Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:44 GMT+7

TP.HCM lắp camera giám sát, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường

Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:44 GMT+7
TP.HCM triển khai lắp camera giám sát, công khai dữ liệu môi trường và xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm, nhằm lập lại kỷ cương và xây dựng đô thị xanh, sạch, thân thiện.
Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm môi trường, nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và từng bước xây dựng đô thị xanh - sạch - thân thiện.

Theo UBND Thành phố, trong những năm gần đây, tình trạng xả rác bừa bãi, đổ thải ra kênh rạch, đốt rác không đúng quy định và khí thải công nghiệp vượt chuẩn đã trở thành vấn đề nhức nhối tại TP.HCM.

Việc lắp đặt camera giám sát sẽ tăng cường hiệu quả xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa

Trọng tâm của kế hoạch là ứng dụng công nghệ, số hóa quản lý, lắp đặt camera giám sát môi trường.

Theo đó, lãnh đạo Thành phố giao Công an TP chủ trì phối hợp với chính quyền các xã, phường, đặc khu triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát đồng bộ với mạng lưới an ninh hiện có.

Các camera này không chỉ phục vụ đảm bảo an ninh trật tự mà còn trực tiếp giám sát hành vi vi phạm môi trường như vứt rác bừa bãi, đổ thải xuống sông, kênh, rạch, đốt rác, xả khói bụi trái phép… Dữ liệu từ hệ thống sẽ được kết nối trực tuyến, hỗ trợ phát hiện và xử lý kịp thời, minh bạch.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước tự động, công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố và cấp xã.

Giải pháp này không chỉ giúp theo dõi chất lượng nước mặt, nước ngầm theo thời gian thực mà còn tăng cường sự giám sát của cộng đồng, người dân có thể tiếp cận dữ liệu để cùng phản ánh, góp ý.

Điểm nhấn khác trong kế hoạch là việc công khai danh sách các cơ sở sản xuất buộc phải lắp đặt quan trắc môi trường tự động.

TP.HCM sẽ lập danh sách rõ ràng: Cơ sở nào đã lắp, chưa lắp và buộc hoàn thành theo đúng tiến độ. Những trường hợp chây ỳ hoặc không tuân thủ sẽ bị công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Để đảm bảo hiệu quả, UBND TP.HCM yêu cầu trách nhiệm người đứng đầu phải được siết chặt. Nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân, người đứng đầu sở, ngành, địa phương sẽ bị kiểm điểm, xử lý. Đây là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm không để tình trạng “cha chung không ai khóc” trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo lộ trình, hệ thống camera giám sát và giám sát tài nguyên nước sẽ bắt đầu triển khai từ quý III/2025 và hoàn thiện trong năm 2026. Thành phố cũng lên kế hoạch đầu tư thêm hệ thống quan trắc không khí tự động tại các đô thị trung tâm, công khai dữ liệu chất lượng không khí để người dân nắm rõ.

Xử lý nghiêm vi phạm, công khai dữ liệu quan trắc ô nhiễm

Ngoài ra, việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm cũng được chú trọng. Thành phố sẽ rà soát, lập danh sách các “điểm đen” môi trường, xây dựng phương án khắc phục, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, tái chế chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM và các tổ chức tín dụng sẽ tham gia hỗ trợ vốn ưu đãi để doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, giảm thiểu phát thải.

TP.HCM nhiều thời điểm chìm trong sương mờ vì khói bụi. Ảnh: N.H

Không chỉ dừng lại ở giải pháp kỹ thuật, lãnh đạo Thành phố cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, vận động. Các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thanh niên… sẽ phối hợp lan tỏa phong trào “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch”, gắn bảo vệ môi trường với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

 Lãnh đạo Thành phố đánh giá, việc áp dụng đồng bộ giải pháp công nghệ cao như camera giám sát cùng cơ chế xử lý nghiêm minh sẽ tạo bước chuyển căn bản trong quản lý môi trường của TP.HCM.

Điểm quan trọng là dữ liệu được số hóa, công khai và kết nối liên thông, nhờ đó các hành vi vi phạm khó có thể che giấu, còn người dân thì có thêm công cụ giám sát chính quyền.

Với cách làm quyết liệt này, TP.HCM đặt mục tiêu không chỉ giảm ô nhiễm trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững, hướng tới hình ảnh một thành phố xanh, sạch, văn minh, xứng đáng là trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất cả nước.

