Ngày 21/8, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND để thực hiện Nghị định số 91/2025/NĐ-CP của Chính phủ. UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các sở, ban, ngành, Tổ công tác liên ngành liên quan, UBND phường An Khánh và chủ đầu tư các dự án, phối hợp triển khai, thực hiện kế hoạch trên.

Theo UBND TP.HCM, có 3 dự án thuộc diện áp dụng Nghị định 91 gồm: Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (nay đổi tên là cầu Ba Son) và Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son) là một trong 3 dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Hoàng Hưng

UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành thực hiện rà soát nội dung Hợp đồng BT ký tắt và Hợp đồng BT ký chính thức của từng dự án. Qua đó để có cơ sở xác định đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 3 - Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Trường hợp có nội dung thay đổi giữa Hợp đồng BT ký chính thức và Hợp đồng BT ký tắt, thì tham mưu cho UBND TP một trong hai cách thức sau đây:

1/UBND TP thỏa thuận với nhà đầu tư để sửa đổi, bổ sung Hợp đồng BT ký chính thức theo Hợp đồng BT ký tắt.

2/ UBND TP thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với nhà đầu tư tại hợp đồng ký tắt theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

UBND TP quyết định và chịu trách nhiệm về những nội dung còn lại, gồm việc giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện dự án khác đã được thỏa thuận tại hợp đồng ký chính thức, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Một góc Dự án khu dân cư phía Bắc, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Mặt khác, UBND TP cũng chỉ đạo thực hiện rà soát xác định căn cứ khẳng định nhà đầu tư thực hiện Dự án BT, ngay sau khi ký tắt Hợp đồng BT… Thực hiện rà soát và định giá đất đồng thời, tại 2 thời điểm (thời điểm ký tắt Hợp đồng BT và thời điểm ban hành Quyết định giao đất), đối với toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán, nêu tại Hợp đồng BT ký tắt các dự án nêu trên. Rà soát, xác định lại ranh giới, vị trí, diện tích, giá đất của phần diện tích đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư.

Xác định ranh giới, vị trí, diện tích, giá đất phần diện tích đất cần giao đất, cho thuê đất bổ sung trong trường hợp phần diện tích đã giao chưa đủ để thanh toán bù trừ (nếu có). Rà soát, xác định ranh giới, vị trí, diện tích, giá đất của phần diện tích đất chênh lệch…

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn trong cảnh hoang hóa, chưa được đầu tư xây dựng. Ảnh: Hoàng Hưng

Trường hợp sau khi xác định lại giá đất mà có sự thay đổi về giá trị quỹ đất thanh toán, thì thỏa thuận ký kết với nhà đầu tư phụ lục của Hợp đồng BT ký chính thức, để cập nhật giá trị quỹ đất thanh toán. Rà soát các quyết định giao đất, cho thuê đất đã được ban hành để xem xét điều chỉnh hoặc ban hành bổ sung quyết định giao đất, cho thuê đất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. UBND TP.HCM yêu cầu các công việc trên phải thực hiện từ nay đến ngày 30/8/2025.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc xác định giá trị hoàn thành Dự án BT. Xác định phần diện tích đất và giá đất của quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho Dự án BT. Xác định phần diện tích đất chênh lệch và giá đất của phần diện tích đất chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND An Khánh tham mưu thực hiện các thủ tục về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến các dự án, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.