Ngày 21/8, Văn phòng UBND TP.HCM công bố Quyết định số 738/QĐ-UBND, do phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ký, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND TP lên phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ), với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh. UBND TP giao các sở, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định này, theo đúng quy định pháp luật.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có hàng ngàn căn hộ chung cư trong tình trạng hoang hóa gần 20 năm qua. Ảnh: T.N

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực tổ công tác đấu giá các khu đất và 3.790 căn hộ chung cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND phường An Khánh tổ chức công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư, thuộc các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 tại phường An Khánh, TP.HCM.

Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh cho biết: "Việc đấu giá 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm khởi động lại thị trường bất động sản. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá, góp phần ổn định thị trường bất động sản và góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố".

Mặt khác, việc đấu giá cũng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý khai thác sử dụng tài sản công sau khi đảm bảo cân đối nguồn tài sản công. Đồng thời, khẩn trương thực hiện nhằm tránh lãng phí, chậm thu ngân sách.

Cận cảnh một khu chung cư hoang hóa ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: T.N

Việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư, theo UBND TP.HCM, phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP.HCM. Cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Quá trình thực hiện cần chỉ đạo phối hợp chặt chẽ đồng bộ, chủ động xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp trên theo thẩm quyền để xem xét chỉ đạo; kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện đấu giá 3.790 căn hộ chung cư.