TP.HCM sắp có đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Hoàng Cầm

Ngày 11/12, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM chính thức bổ sung nhiều tuyến đường mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các đoạn quốc lộ đi qua địa phận thành phố.

Cụ thể, đường Đỗ Mười thuộc đoạn quốc lộ 1, kéo dài từ nút giao thông Thủ Đức (ngã ba trạm 2 cũ) đến nút giao thông An Sương, đi qua địa bàn TP Thủ Đức và quận 12, có chiều dài hơn 21.000m, lộ giới 120m. Đường Lê Đức Anh thuộc đoạn quốc lộ 1, từ nút giao thông An Sương đến vòng xoay An Lạc, đi qua quận 12, huyện Hóc Môn và quận Bình Tân, với chiều dài hơn 14.200m, lộ giới 120m. Đường Lê Khả Phiêu nằm trên đoạn quốc lộ 1, từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An, qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, dài hơn 9.400m, lộ giới 120m.

Tuyến đường qua nút giao An Sương được đề xuất đổi tên đường. Ảnh: V.Q.

Bên cạnh đó, đường Hoàng Cầm thuộc quốc lộ 1K, đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương, qua địa bàn TP Thủ Đức, dài hơn 1.800m, lộ giới 60m. Đường Lê Quang Đạo thuộc quốc lộ 22, đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ, qua huyện Hóc Môn và quận 12, có chiều dài hơn 10.000m, lộ giới 60m. Đường Phan Văn Khải thuộc tuyến quốc lộ 22, đoạn từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh, đi qua huyện Củ Chi, dài hơn 20.000m, lộ giới 120m. Đường Văn Tiến Dũng kéo dài từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An, qua quận 8 và huyện Bình Chánh, với chiều dài gần 11.000m, lộ giới 40m.

Trước khi nghị quyết được thông qua, các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến người dân tại khu vực và nhận được tỷ lệ đồng thuận cao. Việc đặt tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường này mang ý nghĩa quan trọng, góp phần chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.