Thành ủy TP.HCM yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra giám sát mô hình chính quyền 2 cấp

Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận chỉ đạo về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ chung.

Bí thư Thành ủy TP.HCMTrần Lưu Quang (trái) trong một lần thị sát tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương. Ảnh: T.L

Theo đó, Đảng ủy UBND TP được giao tập trung chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc sở, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tình hình thực tiễn của thành phố.

Các phương án tổ chức, mô hình hoạt động của Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp xã cũng cần sớm hoàn thiện.

Thành ủy yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng có phương án quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư; đồng thời rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, cùng mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao phối hợp với Học viện Cán bộ TP.HCM và các cơ quan chuyên trách tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Nội dung tập huấn chú trọng thực tiễn, giải quyết tình huống cụ thể tại địa bàn.

Cùng với đó, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, tham mưu thành lập các tổ kiểm tra, giám sát hoạt động chính quyền 2 cấp tại các đảng ủy cấp xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.