Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 22/09/2025 13:14 GMT+7

Thành ủy TP.HCM yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra giám sát mô hình chính quyền 2 cấp

+ aA -
Hồ Văn Thứ hai, ngày 22/09/2025 13:14 GMT+7
Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu, đề xuất thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát các đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền 2 cấp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận chỉ đạo về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ chung.

Bí thư Thành ủy TP.HCMTrần Lưu Quang (trái) trong một lần thị sát tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương. Ảnh: T.L

Theo đó, Đảng ủy UBND TP được giao tập trung chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc sở, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tình hình thực tiễn của thành phố.

Các phương án tổ chức, mô hình hoạt động của Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp xã cũng cần sớm hoàn thiện.

Thành ủy yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng có phương án quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư; đồng thời rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, cùng mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao phối hợp với Học viện Cán bộ TP.HCM và các cơ quan chuyên trách tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Nội dung tập huấn chú trọng thực tiễn, giải quyết tình huống cụ thể tại địa bàn.

Cùng với đó, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, tham mưu thành lập các tổ kiểm tra, giám sát hoạt động chính quyền 2 cấp tại các đảng ủy cấp xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tham khảo thêm

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nam học sinh lớp 9 đi câu cá trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn: Đã tìm thấy thi thể

Sau gần hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 9, khi đi câu cá bị trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn, TP.HCM.

Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Chuyển động Sài Gòn
Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

TP.HCM yêu cầu kiểm tra một công ty nghi xả thải có mùi giống axit, ảnh hưởng đời sống người dân

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM yêu cầu kiểm tra một công ty nghi xả thải có mùi giống axit, ảnh hưởng đời sống người dân

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn bế con tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn bế con tháo chạy

Đọc thêm

Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Trận đấu giữa Ninh Bình FC vs Thép Xanh Nam Định sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 22/9 trên sân Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2025/2026.

Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập
Văn hóa - Giải trí

Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn thất thiệt, công an Bắc Kinh đã công bố kết luận chính thức về cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian gần đây, một số nhà đầu tư bất động sản phía Bắc tìm đến khu vực phía Nam khiến dòng vốn dịch chuyển, từ đó giúp thanh khoản thị trường tăng lên.

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự
Lai Châu Ngày Mới

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh, chủ trì.

Giám đốc BV Bạch Mai: 'Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm'
Xã hội

Giám đốc BV Bạch Mai: "Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm"

Xã hội

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí.

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh
Chuyển động Sài Gòn

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh

Chuyển động Sài Gòn

Nam học sinh cấp hai ở TP.HCM mất lái xe đạp điện, lao xuống sông và bị cuốn ra xa. Anh Nguyễn Hoàng Huy, một thành viên lực lượng an ninh xã, đã kịp thời nhảy xuống cứu em.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố
Kinh tế

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố

Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra tiến độ một loạt dự án trọng điểm khu vực Tây Bắc thành phố như cảng Liên Chiểu, đường ven biển nối cảng, khu đô thị Làng Vân, Khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Tin tức

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức

Tại kỳ họp lần thứ 31 HĐND Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?

Đông Tây - Kim Cổ

Giản dị mà tinh tế, Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 là minh chứng cho tài hoa của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh – bậc thầy bước ra từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, người đã biến nghệ thuật kiến trúc thành dấu ấn bất hủ trong lịch sử dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên
Kinh tế

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên

Kinh tế

Ngày 21/9 tại Seattle, Hoa Kỳ – Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới. 

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tin tức

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030,... Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy
Chuyển động Sài Gòn

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy

Chuyển động Sài Gòn

Hai tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam suýt mất tích ở Tây Ninh sau khi bị dụ dỗ tham gia "chương trình quốc tế". Vụ việc cho thấy sự tinh vi của các chiêu trò lừa đảo nhằm vào sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp

Chuyển động Sài Gòn

Theo công văn số 2057/UBND-TH của UBND TP.HCM, toàn bộ các xã phường phải tổng rà soát cơ sở vật chất trường học công lập và trình UBND TP.HCM trước ngày 30/9.

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?
Thể thao

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?

Thể thao

Tiền đạo Ngô Văn Lương từng bị cấm thi đấu 3 trận vì thiếu văn hóa với trọng tài khi anh còn khoác áo đội trẻ SLNA.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng
Tin tức

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng

Tin tức

Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an thời gian qua tại Công an TP Đà Nẵng.

Đề xuất người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí
Tin tức

Đề xuất người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí

Tin tức

Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức.

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai
Pháp luật

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) vừa bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc” sau khi đầu độc 4 người thân trong gia đình.

Vai trò của Trưởng thôn giữ trong giữ gìn an ninh trật tự
Bạn đọc

Vai trò của Trưởng thôn giữ trong giữ gìn an ninh trật tự

Bạn đọc

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh trật tự, Trưởng thôn, người gần dân, sát dân đang ngày càng khẳng định vai trò “cầu nối” quan trọng giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đời sống của người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm hành chính mà còn là một sứ mệnh xã hội, gắn liền với hiệu quả của các chương trình phát triển cộng đồng.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà lên tiếng vụ clip “xô đổ xe máy du khách”
Xã hội

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà lên tiếng vụ clip “xô đổ xe máy du khách”

Xã hội

Liên quan đến clip hơn 2 phút gây tranh cãi trên mạng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết thực chất là nhân viên trật tự di chuyển xe máy đậu trên vỉa hè xuống bãi cát để giải tỏa lối đi bộ.

Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn, tự vẽ tranh rủ vợ cùng triển lãm
Chuyển động Sài Gòn

Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn, tự vẽ tranh rủ vợ cùng triển lãm

Chuyển động Sài Gòn

Mê Sài Gòn, nghệ nhân nấu bia Đức chọn TP.HCM sinh sống. Vợ chồng Phùng Thanh Hà và Benjamin Schiller vẽ tranh bên sông Sài Gòn, ghi lại hành trình chuyển hóa từ tình yêu đến tranh vẽ.

Phân bổ 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng làm đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
Tin tức

Phân bổ 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng làm đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tin tức

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt nhất trí phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022 là 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Hơn 7.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 91, kỳ vọng xóa cảnh ngập nước trên tuyến đường huyết mạch ở Cần Thơ
Kinh tế

Hơn 7.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 91, kỳ vọng xóa cảnh ngập nước trên tuyến đường huyết mạch ở Cần Thơ

Kinh tế

Dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được phê duyệt vào tháng 7/2024. Đến nay, tức hơn 1 năm, dự án đã được khởi công. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 91 là giữa tháng 12/2027.

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về MV bị nghi quảng cáo cá độ
Văn hóa - Giải trí

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về MV bị nghi quảng cáo cá độ

Văn hóa - Giải trí

Ưng Hoàng Phúc khẳng định anh không quảng cáo cho trang web cá độ như nhiều cư dân mạng phản ánh.

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh
Pháp luật

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh

Pháp luật

Phó viện trưởng và đồng phạm hầu tòa với cáo buộc bịa ra tên trường Cambridge quốc tế, làm giả thư chấp thuận hợp tác ở Việt Nam về đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng Anh để chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của hơn 1.400 trường hợp có nhu cầu.

Dòng vốn đầu tư xanh và công nghệ cao cùng “hẹn gặp nhau” tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh tế

Dòng vốn đầu tư xanh và công nghệ cao cùng “hẹn gặp nhau” tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh tế

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng công nghiệp ở Đông Nam bộ, không chỉ nhờ lợi thế hạ tầng cảng biển mà còn bởi chiến lược thu hút vốn đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án xanh, công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh
Tin tức

Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Tin tức

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương HND Việt Nam luôn chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động của Đảng, trong đó lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Mách bạn cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa thanh mát, giòn ngon, ăn nhẹ bụng lại dễ làm
Gia đình

Mách bạn cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa thanh mát, giòn ngon, ăn nhẹ bụng lại dễ làm

Gia đình

Cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa này cho bạn món ngon thanh mát, giòn ngon, vừa nhẹ bụng lại dễ làm, rất phù hợp để đổi khẩu vị cho gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở những nội dung trọng tâm tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở những nội dung trọng tâm tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Tin tức

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội "gợi mở" nhiều nội dung trọng tâm để Đại hội thảo luận.

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất và sắp đấu 234 lô
Nhà đất

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất và sắp đấu 234 lô
5

Nhà đất

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất, sắp tới đấu giá thêm 234 lô đất là thông tin mới được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

4

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

5

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình