ phẩm
Nhà nông

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này "biến thành" nước ép, mỹ phẩm

Nhà nông

Với người miền biển tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), cây xương rồng hiện hữu thân quen trong đời sống, từ bát canh thanh mát trong mỗi bữa cơm đến hàng rào chắn gió ngăn cát. Ngày nay, thế hệ trẻ làng cát còn biến cây xương rồng thành nguyên liệu chế biến nước giải khát, mỹ phẩm... qua đó, nâng cao giá trị kinh tế của loài cây này.

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế
Pháp luật

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng bán hàng online về tội “Trốn thuế”.

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
5

Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 26/9, Hội thảo khoa học quốc gia đã diễn ra tại TP.HCM, tập trung thảo luận về các giải pháp thực tiễn nhằm tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số.

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng
Nhà nông

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng

Nhà nông

Mặc dù tuổi đời rất trẻ, nhưng “vua sáng chế” Hồ Xuân Vinh đã sáng chế, chế tạo ra một số máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy tiểu thủ công nghiệp khiến trong làng, ngoài xã đều nể phục. Ngoài bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và các bộ, ban, ngành Trung ương, anh Vinh còn là đại diện duy nhất của xã Quỳnh Văn được tôn vinh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025.

Tin đọc nhiều

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

3

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

4

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

5

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng