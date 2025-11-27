Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc tại chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chuyển động Sài Gòn
Thứ năm, ngày 27/11/2025 11:12 GMT+7

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm ngày truyền thống Địa đạo Củ Chi

Hồ Văn Thứ năm, ngày 27/11/2025 11:12 GMT+7
TP.HCM cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống khu di tích này, với kinh phí xã hội hóa và nhiều lực lượng tham gia bảo đảm an toàn.
UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Sở Văn hóa – Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Khu Di tích (19/12/1995 – 19/12/2025).

Theo chỉ đạo, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây.

Quy mô gồm 90 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật, bắn trong 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 19/12/2025. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Kinh phí thực hiện hoàn toàn do Khu Di tích huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Du khách tham quan Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. (Thanhuytphcm.vn)

Bộ Tư lệnh TP được giao chủ trì phối hợp mua đạn pháo hoa từ Công ty Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng), xây dựng kế hoạch bắn và điều phối các lực lượng. Đồng thời, lực lượng quân sự sẽ thực hiện công tác vận chuyển, chuẩn bị trận địa và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình.

Công an TP phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bắn và nơi người dân tập trung xem pháo hoa. Lực lượng công an cũng sẽ tăng cường chốt chặn tại các giao lộ trên các tuyến vận chuyển pháo hoa, bố trí phương tiện chữa cháy và phối hợp Sở Xây dựng phân luồng giao thông…

Sở Văn hóa – Thể thao chịu trách nhiệm thông tin, tuyên truyền về sự kiện và báo cáo kết quả sau khi chương trình kết thúc. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trạm y tế bố trí lực lượng trực cấp cứu. Tổng Công ty Điện lực TP đảm bảo nguồn điện ổn định cho toàn bộ khu vực.

Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cũng phải bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực tổ chức, đồng thời chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm bắn.

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình

Ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Tại cầu vượt Quang Trung (hướng từ phường Gò Vấp đi xã Hóc Môn, TP.HCM) một xe ô tô công nghệ lật ngửa, một người đàn ông liên quan vụ tai nạn bị thương, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

TP.HCM "kích hoạt" quỹ đất Thủ Thiêm: Tín hiệu mới cho dòng vốn đầu tư 2026

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM “kích hoạt” quỹ đất Thủ Thiêm: Tín hiệu mới cho dòng vốn đầu tư 2026

Tách vụ án sản xuất hàng giả kẹo Kera khỏi vụ "lừa dối khách hàng"

Chuyển động Sài Gòn
Tách vụ án sản xuất hàng giả kẹo Kera khỏi vụ 'lừa dối khách hàng'

Tận dụng 19 bến, bãi xe buýt TP.HCM làm trụ sạc điện, dự kiến thu hơn 22 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
Tận dụng 19 bến, bãi xe buýt TP.HCM làm trụ sạc điện, dự kiến thu hơn 22 tỷ đồng

Thông xe hơn 66km Vành đai 3 TP.HCM vào 19/12, cam kết hoàn thành toàn tuyến năm 2026

Chuyển động Sài Gòn
Thông xe hơn 66km Vành đai 3 TP.HCM vào 19/12, cam kết hoàn thành toàn tuyến năm 2026

ĐT Malaysia nhập tịch 'chui' cầu thủ: Lỗ hổng của AFC khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt?
Thể thao

ĐT Malaysia nhập tịch "chui" cầu thủ: Lỗ hổng của AFC khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt?

Thể thao

Việc ĐT Malaysia sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện đã phơi bày lỗ hổng quản lý của AFC và đẩy vòng loại Asian Cup 2027 vào vòng tranh cãi.

Nuốt nghẹn kéo dài, bất ngờ với 'thủ phạm' nằm dưới thực quản
Xã hội

Nuốt nghẹn kéo dài, bất ngờ với "thủ phạm" nằm dưới thực quản

Xã hội

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn khó chịu, chán ăn thời gian dài dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy nhược.

Điều kiện để người dân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?
Bạn đọc

Điều kiện để người dân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Khi Nhà nước thu hồi đất, người dân được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024.

Khánh Hòa ngập rác sau mưa lũ lịch sử, lực lượng chức năng thu gom xuyên đêm
Xã hội

Khánh Hòa ngập rác sau mưa lũ lịch sử, lực lượng chức năng thu gom xuyên đêm

Xã hội

Mưa lũ lịch sử đã làm thiệt hại nhiều tài sản của bà con trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau khi nước rút các đơn vị cùng chính quyền địa phương đã cùng chung tay thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

TP.HCM đứng cuối bảng xếp hạng số hóa hồ sơ: UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đứng cuối bảng xếp hạng số hóa hồ sơ: UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xếp hạng 34/34 tỉnh, thành về số hóa hồ sơ thủ tục hành chính. UBND Thành phố yêu cầu toàn bộ sở ngành, địa phương chấn chỉnh ngay, đặt mục tiêu cải thiện điểm số trước ngày 31/12

Hoàn cảnh gia đình có chồng bị lũ cuốn trôi, vợ đục mái ngói thoát nạn trong đêm ở Đắk Lắk
Nhân ái

Hoàn cảnh gia đình có chồng bị lũ cuốn trôi, vợ đục mái ngói thoát nạn trong đêm ở Đắk Lắk

Nhân ái

"Ổng bị lũ cuốn đi. Hàng xóm vớt được rồi báo cho gia đình. Khi chạy đến, tôi thấy ổng nằm đó…", bà Bùi Thị Trường (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nói rồi lặng người.

Nóng: Trái mít tươi Việt Nam chính thức có 'visa' xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc
Nhà nông

Nóng: Trái mít tươi Việt Nam chính thức có "visa" xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Nhà nông

Ngày 26/11, trái mít tươi của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc sau buổi gặp, làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng với ông Triệu Tăng Liên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

Tìm nguyên nhân cháy chung cư ở Hong Kong: Ba mắt xích nguy hiểm đang bị điều tra
Thế giới

Tìm nguyên nhân cháy chung cư ở Hong Kong: Ba mắt xích nguy hiểm đang bị điều tra

Thế giới

Các điều tra viên đang xem xét nhiều yếu tố có thể đã khiến đám cháy cấp độ 5 lan nhanh qua toàn bộ khu Wang Fuk Court ở Tai Po, trong đó tập trung vào khả năng chịu lửa của giàn giáo, việc sử dụng các tấm xốp dễ bắt lửa, các mảnh vụn cháy bị gió cuốn đi và cáo buộc công nhân hút thuốc khi thi công.

TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ hai nhiệm kỳ 2024 – 2029, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 và công nhận 6 tổ chức hội làm thành viên Mặt trận Tổ quốc thành phố.

GS Nguyễn Anh Trí: "Tôi xấu hổ" khi cấm thuốc lá điện tử ở trong nước mà vẫn cho sản xuất để xuất khẩu ra nước ngoài
Kinh tế

GS Nguyễn Anh Trí: “Tôi xấu hổ” khi cấm thuốc lá điện tử ở trong nước mà vẫn cho sản xuất để xuất khẩu ra nước ngoài

Kinh tế

Đề cập đến quy định Luật Đầu tư dù cấm kinh doanh, lưu hành trong nước đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhưng trong Quy định chuyển tiếp vẫn cho doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu, GS Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) nói: lấy làm xấu hổ và đề nghị chấm dứt quy định này.

Sau va chạm giao thông, hai nam thanh niên bị một nhóm người đánh đá tới tấp, cầm gạch chọi vào đầu
Chuyển động Sài Gòn

Sau va chạm giao thông, hai nam thanh niên bị một nhóm người đánh đá tới tấp, cầm gạch chọi vào đầu

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy tìm nhóm đối tượng liên quan đến vụ xô xát, đánh người dữ dội trên đường Song Hành.

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam
Nhà nông

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Nhà nông

Các doanh nghiệp Việt Nam như ViMariel (khu công nghiệp do Tổng công ty Viglacera đầu tư tại Cuba), Agri VMA (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và dự án sản xuất lúa gạo tại Cuba),Tổng công ty Thái Bình mang đến Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 41 những sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sản xuất nông nghiệp Cuba như gạo, sữa, mỳ ăn liền, bỉm tã lót, bột giặt, chất tẩy rửa, thiết bị vệ sinh, đồ điện gia dụng, phân bón, thuốc trừ sâu…

Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn một năm bị co giật nửa mặt
Y tế

Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn một năm bị co giật nửa mặt

Y tế

Hơn một năm chịu đựng những cơn co giật không thể kiểm soát trên mặt, người đàn ông đánh mất hoàn toàn sự tự tin trong giao tiếp. Chỉ đến khi được tiếp cận kỹ thuật vi phẫu giải ép vi mạch kết hợp theo dõi điện sinh lý thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM), anh mới tìm lại nụ cười và cuộc sống bình yên trước kia.

Hành trình "Gieo mầm tri thức" đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh
Doanh nghiệp

Hành trình “Gieo mầm tri thức” đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh

Doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Chương trình trao học bổng Gieo mầm tri thức, sáng ngày 26/11, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh), Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi của xã Hậu Nghĩa

Người dân ở Lâm Đồng chật vật cứu vườn “cây tỷ đô” sau mưa lũ
Nhà nông

Người dân ở Lâm Đồng chật vật cứu vườn “cây tỷ đô” sau mưa lũ

Nhà nông

Hàng trăm hộ dân tại vùng Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đang cố gắng cứu chữa những vườn “cây tỷ đô” bị ngập sau mưa lũ.

SEA Games 33 chưa khai mạc đã loạn: Campuchia xin rút khỏi 8 môn
Thể thao

SEA Games 33 chưa khai mạc đã loạn: Campuchia xin rút khỏi 8 môn

Thể thao

Đoàn thể thao Campuchia có động thái bất ngờ trong bối cảnh SEA Games 33 sắp diễn ra. Cụ thể, họ đã quyết định rút khỏi 8 môn.

Chủ tịch Miss Universe bị cáo buộc buôn ma túy, vũ khí
Văn hóa - Giải trí

Chủ tịch Miss Universe bị cáo buộc buôn ma túy, vũ khí

Văn hóa - Giải trí

Chủ tịch Miss Universe mới đây bị cáo buộc tham gia buôn ma túy, vũ khí xuyên biên giới. "Cú sốc" này khiến cộng đồng mê nhan sắc toàn thế giới chao đảo.

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi
Tin tức

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi
4

Tin tức

Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định bắt khẩn cấp V.V.T (27 tuổi), ở xã Tư Nghĩa, sau khi T. ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự vẫn, dẫn đến 1 cháu tử vong.

Không ai ngờ tới điều này, ông Zelensky đã tìm ra điều gì đó khiến người dân Ukraine ngạc nhiên
Thế giới

Không ai ngờ tới điều này, ông Zelensky đã tìm ra điều gì đó khiến người dân Ukraine ngạc nhiên

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chối sa thải Andriy Yermak và Rustem Umerov, những người bị nghi ngờ đã tham nhũng trong nhiều năm. Hơn nữa, ông còn bổ nhiệm họ làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột với Nga. Ông cáo buộc bất kỳ ai chỉ trích ông vì điều này là làm việc cho Moscow. RIA Novosti đưa tin về tình hình ở Kiev.

Ca sĩ Mỹ Linh xúc động khi xem phim về thời bao cấp có Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Mỹ Linh xúc động khi xem phim về thời bao cấp có Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Mỹ Linh xúc động trước "Quán Kỳ Nam", đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong phim về thời bao cấp.

Hà Nội đề xuất không xây nhà ở trên quỹ đất nội đô sau di dời
Nhà đất

Hà Nội đề xuất không xây nhà ở trên quỹ đất nội đô sau di dời

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa trình HĐND thành phố đề án rà soát loạt cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan và một số đơn vị sự nghiệp không còn phù hợp với định hướng quy hoạch mới của đô thị trung tâm. Đây là bước đầu trong đợt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Tập đoàn TH) hỗ trợ sữa và nước uống tới bà con vùng lũ Nam Trung Bộ
Nhân ái

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Tập đoàn TH) hỗ trợ sữa và nước uống tới bà con vùng lũ Nam Trung Bộ

Nhân ái

Chương trình Hướng về miền Trung do Báo NTNN/Dân Việt phát động nhận được sự đồng hành từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Tập đoàn TH).

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm: Nhiều tỉnh siết chặt cơ sở mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không phép
Nhà nông

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm: Nhiều tỉnh siết chặt cơ sở mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không phép

Nhà nông

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Dân Việt, đến nay các tỉnh, thành như Hà Nội, Đồng Nai, Phú Thọ… đang tích cực vào cuộc để ngăn chặn, xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không phép trong khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Phố thương mại quốc tế đầu tiên tại Móng Cái có tiềm năng đón triệu lượt khách nhờ vị trí đắc địa
Nhà đất

Phố thương mại quốc tế đầu tiên tại Móng Cái có tiềm năng đón triệu lượt khách nhờ vị trí đắc địa

Nhà đất

Với mô hình mỗi tuyến phố là một trụ cột của nhịp sống kinh doanh, trải nghiệm, vui chơi, giải trí, Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của du khách, thương nhân và nhà đầu tư, nơi từng bước chân đều có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực.

Lưu Bị đại bại trong trận Di Lăng, vì sao Mã Lương có tài năng đặc biệt nhưng không chỉ ra sai lầm?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị đại bại trong trận Di Lăng, vì sao Mã Lương có tài năng đặc biệt nhưng không chỉ ra sai lầm?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Mã Lương thấy Lưu Bị gặp nạn lại không cứu?

Tin vui cho người lao động bị nợ BHXH do doanh nghiệp phá sản
Xã hội

Tin vui cho người lao động bị nợ BHXH do doanh nghiệp phá sản

Xã hội

Sau nhiều năm bị treo quyền lợi, tới nay hàng nghìn lao động bị nợ BHXH do chủ sử dụng bỏ trốn, phá sản, không còn khả năng đóng BHXH sẽ được giải quyết chế độ.

Phát huy sức mạnh đoàn kết lương – giáo tại giáo xứ Sơn Thủy
Giảm nghèo nông thôn

Phát huy sức mạnh đoàn kết lương – giáo tại giáo xứ Sơn Thủy

Giảm nghèo nông thôn

Giáo xứ Sơn Thủy (xã A Lưới 3, TP. Huế) nhiều năm qua trở thành điểm sáng trong xây dựng khối đại đoàn kết lương – giáo. Bà con giáo dân nơi đây chung sức cùng chính quyền giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc.

Masan Comsumer chờ cú hích từ kế hoạch chuyển sàn HoSE
Nhà nông

Masan Comsumer chờ cú hích từ kế hoạch chuyển sàn HoSE

Nhà nông

Khi “thương hiệu quốc dân” tăng tốc trên thị trường vốn, Masan Consumer mang theo nền tảng vững chắc của một doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu. Cổ phiếu MCH của Masan Consumer được kỳ vọng trở thành đại diện mới của nhóm hàng tiêu dùng trên HoSE.

Cựu Á quân Olympia là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng tại Australia: Tiến sĩ người Việt trẻ tuổi nhất, là PGS năm 39 tuổi
Xã hội

Cựu Á quân Olympia là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng tại Australia: Tiến sĩ người Việt trẻ tuổi nhất, là PGS năm 39 tuổi

Xã hội

Nguyễn Thành Vinh, Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, vừa được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng trong chuyên ngành Hóa học hữu cơ tại Australia.

Nhiều tiệm vàng tại TP.HCM bị kiểm tra, vi phạm hàng loạt
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều tiệm vàng tại TP.HCM bị kiểm tra, vi phạm hàng loạt

Chuyển động Sài Gòn

Kiểm tra 3 tiệm vàng tại một phường, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện các vi phạm, ra quyết định phạt 210 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số trang sức vi phạm. Theo kế hoạch, có 180 tiệm vàng tại TP.HCM bị kiểm tra.

