TP.HCM sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm ngày truyền thống Địa đạo Củ Chi

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Sở Văn hóa – Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Khu Di tích (19/12/1995 – 19/12/2025).

Theo chỉ đạo, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây.

Quy mô gồm 90 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật, bắn trong 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 19/12/2025. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Kinh phí thực hiện hoàn toàn do Khu Di tích huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Du khách tham quan Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. (Thanhuytphcm.vn)

Bộ Tư lệnh TP được giao chủ trì phối hợp mua đạn pháo hoa từ Công ty Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng), xây dựng kế hoạch bắn và điều phối các lực lượng. Đồng thời, lực lượng quân sự sẽ thực hiện công tác vận chuyển, chuẩn bị trận địa và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình.

Công an TP phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bắn và nơi người dân tập trung xem pháo hoa. Lực lượng công an cũng sẽ tăng cường chốt chặn tại các giao lộ trên các tuyến vận chuyển pháo hoa, bố trí phương tiện chữa cháy và phối hợp Sở Xây dựng phân luồng giao thông…

Sở Văn hóa – Thể thao chịu trách nhiệm thông tin, tuyên truyền về sự kiện và báo cáo kết quả sau khi chương trình kết thúc. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trạm y tế bố trí lực lượng trực cấp cứu. Tổng Công ty Điện lực TP đảm bảo nguồn điện ổn định cho toàn bộ khu vực.

Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cũng phải bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực tổ chức, đồng thời chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm bắn.