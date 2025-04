Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, từ ngày 23-26/4, thời tiết TP.HCM sáng và trưa chiều trời nắng. Khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngoài trời dao động từ 33-35 độ C.

Đáng chú ý, trong ngày hôm nay (23/4) nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 53 độ C, cao hơn khoảng gần 20 độ C so với nhiệt độ khí tượng (đo tại trạm). Thời gian nắng nóng trong ngày kéo từ 11-16 giờ.

Điều này được lý giải, do trung tâm Thành phố là khu vực có nhiều bê tông, nhựa đường hấp thụ nhiệt, khi gặp mưa giông nhưng lượng mưa không đủ lớn đã hấp thụ ngược rồi tỏa thêm nhiệt vào không khí, làm cho nhiệt độ gia tăng đáng kể và tình trạng nóng bức càng thêm gay gắt.

TP.HCM nắng nóng hơn 50 độ C là nhiệt độ cảm nhận, không phải nhiệt độ đo được. Ảnh: D.V

Như vậy thời tiết TP.HCM nắng nóng hơn 50 độ C là nhiệt độ cảm nhận, phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trường như: Cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, thời điểm... Đây không phải nhiệt độ đo được tại các trạm.

Mặc dù nắng nóng, nhưng cơ quan chức năng vẫn không loại trừ vào chiều tối, TP.HCM sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.



Thời tiết TP.HCM cứ nóng hầm hập, dừng đèn đỏ là mồ hôi ướt áo

Từ ngày 23-26/4 mưa rào và giông có xu hướng gia tăng, đề phòng có mưa vừa, mưa to, lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cảm nhận vẫn quanh mức 50 độ C.

Nắng nóng tại TP.HCM tiếp tục diễn ra trong ngày 27-30/4, thời gian nắng nóng từ 11-15 giờ, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, ảnh hưởng của nắng nóng, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới tại TP.HCM. Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ

Tại các quận trung tâm TP.HCM, nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn khoảng 4 độ C so với nhiệt độ dự báo, do mức độ đô thị hóa cao, lượng phương tiện giao thông nhiều, hoạt động sản xuất nhộn nhịp. Cảm giác nóng hầm hập người dân cảm nhận được gọi là hiện tượng "đảo nhiệt đô thị". Hiện tượng này làm cho nhiệt hấp thụ và giữ lại trong các khối bê tông và thải trở lại môi trường vào chiều tối.

Do đó gây nên tình trạng nóng bức hầm hập suốt cả ngày. Các chuyên gia khuyến cáo đợt nắng nóng hiện tại còn kéo dài nhiều ngày tới, người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ 11-15 giờ, uống đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp.