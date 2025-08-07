



Phường Bình Tân ra quân lập lại trật tự vỉa hè

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 7/8, các lực lượng của UBND phường Bình Tân đã ra quân trên đường số 2. Hoạt động này nhằm xử lý các công trình, biển hiệu lấn ra vỉa hè. Khu vực này có nhiều công trình như mái che và biển hiệu lấn chiếm hết lối đi của người đi bộ.

Phường Bình Tân tháo dỡ những công trình lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: CH

Theo ghi nhận, công nhân đã dùng máy hàn và máy cắt để tháo dỡ một mái tôn khung sắt của một cửa hàng giày dép. Một khung sắt có lưới chắn ngang vỉa hè cũng được tháo bỏ. Sau khi tháo dỡ, khu vực này trở lại tình trạng thông thoáng.

Gần đó, một quán nhậu cũng bị tháo dỡ biển hiệu khung sắt và di dời bàn trưng bày đồ ăn. Anh Lê Ngọc Tú, quản lý quán, cho biết: “Khi mọi người cùng làm, mình cũng chấp hành. Việc này giúp tuyến đường có tầm nhìn tốt hơn cho người tham gia giao thông”. Anh Tú nói thêm rằng quán đã được vận động từ trước và đã thuê thợ tháo dỡ một phần.

Chị Võ Huỳnh Nhi, 35 tuổi, người kinh doanh trái cây, cũng chấp hành việc tháo dỡ khung sắt tạm. Chị đã cam kết tháo dỡ trước đó nhưng chưa tìm được thợ. Chính quyền phường đã hỗ trợ chị việc này. Chị Nhi cho biết, việc tháo dỡ ban đầu có ảnh hưởng đến buôn bán, nhưng về lâu dài sẽ mang lại lợi ích. Chị nói: "Tôi đồng tình với chủ trương của địa phương. Khi tuyến đường được làm đồng bộ, việc kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn".

Chính quyền đẩy mạnh, người dân phối hợp

Theo UBND phường Bình Tân, kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường được thực hiện từ ngày 1/7. Ông Trần Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết việc này sẽ kéo dài đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo. Mục tiêu là không để tình trạng lấn chiếm diễn ra, giữ gìn vệ sinh và nâng cao nhận thức người dân.

Chính quyền cùng người dân chung tay tháo dỡ những công trình vi phạm. Ảnh: CH

Chiến dịch bắt đầu bằng việc tuyên truyền, sau đó kiểm tra và nhắc nhở, tiếp đến là xử lý. Lãnh đạo phường cho biết: "Các đoàn thể đã vào cuộc, tuyên truyền nên người dân hiểu và chấp hành. Chúng tôi cảm ơn người dân đã phối hợp."

UBND phường đã ban hành hơn 120 bản cam kết. Hiện tại, có 52 công trình vi phạm đã được tháo dỡ. Phường đang tập trung xử lý trên các đường A9, đường số 2 và đường Bình Thành. Tiếp theo, sẽ là các đường Hồ Văn Long, Nguyễn Thị Tú, đường số 3 và đường số 1.

Ông Trần Đức Minh chia sẻ: "Lúc đầu, có phản ứng từ người dân. Nhưng sau nhiều lần giải thích, họ đã hiểu và tự tháo dỡ các phần vi phạm".

Ông Trần Đức Minh cho biết thêm, sắp tới phường Bình Tân sẽ cử lực lượng chốt chặn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm. Việc này nhằm đảm bảo không có tình trạng tái lấn chiếm sau khi chiến dịch hoàn thành.